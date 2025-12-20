Đại tá quân đội kể chuyện bỏ “báo lớn” về với “báo nhà”

Cái “duyên” với VietTimes đến bất ngờ, nhưng lại bền bỉ, như một mạch ngầm âm ỉ chảy trong tôi, một người lính đã nghỉ hưu nhưng chưa bao giờ ngừng phục vụ.

Dừng cộng tác với báo lớn để tập trung cho “báo nhà”

Tôi là một sĩ quan quân đội, từng công tác tại cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh và cơ quan nghiên cứu thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từng tham gia chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên, tôi cũng đã có mặt trên khắp mọi miền đất nước, kể cả biên giới, hải đảo. Với niềm đam mê nghề báo, từ năm 1989, tôi bắt đầu cộng tác với các báo lớn như Quân đội Nhân dân, Tiền Phong, Hà Nội Mới… và được cấp Thẻ Nhà báo năm 1990. Do tính chất công việc lúc đó nên khi bắt đầu làm báo tôi lấy tên con gái Thu Thủy làm bút danh của mình và sử dụng cho tới nay.

Tác giả (bên trái) trong chuyến công tác kiểm tra công tác Tuyên truyền Đặc biệt tại quần đảo Trường Sa năm 2012.

Sau khi nghỉ hưu năm 2015 với cấp hàm Đại tá, tôi bắt đầu cộng tác với VietTimes từ tháng 8/2018. Một buổi sáng đang đi bộ trong Công viên Đống Đa, tôi nhận được cuộc gọi từ nhà báo Lê Đức Sảo (tên thường gọi nhà báo Lê Thọ Bình), Phó Tổng Biên tập phụ trách VietTimes, mời cộng tác. Tôi và nhà báo Lê Thọ Bình đã quen biết nhau từ trước khi anh còn công tác tại Phòng Quốc tế, Báo QĐND, nhưng anh gọi cho tôi là do nhà báo Lại Vĩnh Mùi, một cộng tác viên của VietTimes giới thiệu.

Sau buổi gặp gỡ tại tòa soạn với anh Lê Thọ Bình, tôi được mời làm biên tập viên mảng quốc tế. Tuy nhiên, tôi xin chỉ nhận làm cộng tác viên nhiệt tình và có trách nhiệm. Sau 35 năm phục vụ trong quân đội, bận rộn với công việc, ít có thời gian dành cho gia đình, nay tôi muốn có nhiều thời gian cùng người thân đi thăm thú, khám phá các nơi trên thế giới…

Tác giả (hàng dưới, đầu tiên từ trái qua, khi đó mang quân hàm Đại úy) cùng đồng đội Sư đoàn 356 Quân khu 2 trên chốt H3, Cao điểm 685 Thanh Thủy, mặt trận Vị xuyên - nơi được gọi là "Lò vôi thế kỷ", tháng 8/1987.



Sau khi chính thức cộng tác với VietTimes, tôi chủ động dừng hợp tác với Ban Quốc tế báo VietNamNet và giảm bài viết cho Tiền Phong để tập trung cho “báo nhà”. Nhờ sự hướng dẫn của các nhà báo tại VietTimes, tôi dần nắm được kỹ năng làm báo chuyên nghiệp như SEO, trình bày bài vở, sử dụng CMS để thư ký tòa soạn xuất bản.

Nhận thưởng nhiều đến mức… ngượng

VietTimes khi đó xác định trọng tâm là “Kinh tế, quốc tế và y tế dưới góc nhìn chuyển đổi số”. Mảng quốc tế rất được bạn đọc quan tâm, lượng view cao. Tôi được khuyến khích chủ động tìm đề tài, nhưng vẫn luôn trao đổi trước với các anh trong tòa soạn. Những cuộc thảo luận chuyên sâu với anh Lê Thọ Bình và nhà báo Trần Công Tâm (đã mất) giúp tôi hiểu sâu hơn về tình hình Nga, Trung Quốc và các vấn đề quốc tế phức tạp. Tôi thả sức viết, anh Lê Thọ Bình động viên: “Ông cứ viết thoải mái, cứ chủ động tìm đề tài”. Nói vậy thôi, chứ mỗi khi định viết gì, tôi đều trao đổi trước với các anh.

Các bài viết của tôi về Biển Đông, cải cách quân đội Trung Quốc, chiến dịch “đả Hổ” của ông Tập Cận Bình… thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và cán bộ quân đội. Có người gọi xin tư liệu, có người đề nghị VietTimes đi sâu hơn vào các vấn đề. Đặc biệt, bài phân tích nhân sự Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc “trúng phóc” khiến nhiều bạn đọc gọi chúc mừng và hỏi bí quyết dự đoán. Thời kỳ đó, VietTimes có chế độ thưởng bài viết có lượng view cao nhất tuần, tháng. Tôi liên tục được nhận thưởng đến mức… phát ngượng. Tổng kết năm 2018, 2019, tôi đều được nhận Bằng khen của Tổng Biên tập.

Sau giai đoạn khó khăn do thay đổi quản lý báo chí, nhiều nội dung quốc tế, thời sự xã hội nhạy cảm bị tiết, giảm lượng truy cập giảm mạnh… VietTimes trải qua một thời kỳ khó khăn. Nhưng tôi vẫn gắn bó với VietTimes, tin rằng báo sẽ có ngày chuyển mình.

Một trong những lần nhận giấy khen của Tổng biên tập VietTimes trong lễ tổng kết năm.



Nhà báo Nguyễn Bá Kiên về giữ chức Tổng biên tập VietTimes đã đem lại sức sống mới cho báo. Với kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý lâu năm, anh đã tổ chức lại cơ cấu và đề ra định hướng mới cho hoạt động của báo. Thực tế hơn một năm qua cho thấy VietTimes đã hồi sinh và mang bộ mặt mới, ngoài tạp chí với nội dung đổi mới, bám sát chuyên mục đề ra, các nền tảng mạng xã hội Youtube, Facebook… thu hút ngày càng đông bạn đọc, còn tổ chức thành công các sự kiện mang thương hiệu VietTimes như hội thảo, giải golf và cùng Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Giải thưởng chuyển đổi số quốc gia …

Tôi cùng các nhà báo Lê Thọ Bình, Thanh Hằng được mời tiếp tục cộng tác, coi như thành viên cơ hữu, tham gia mọi hoạt động của báo. Đề tài tuy không còn “thoải mái” như trước, nhưng được định hướng rõ ràng, trao đổi chặt chẽ để có bài viết chất lượng, thu hút đông đảo bạn đọc. Đáng chú ý là loạt bài kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, các bài về Trung Quốc chống tham nhũng, thu hút nhân tài công nghệ, bài viết về Trung tướng Khuất Duy Tiến…

Nhìn lại chặng đường hơn 7 năm dưới mái nhà VietTimes, tôi tự hào đã luôn đồng hành cùng các em, các cháu xây dựng và gìn giữ tạp chí. Trong suốt thời gian đó, tôi đã viết hàng trăm tin, bài mà không phạm lỗi nội dung nào.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm VietTimes ra đời, xin chúc tạp chí tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng hấp dẫn và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.