Xe hybrid sẽ là "tương lai" của xe xanh tại Việt Nam?

Năm 2022 - 2024 được xem là giai đoạn xe điện bùng nổ tại Việt Nam và được xem như xu hướng phát triển của những năm tới. Sau đó, bức tranh về thị trường xe xanh bắt đầu đổi màu.

Khi câu chuyện bắt đầu xoay quanh vấn đề "sạc ở đâu", một nhóm sản phẩm khác bắt đầu nổi lên mạnh mẽ: xe hybrid, đặc biệt là hybrid cắm sạc (PHEV). Nếu xe điện vẫn là đích đến dài hạn, thì trong “tương lai gần”, hybrid có thể mới là lựa chọn dễ đáp ứng nhu cầu người dùng tại Việt Nam.

Xe điện bùng nổ sau “làn sóng” VinFast, kéo thị trường nóng lên

Nhìn lại giai đoạn 2022 - 2024, khó phủ nhận xe điện đã có một “cú nổ” hiếm thấy tại Việt Nam. Một trong những mốc đáng nhớ là thời điểm VinFast tuyên bố dừng bán xe xăng từ tháng 7/2022 để chuyển hoàn toàn sang xe điện, khép lại chương xe động cơ đốt trong sớm hơn dự kiến. Trước đó, mẫu VF e34 được xem như "phát pháo" mở màn cho hành trình xe điện thương mại của hãng, góp phần kích hoạt sự quan tâm của người tiêu dùng với loại phương tiện mới.

VinFast khai màn cho làn sóng bùng nổ xe điện tại Việt Nam, sau khi tuyên bố ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong. Ảnh: VinFast.

Số liệu bán hàng cho thấy đà tăng trưởng "dựng đứng" theo từng năm: từ khoảng 7.400 xe điện năm 2022, lên 34.855 xe năm 2023 và bứt phá hơn 87.000 xe trong năm 2024 tại Việt Nam. Đà tăng này không chỉ đến từ làn sóng xe điện, mà còn nhờ các mẫu xe "đúng nhu cầu" liên tiếp gặt hái thành công. Đáng chú ý, VF 5 và VF 3 vươn lên trở thành hai mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2024, với doanh số theo công bố của VinFast lần lượt khoảng 32.000 xe và 25.000 xe.

Không chỉ có “người mở đường” nội địa, giai đoạn này cũng chứng kiến các hãng Trung Quốc lần lượt chào sân. BYD bước vào Việt Nam với ba mẫu Dolphin, Atto 3 và Seal, sau đó liên tục mở rộng dải sản phẩm. GAC AION cũng xuất hiện với kế hoạch phân phối nhiều mẫu xe điện ở các phân khúc khác nhau. Trong khi đó, Wuling Mini EV được nhắc đến như “tân binh” khuấy động mảng xe điện mini nhờ định vị dễ tiếp cận.

Với kích thước siêu nhỏ, Wuling Mini EV từng gây sốt khi ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: Wuling.

Tuy nhiên, càng phổ biến, xe điện càng bộc lộ một thực tế: để “sống khỏe”, EV cần hạ tầng và thói quen người dùng cởi mở hơn vì không phải ai cũng sẵn sàng đổi nhịp sinh hoạt chỉ để phù hợp với việc sạc. Và chính khoảng trống đó tạo đất cho hybrid.

Các hãng Trung Quốc chuyển hướng hybrid cắm sạc

Bước sang 2025, thị trường xe xanh bất ngờ sôi động theo một hướng khác: xe hybrid cắm sạc - PHEV. Có thể xem BYD Sealion 6 là một trong những cái tên “châm ngòi” cho làn sóng này với lợi thế không phụ thuộc vào việc sạc điện. Cùng thời điểm, Jaecoo J7 cũng được đưa ra thị trường với cả bản máy xăng và bản PHEV, làm dày thêm dòng sản phẩm hybrid cắm sạc tại Việt Nam.

BYD Sealion 6 có thể chạy điện mà không cần phải sạc, khi động cơ điện đóng vai trò máy phát và sạc điện cho pin. Ảnh: BYD.

Sau đó, danh sách xe PHEV mới cứ dày lên theo tháng. BYD tiếp tục tăng tốc bằng Seal 5, mẫu sedan hạng C và mở rộng sang M9, một MPV cỡ lớn cho gia đình. Quay trở lại crossover, Lynk & Co 08 gia nhập với định vị tiệm cận nhóm xe cao cấp.

