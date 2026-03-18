Vụ Mr Pips: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền, lập “ví giả” đối phó công an

Công an Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can trong vụ Mr Pips. Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền, chỉ đạo lập “ví giả” để đối phó cơ quan điều tra và che giấu dòng tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu, đồng thời đề nghị truy tố 75 bị can liên quan.

Theo kết luận, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nam còn bị đề nghị truy tố thêm tội Rửa tiền. Các bị can còn lại bị xử lý về nhiều tội danh, gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Rửa tiền và Trốn thuế.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hành vi rửa tiền trong vụ án có liên quan đến Công ty Cổ phần Ngân Lượng, do ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT. Ông Bình bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Shark Bình tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN.

Theo kết luận điều tra, để nhận tiền từ các nhà đầu tư, Phó Đức Nam chỉ đạo bộ phận tài vụ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có ví Ngân Lượng. Tại đây, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung hoạt động, quyết định mức phí dịch vụ đối với khách hàng.

Theo quy trình, khi có khách hàng mới, bộ phận kinh doanh của Ngân Lượng sẽ báo cáo để xin ý kiến ông Bình về mức chiết khấu. Sau khi được chấp thuận, bộ phận kỹ thuật xây dựng hệ thống thanh toán tự động với mức phí riêng; bộ phận vận hành thực hiện đối soát, thu phí hằng tháng.

Tháng 6/2018, đại diện của nhóm Mr Pips liên hệ với Ngân Lượng đề nghị mở ví cho sàn forex GKFX và xin mức phí chiết khấu 0,5% cho giao dịch nạp. Tuy nhiên, ông Bình không chấp thuận. Đến năm 2019, GKFX tiếp tục đăng ký mở ví, và năm 2020, Phó Đức Nam xuất hiện với vai trò đại diện tại Việt Nam, tiếp tục đề nghị giảm phí nhưng vẫn không được chấp nhận. Mức phí được giữ ở 2,5% với giao dịch nạp và 1% đối với giao dịch rút, kèm 1.000 đồng mỗi lần rút.

Đến đầu năm 2021, Nam trực tiếp gặp mặt nhân viên của Shark Bình xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví ngân lượng của sàn chứng khoán forex. Tuy nhiên, Shark Bình vẫn không đồng ý giảm.

Sau đó, Nam lập thêm nhiều sàn forex như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets và thông báo cho Công ty Ngân Lượng. Hai bên trao đổi chủ yếu qua các nhóm chat trên Telegram. Nếu khách hàng nạp tiền đầu tư mà gặp lỗi thì bộ phận kỹ thuật của công ty Ngân Lượng sẽ trực tiếp kiểm tra, xử lý.

Theo quy trình, khách hàng muốn sử dụng ví ngân lượng phải đăng ký tài khoản qua ứng dụng hoặc website Nganluong.vn cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, căn cước công dân, email, tài khoản ngân hàng liên kết. Sau đó khách hàng xác thực ví bằng việc cung cấp ảnh chụp căn cước công dân và có thể sử dụng.

Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng nhận được các văn bản của cơ quan công an đề nghị xác minh các giao dịch liên quan đến ví có dấu hiệu nhận tiền của nhà đầu tư vào các sàn forex do Nam điều hành. Theo kết luận điều tra, dù biết các sàn này vi phạm pháp luật, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn muốn tiếp tục cho ví ngân lượng của sàn forex hoạt động để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch.

Đáng chú ý, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví "giả" để cung cấp cho công an. Để có "ví giả", nhân viên liên hệ với phía Mr Pips thông báo về công văn xác minh của công an; yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác và các giao dịch rút tiền của khách hàng "với số tiền phù hợp", nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví của sàn Forex.

Tiếp nhận chỉ đạo từ Shark Bình, nhân viên của Công ty Ngân lượng soạn công văn trả lời theo hướng, thông tin ví nhận tiền của bị hại do công an xác minh là ví do nhân viên sàn Forex cung cấp. Các giao dịch nạp vào ví là của khách hàng nêu trong công văn, giao dịch rút là do nhân viên sàn Forex cung cấp. Duyệt dự thảo xong, ông Bình chuyển cho người đại diện pháp luật ký công văn gửi lại công an.

Cơ quan điều tra xác định mỗi khi có công văn của công an, các nhân viên Công ty Ngân Lượng đều thông báo và gửi vào nhóm cho Mr Pips để phối hợp đối phó.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, 150 bị hại chuyển tổng cộng gần 214 tỷ đồng vào các ví ngân lượng. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Ngân Lượng tại các ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, BIDV, Eximbank, VietinBank, VIB, MB, rồi tiếp tục được nạp vào các sàn Forex của Phó Đức Nam.

Công an đánh giá hành vi này của ông Bình nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng thật của sàn forex.