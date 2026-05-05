Mua bán khí cười trái phép, chủ quán Lounge Gas Remix thu lợi "khủng"

Chủ quán Lounge Gas Remix khai do kinh doanh kém hiệu quả nên từ đầu năm 2025 đã mua khí N2O qua mạng xã hội, bơm vào bóng bay bán cho khách tại quán để thu lợi, dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 5/5, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ 13 người để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm tại quán Lounge Gas Remix trên phố Trung Phụng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, với tang vật hàng chục bình khí N2O (thường gọi là “bóng cười”).

Theo Công an Hà Nội, rạng sáng 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính cơ sở Lounge Gas Remix tại số 2 Trung Phụng. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 bàn đang hoạt động, tất cả đều sử dụng “bóng cười”.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 46 bình khí N2O, 820 vỏ bóng đã qua sử dụng, một ô tô cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Cơ sở Lounge Gas Remix. Ảnh: Công an Hà Nội.

Qua đấu tranh, Nguyễn Ngọc Thắng (37 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), chủ quán Lounge Gas Premix khai thuê địa điểm trên để kinh doanh lounge. Do hoạt động kém hiệu quả, từ đầu năm 2025, Thắng tìm nguồn mua khí N2O qua mạng xã hội, nhập các bình khí loại 2 kg với giá khoảng 2,4 triệu đồng mỗi bình, sau đó chỉ đạo nhân viên bơm vào bóng bay bán cho khách sử dụng tại chỗ nhằm thu lợi.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai biết việc kinh doanh “bóng cười” là vi phạm, song vẫn thực hiện do lợi nhuận cao. Để đối phó cơ quan chức năng, nhóm này quy ước không ghi “bóng cười” trên hóa đơn mà dùng ký hiệu “jug”.

Theo điều tra, Thắng thuê khoảng 30 nhân viên, phân chia thành nhiều bộ phận như quản lý, thu ngân, giám sát, phục vụ, an ninh… Dưới sự điều hành của Thắng, các nhân viên bán “bóng cười” cho khách với giá hơn 187.000 đồng mỗi quả, thu lợi khoảng hơn 89.600 đồng mỗi quả.

Thu ngân quán Lounge Gas Premix khai doanh thu có ngày lên tới 600-700 triệu đồng, trong đó dịch vụ “bóng cười” mang lại lợi nhuận cao nhất cho quán. Nhân viên book được bàn cho khách lên sẽ được hưởng 15% trên tổng hóa đơn.

Để che giấu hành vi, các đối tượng yêu cầu khách thanh toán ngay, sau đó thu lại hóa đơn để tiêu hủy. Đồng thời, Thắng chỉ đạo sử dụng tài khoản ngân hàng của nhân viên để nhận tiền rồi rút tiền mặt đưa lại cho mình.

Cảnh sát đã tạm giữ 13 người để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Ảnh: Công an Hà Nội.

Mở rộng điều tra, công an xác định nguồn cung khí N2O cho quán do Chu Văn Hoàng (30 tuổi, quê Nghệ An, hiện bỏ trốn) và Cao Minh Quang (34 tuổi, trú Hà Nội) cung cấp. Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm 20 bình khí N2O từ Quang.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ 13 người để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Ngoài Nguyễn Ngọc Thắng, 12 người khác có liên quan bị tạm giữ. Công an đang tiếp tục truy bắt Chu Văn Hoàng và mở rộng điều tra vụ án.