Các công nghệ hybrid của ba hãng xe Trung Quốc, dù đặt tên khác nhau, nhưng đều có điểm chung về cách vận hành. Xe sẽ vận hành chính bởi mô-tơ điện, trong khi động cơ xăng dung tích nhỏ đóng vai trò máy phát. Động cơ xăng chỉ hoạt động khi kích hoạt chế độ hybrid hoặc khi pin hết năng lượng. Các mẫu xe này thường có phạm vi hoạt động thuần điện trên dưới 100 km và tổng quãng đường khi kết hợp xăng - điện là hơn 1.000 km.

Các hãng Trung Quốc chuyển hướng sang xe PHEV vì tiện dụng hơn xe thuần điện và dễ tiếp cận khách hàng Việt hơn. Ảnh: Lynk & Co.

Khi nhiều hãng Trung Quốc liên tục ra mắt xe PHEV và phân khúc này ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, VinFast cũng có động thái mới. Cuối 2025, VinFast đăng ký kiểu dáng công nghiệp hai mẫu xe mới có chi tiết giống lưới tản nhiệt khiến nhiều người đặt giả thiết hãng đang nghiên cứu xe xăng lai điện có thể cắm sạc. Dù mọi thứ vẫn dừng ở mức “úp mở”, động thái này ít nhiều phản ánh sức hút của giải pháp trung gian: xanh hơn xe xăng, nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào sạc.

Nhật - Hàn tăng tốc lắp ráp HEV, bổ sung lựa chọn hybrid

Nếu PHEV tạo sóng bằng sự ào ạt của sản phẩm mới, thì nhóm Nhật - Hàn lại chọn cách nhóm “ăn chắc mặc bền” hơn: lắp ráp xe hybrid tự sạc - HEV. Cuối tháng 9/2025, Toyota Việt Nam công bố kế hoạch đầu tư dây chuyền sản xuất xe hybrid tại tỉnh Phú Thọ. Dù chưa xác nhận thời điểm xuất xưởng những chiếc hybrid đầu tiên, khẳng định này là bước đi thể hiện cam kết mang đến nhiều giải pháp di chuyển đa dạng hơn cho thị trường.

Toyota đang là hãng có danh mục xe hybrid dày nhất tại Việt Nam với 6 mẫu HEV đã ra mắt. Ảnh: Minh Quân.

Không lâu sau đó, Honda cũng nối gót. Đại diện Honda Việt Nam xác nhận sẽ chuyển CR-V e:HEV RS sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc như hiện tại, đồng thời bổ sung thêm phiên bản CR-V e:HEV L nhằm đa dạng lựa chọn xe hybrid cho khách Việt. Động thái này, nếu diễn ra đúng kế hoạch, sẽ phần nào giúp giảm giá thành của nhóm xe hybrid Nhật, khiến cuộc đua xe xanh tại Việt Nam trở hấp dẫn hơn.

Một số thương hiệu Nhật khác như Subaru, Suzuki cũng đã giới thiệu các mẫu xe hybrid hạng nhẹ tại Việt Nam. Muộn hơn đôi chút, Mazda cũng vừa giới thiệu hai mẫu PHEV CX-60 và CX-90 và định hướng bán ra từ năm 2026, cho thấy cuộc chơi hybrid sẽ còn lan rộng.

Ở nhóm Hàn, xe hybrid cũng bắt đầu xuất hiện rõ nét hơn trong chiến lược sản phẩm. KIA đã có Sorento và Carnival bản hybrid lắp ráp tại Việt Nam, còn Hyundai cũng vừa giới thiệu Santa Fe Hybrid, bổ sung lựa chọn ở phân khúc SUV gia đình.

Nhìn chung, xe điện vẫn được xem là “xương sống” của nhóm xe xanh trong thời gian tới nhưng xe hybrid sẽ là cầu nối thích hợp nhất cho quá trình chuyển đổi xanh ở thời điểm hiện tại. Chưa kể, sau khi Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi được áp dụng từ đầu năm 2026, xe HEV sẽ chịu mức thuế TTĐB bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại, hứa hẹn mang đến mức giá dễ chịu hơn cho người dùng.

Khác với nhóm xe Trung Quốc đẩy mạnh PHEV, hãng Nhật - Hàn vẫn "ăn chắc mặc bền" với HEV. Ảnh: Hyundai.

Trong bối cảnh hạ tầng sạc chưa thể phủ đều như kỳ vọng, người dùng chuộng sự tiện dụng và linh hoạt, còn hãng xe cần bài toán dễ bán, dễ vận hành và dễ phục vụ. Và nhóm xe hybrid (HEV/PHEV) đang hội tụ đủ những yếu tố đó.