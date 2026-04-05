Mỹ can thiệp vào thị trường ảnh vệ tinh do lo ngại về Iran

Trước yêu cầu khẩn cấp từ chính phủ Mỹ, các gã khổng lồ ảnh vệ tinh đã chính thức ngừng cung cấp hình ảnh thực tế tại Iran và các vùng xung đột, nhằm ngăn chặn đối phương khai thác dữ liệu.

Hãng hình ảnh vệ tinh Planet Labs hôm 4/4 cho biết rằng họ sẽ trì hoãn vô thời hạn việc cung cấp hình ảnh về Iran và khu vực xung đột tại Trung Đông để tuân thủ yêu cầu từ chính phủ Mỹ.

Planet Labs, công ty có trụ sở tại California, đã thông báo quyết định này trong một email gửi tới khách hàng. Công ty cho biết chính phủ Mỹ đã yêu cầu tất cả các nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh phải tạm ngừng cung cấp hình ảnh về khu vực xung đột một cách vô thời hạn.

Hạn chế này được mở rộng dựa trên lệnh trì hoãn 14 ngày đối với hình ảnh khu vực Trung Đông mà Planet Labs đã áp dụng vào tháng trước. Công ty cho biết động thái này nhằm ngăn chặn đối phương sử dụng dữ liệu để tấn công Mỹ và các đồng minh. Planet Labs xác nhận sẽ giữ lại toàn bộ hình ảnh kể từ ngày 9/3 và dự kiến chính sách này sẽ có hiệu lực cho đến khi xung đột kết thúc.

Cuộc chiến bắt đầu khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2. Xung đột sau đó đã lan rộng ra khu vực khi Tehran đáp trả bằng cách phát động các cuộc tấn công vào Israel và các căn cứ của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Arab Saudi, Kuwait và Bahrain.

Các ứng dụng quân sự của công nghệ vệ tinh bao gồm xác định mục tiêu, dẫn đường vũ khí, theo dõi tên lửa và thông tin liên lạc. Một số chuyên gia không gian cho rằng Iran có thể đang tiếp cận các hình ảnh thương mại, bao gồm cả những bức ảnh thu thập được thông qua các đối thủ của Mỹ. Hình ảnh vệ tinh cũng giúp ích cho các nhà báo và học giả trong việc nghiên cứu những địa điểm khó tiếp cận.

Planet Labs, đơn vị vận hành một đội ngũ vệ tinh chụp ảnh Trái đất khổng lồ và thường xuyên bán các hình ảnh cập nhật cho các chính phủ, công ty và truyền thông, đã không phản hồi yêu cầu bình luận thêm. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết họ không bình luận về các vấn đề liên quan đến tình báo.

Trong email gửi khách hàng, Planet Labs cho biết họ sẽ chuyển sang chế độ "phân phối hình ảnh có kiểm soát" đối với những dữ liệu được coi là không gây rủi ro an ninh. Theo hệ thống mới, Planet Labs sẽ chỉ phát hành hình ảnh theo từng trường hợp cụ thể đối với các yêu cầu khẩn cấp, mang tính sống còn của nhiệm vụ hoặc phục vụ lợi ích công cộng.

"Đây là những hoàn cảnh đặc biệt, và chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để cân bằng nhu cầu của tất cả các bên liên quan", công ty cho biết.

Một nhà cung cấp thương mại khác là Vantor (trước đây là Maxar Technologies) nói với Reuters rằng họ chưa nhận được liên hệ từ chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, người phát ngôn của Vantor cho biết trong nhiều năm qua, công ty luôn bảo lưu quyền "triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập tăng cường trong thời gian xảy ra xung đột địa chính trị" và hiện đang áp dụng chúng cho các khu vực ở Trung Đông.

Các biện pháp kiểm soát đó có thể bao gồm giới hạn về đối tượng có thể yêu cầu hình ảnh mới hoặc mua các bức ảnh hiện có về những khu vực mà quân đội Mỹ và các đồng minh đang "hoạt động tích cực", cũng như các khu vực "đang bị đối phương nhắm mục tiêu", người phát ngôn cho biết.

Theo Reuters