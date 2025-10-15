Vụ shark Bình: Công ty NextLand từng tăng vốn thần tốc rồi "co lại", lãnh đạo biến động liên tục

NextLand, công ty bất động sản do shark Bình thành lập và điều hành từng tăng vốn "thần tốc" lên 150 tỷ đồng rồi bất ngờ “co lại” còn 73 tỷ đồng. Song song với đó là chuỗi biến động dồn dập trong bộ máy lãnh đạo.

Tăng vốn thần tốc trước khi “co lại” khó hiểu

Trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình - nhà sáng lập hệ sinh thái NextTech, thường được công chúng biết đến với biệt danh “Shark Bình”, cái tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand bất ngờ được nhắc đến như một mắt xích quan trọng.

Theo tìm hiểu, NextLand được thành lập ngày 22/2/2021, có trụ sở cùng địa chỉ với Tập đoàn NextTech - hệ sinh thái do Shark Bình sáng lập và điều hành.

Dù ông Bình không trực tiếp đứng tên cổ đông, nhưng theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, ông là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đầu tiên của công ty.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, khi mới thành lập, NextLand có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Đoàn Văn Tuấn góp 8 tỷ đồng (40%), bà Nguyễn Hà Thủy góp 4,8 tỷ đồng (24%) và bà Lê Thị Quyên góp 7,2 tỷ đồng (36%).

Trong giai đoạn 2021-2022, NextLand bất ngờ có bước tăng vốn “thần tốc”. Chỉ trong vài tháng, vốn điều lệ được nâng từ 20 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng (tháng 3/2022), rồi tiếp tục lên 150 tỷ đồng (tháng 4/2022).

Nếu giai đoạn đầu là chuỗi tăng vốn chóng mặt thì từ năm 2023, NextLand lại có dấu hiệu thu hẹp quy mô ngược chiều. Đến tháng 12/2024, vốn điều lệ giảm còn 142 tỷ đồng, và đến tháng 9/2025 chỉ còn 73 tỷ đồng.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, hiện công ty chỉ còn hai nhân sự hoạt động - con số bất thường với một doanh nghiệp từng có vốn hàng trăm tỷ đồng.

Song song với đó là chuỗi biến động dồn dập trong bộ máy lãnh đạo. Vị trí người đại diện pháp luật lần lượt chuyển từ ông Nguyễn Hòa Bình sang ông Đoàn Văn Tuấn, rồi đến bà Nguyễn Hà Thủy, và mới nhất là ông Đào Mạnh Dũng. Mỗi lần thay đổi trùng với thời điểm điều chỉnh vốn hoặc tái cấu trúc nội bộ.

Hai hệ thống sổ sách và vai trò của Shark Bình

Theo Công an TP Hà Nội, mặc dù không đứng tên cổ đông lớn, nhưng cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo trực tiếp việc thành lập và điều hành NextLand, sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Ông Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty và chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Công an TP. Hà Nội xác định hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nextland.

Hiện, ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 cá nhân khác đã bị khởi tố với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an TP đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn Nexttech.