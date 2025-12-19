Tin nóng công nghệ 19/12: Trump Media thâu tóm startup năng lượng hạt nhân

1. Đức thử nghiệm nhà máy xử lý nước thải bằng năng lượng mặt trời, giảm ô nhiễm 90% tại các khu vực bị thiên tai

Các nhà nghiên cứu đã triển khai hệ thống xử lý nước thải khẩn cấp tại nhà máy xử lý nước thải Lollar. Ảnh: Interesting Engineering.

Một nhóm nghiên cứu tại Đức đang thử nghiệm nhà máy xử lý nước thải nhỏ gọn vận hành hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Dự án mang tên EnsAK do Giáo sư Markus Röhricht dẫn đầu nhằm phục vụ các khu vực bị thảm họa hoặc thiếu hụt hạ tầng điện.

Hệ thống sử dụng một lò phản ứng chứa các khối bọt nổi làm nơi trú ngụ cho vi sinh vật để tạo màng sinh học làm sạch nước ô nhiễm. Kể từ tháng 9, trạm thí điểm tại thị trấn Lollar đã chứng minh hiệu quả vượt trội khi loại bỏ tới 90% lượng oxy hóa học và phần lớn lượng nitơ gây hại.

Với mô đun dễ lắp đặt chỉ trong vài ngày, công nghệ này cho phép chuyển đổi nước thải thành nước đủ tiêu chuẩn xả thải ra sông ngòi. Nhóm chuyên gia đang tiếp tục tối ưu hóa vật liệu lọc để rút ngắn thời gian xử lý xuống còn 10 giờ. Đây được xem là giải pháp cứu trợ nhân đạo thiết yếu cho những vùng chịu ảnh hưởng từ chiến tranh và biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

2. Trump Media thâu tóm startup năng lượng hạt nhân nhằm cung cấp điện cho trí tuệ nhân tạo

Trump Media thâu tóm startup năng lượng hạt nhân. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn Trump Media & Technology Group vừa gây bất ngờ khi công bố sáp nhập với startup năng lượng hạt nhân TAE Technologies trong thương vụ trị giá hơn 6 tỷ USD. Bước đi này nhằm biến công ty truyền thông của ông Donald Trump thành một tập đoàn đa ngành, tập trung vào công nghệ năng lượng sạch để cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Mặc dù mảng mạng xã hội Truth Social đang thua lỗ nhưng thông báo sáp nhập đã khiến cổ phiếu công ty tăng vọt hơn 34%. Tuy nhiên thương vụ này cũng dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích khi năng lượng hạt nhân vốn đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ từ chính phủ.

Trong khi các chuyên gia kỳ vọng hạt nhân sẽ giải quyết cơn khát năng lượng của ngành công nghệ thì Elon Musk lại lên tiếng chỉ trích việc xây dựng các lò phản ứng nhân tạo là lãng phí và không cần thiết.

3. TSMC đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị cho nhà máy chip thứ hai tại Arizona

Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC) tại Phoenix, Arizona, Mỹ. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn sản xuất bán dẫn TSMC dự kiến bắt đầu lắp đặt thiết bị cho nhà máy thứ hai tại Arizona vào mùa hè năm 2026. Động thái này nhằm khởi động quy trình sản xuất chip 3 nanomet tiên tiến nhất vào năm 2027, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Việc đẩy nhanh tiến độ phản ánh nỗ lực của Chủ tịch C.C. Wei trong việc củng cố năng lực sản xuất tại Mỹ khi nhu cầu về trí tuệ nhân tạo bùng nổ. Khi toàn bộ dự án trị giá 165 tỷ USD hoàn tất, khoảng 30% lượng chip hiện đại nhất của hãng sẽ được xuất xưởng ngay tại nội địa Mỹ để phục vụ các khách hàng lớn như Apple và Nvidia.

Trái ngược với tốc độ thần tốc tại Arizona, TSMC đang tạm dừng mở rộng tại Nhật Bản để đánh giá lại nhu cầu thị trường đối với các dòng chip phổ thông. Sự dịch chuyển này cho thấy chiến lược tập trung nguồn lực tối đa vào các cụm sản xuất công nghệ cao tại North Phoenix.

4. Nhập khẩu pin vào Mỹ sụt giảm mạnh do các rào cản thương mại mới với Trung Quốc

Nhập khẩu pin vào Mỹ sụt giảm mạnh. Ảnh: Nikkei Asia.

Lượng pin nhập khẩu vào Mỹ đã sụt giảm nghiêm trọng trong quý ba năm nay khi các quy định mới gây khó khăn cho sản phẩm nguồn gốc Trung Quốc. Theo dữ liệu phân tích, khối lượng nhập khẩu đã giảm hơn 36% so với quý trước, trong đó riêng hàng từ Trung Quốc giảm tới 58% chỉ trong tháng chín.

Nguyên nhân chính bắt nguồn từ đạo luật mới sẽ loại bỏ ưu đãi thuế đối với các dự án sử dụng linh kiện hoặc công nghệ từ các thực thể có liên quan đến Trung Quốc kể từ năm tới.

Ngược lại, nhập khẩu từ Hàn Quốc lại tăng vọt hơn 151% khi các nhà phát triển tìm kiếm nguồn cung thay thế. Dù nhu cầu tích trữ năng lượng cho trí tuệ nhân tạo vẫn rất lớn nhưng việc chính quyền Trump bãi bỏ ưu đãi xe điện đã khiến phân khúc này rơi xuống mức thấp nhất ba năm qua. Các chuyên gia dự báo Mỹ sẽ phụ thuộc vào pin nội địa nhiều hơn từ sau năm 2028.

5. BYD đẩy mạnh công nghệ xe tự lái cấp độ 3 nhằm giành ưu thế thị trường

BYD cho biết họ đã hoàn thành hơn 150.000 km thử nghiệm thực tế cấp độ L3. Ảnh: SCMP.

Hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD đang tăng tốc phát triển các dòng xe trang bị hệ thống tự lái cấp độ 3 sau những tín hiệu nới lỏng quy định từ chính phủ. Công ty xác nhận đã hoàn thành hơn 150.000 km thử nghiệm thực tế tại Thâm Quyến để chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Công nghệ cấp độ 3 cho phép phương tiện tự vận hành trên đường nhưng yêu cầu tài xế phải luôn tỉnh táo để can thiệp khi cần thiết. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp BYD vực dậy doanh số sau khi phải hạ mục tiêu năm nay xuống còn 4,6 triệu chiếc.

Dù Bắc Kinh vừa cấp phép cho hai đối thủ Changan và BAIC chế tạo xe tự lái đầu tiên, BYD vẫn tự tin nhờ lợi thế về quy mô sản xuất và giá thành cạnh tranh. Tuy nhiên việc thắt chặt giám sát an toàn sau các vụ tai nạn liên quan đến xe thông minh gần đây sẽ là thách thức lớn cho tham vọng dẫn đầu của hãng.