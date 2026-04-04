Máy bay Mỹ bị bắn rơi tại Iran: F-35 tối tân hay "đại bàng" F-15?

Lầu Năm Góc chính thức xác nhận việc mất một chiếc tiêm kích F-15 trên lãnh thổ Iran. Trong khi phía Tehran lại tuyên bố đã bắn hạ dòng F-35 tối tân và bắt giữ một phi công Mỹ.

Các quan chức Mỹ đã xác nhận việc mất một chiếc máy bay phản lực F-15, đồng thời cho biết một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được khẩn trương triển khai, theo tin từ Axios.

Truyền thông địa phương Iran, bao gồm hãng tin Tasnim, khẳng định quân đội nước này đã bắn hạ một chiếc tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ trên lãnh thổ của mình. Trong khi đó, các quan chức Mỹ xác nhận chiếc máy bay bị mất là dòng F-15 và cho biết một phi công đã được giải cứu thành công.

Nhiều hình ảnh và video được cho là hiện trường vụ rơi máy bay đã được công bố, bao gồm ảnh chụp các mảnh vỡ và ghế phóng của phi công. Các hình ảnh cho thấy một phần trông giống như cánh đuôi đứng và các bộ phận khác của máy bay với dòng chữ: "Không lực Mỹ tại Châu Âu" (US Air Forces in Europe). Theo tờ Guardian, chiếc máy bay này có thể thuộc Phi đội 494 của Không quân Mỹ, có căn cứ tại Lakenheath, Vương quốc Anh.

Phía Iran tuyên bố rằng một chiếc F-35 đã bị họ bắn hạ. Ảnh: X.

Hãng tin Axios dẫn các nguồn tin cho biết chiếc máy bay bị bắn hạ là F-15 chứ không phải dòng F-35 thế hệ mới nhất. Theo CBS, một trong hai thành viên phi hành đoàn đã được cứu thoát, trong khi nỗ lực tìm kiếm người còn lại vẫn đang "tiếp diễn".

Ngược lại, phía truyền thông Iran tuyên bố nỗ lực giải cứu của Mỹ đã "thất bại". Hãng tin Tasnim cho biết hoạt động cứu hộ có sự tham gia của ít nhất 2 trực thăng Black Hawk và một vận tải cơ C-130 Hercules. Ít nhất một chiếc trực thăng được cho là đã bị hư hại trong chiến dịch này, với các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói xám bốc ra từ máy bay.

Cũng theo Tasnim, quân đội Iran "có khả năng cao" đã bắt giữ được viên phi công còn lại sau khi người này nhảy dù xuống khu vực phía tây Iran.

Bức ảnh phía Iran công bố, ám chỉ rằng phi công Mỹ đã bị họ bắt sống. Ảnh: X.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch oanh tạc vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 28/2, bất chấp những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng khả năng phản công của Tehran đã suy giảm nghiêm trọng, Iran vẫn liên tục tấn công các căn cứ của Mỹ khắp Trung Đông.

Tehran khẳng định đã bắn hạ ít nhất 2 chiếc F-35 kể từ đầu cuộc chiến, nhưng phía quân đội Mỹ đã phủ nhận các tuyên bố này. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh cùng các cảnh quay từ thiết bị bay không người lái tại hiện trường cho thấy quân đội Iran đã bắn trúng nhiều radar của Mỹ trong khu vực, đồng thời phá hủy một số máy bay, bao gồm cả máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-3 Sentry.

Theo RT