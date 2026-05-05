Cứu bệnh nhân bị cắt lìa cẳng chân vì máy cắt cỏ, bác sĩ khuyến cáo về "thời gian vàng"

Từ ca phẫu thuật nối cẳng chân thành công cho bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt đứt lìa, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý “thời gian vàng” sau tai nạn và cách bảo quản chi thể đúng cách để tăng cơ hội cứu chi, tránh hậu quả nặng nề.

Theo Bệnh viện Đại học Y dược Huế, ngày 4/5, bệnh viện tiếp nhận ông Trần Ngọc T. (69 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) trong tình trạng cẳng chân bị máy cắt cỏ cắt đứt sau hơn 3 giờ tai nạn. Xác định đây là “thời gian vàng” để nối chi, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, huy động ê kíp liên khoa tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Các bác sĩ tiến hành cố định xương, khâu nối mạch máu, phục hồi cơ và thần kinh. Chỉ 4 giờ sau mổ, bàn chân bệnh nhân hồng ấm, tuần hoàn tái lập tốt. Sau một ngày nhập viện, các chỉ số phục hồi khả quan, ca phẫu thuật được đánh giá thành công.

TS.BS Lê Hồng Phúc, Trưởng đơn vị Tạo hình Thẩm mỹ, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y dược Huế cho biết máy cắt cỏ có tốc độ quay lưỡi rất lớn, nên khi lưỡi dao gãy hoặc va vào vật cứng, các mảnh kim loại có thể văng ra với lực rất lớn, gây chấn thương nghiêm trọng.

"Trong khi đó, đa số nạn nhân là lao động nông thôn, thiếu trang bị bảo hộ như giày chống cắt, kính chắn, găng tay. Chính vì vậy, người lao động cần cẩn thận mang bảo hộ khi sử dụng máy cắt cỏ bằng lưỡi sắt để đảm bảo an toàn cho mình và người xung quanh", TS.BS Lê Hồng Phúc khuyến cáo.

Cũng theo TS.BS Lê Hồng Phúc, nếu không may bị tai nạn nạn nhân cần đến cơ sở y tế sớm nhất có thể và sau tai nạn nên bảo quản mỏm cụt đúng cách, bọc trong gạc sạch, đưa vào túi nylon và để vào thùng đá để giảm nhiệt độ, tăng thời gian thiếu máu nóng trong lúc chờ đợi can thiệp y tế chuyên sâu.



“Thời gian vàng” có thể nối thành công chi thể khoảng 5-6 giờ sau khi nạn nhân gặp nạn, nhưng việc sơ cứu, xử lý bảo quản bộ phận cơ thể bị thương tổn sau tai nạn tốt, đúng cách có thể tăng thêm cơ hội phẫu thuật thành công. Điều quan trọng nữa là sau khi nối thành công chi thể, bệnh nhân cần chăm sóc vết thương, vệ sinh, điều kiện sinh hoạt, lao động để phục hồi tốt hệ thần kinh sau thương tổn", TS.BS Lê Hồng Phúc chia sẻ.