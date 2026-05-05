Tai nạn xe điện tự chế, bé 5 tuổi đứt lìa 2 ngón tay

Một cháu bé được đưa vào Bệnh viện Nhi Hà Nội trong tình trạng một bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng do kẹt vào bánh xe đang quay.

Theo BS Đỗ Hùng Anh, Đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình Sọ mặt & Thẩm mỹ Bệnh viện Nhi Hà Nội, cháu bé bị đứt hoàn toàn đốt áp út, mạch máu bị dập nát, phần đầu ngón không còn khả năng cứu chữa. Với những tổn thương nghiêm trọng, việc trồng nối lại ngón tay cho bé là không thể thực hiện.

Tai nạn kinh hoàng từ xe điện tự chế khiến cháu bé mất 2 ngón tay

Những con số lạnh lùng trong hồ sơ bệnh án không thể lột tả hết nỗi đau mà đứa trẻ phải chịu đựng. Từ nay, việc cầm nắm, viết chữ, thậm chí sinh hoạt hằng ngày của bé cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Đó là chưa kể những ảnh hưởng tâm lý kéo dài khi trẻ lớn lên với khiếm khuyết trên cơ thể.

Điều đáng nói, đây không phải là tai nạn hiếm gặp. Ở nhiều khu dân cư, đặc biệt là vùng ven đô hoặc nông thôn, xe điện tự chế, xe đồ chơi gắn động cơ vẫn xuất hiện khá phổ biến. Nhiều gia đình coi đó là món đồ chơi “tiết kiệm” mà không nhận ra những rủi ro tiềm ẩn.

Các thiết bị này thường không có bất kỳ tiêu chuẩn an toàn nào. Bánh xe, dây xích, mô-tơ đều để hở. Khi vận hành, lực quay mạnh có thể cuốn tay, tóc hoặc quần áo của trẻ vào bên trong chỉ trong tích tắc. Với trẻ nhỏ, vốn hiếu động và chưa ý thức được nguy hiểm, nguy cơ tai nạn càng cao.

Ở góc độ đời sống, không khó để bắt gặp cảnh trẻ tự chơi một mình với các thiết bị có bánh xe, trong khi người lớn bận rộn công việc hoặc chủ quan nghĩ rằng “chơi quanh nhà thì không sao”. Chính sự chủ quan này lại là nguyên nhân dẫn đến nhiều tai nạn đáng tiếc.

Thực tế cho thấy chỉ cần một khoảnh khắc rời mắt, hậu quả có thể kéo dài cả đời. Không chỉ là mất mát về thể chất, những tổn thương như vậy còn ảnh hưởng đến tương lai của trẻ, từ học tập đến sinh hoạt và cả sự tự tin khi trưởng thành.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh tuyệt đối không để trẻ tự ý chơi các phương tiện có động cơ khi không có người lớn giám sát. Những bộ phận chuyển động như bánh xe, dây xích cần được che chắn an toàn. Quan trọng hơn, nên lựa chọn đồ chơi có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn, thay vì các sản phẩm tự chế tiềm ẩn nguy hiểm.