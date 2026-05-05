Thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi bị nhóm đối tượng cưỡng ép làm việc tại quán karaoke

Qua điều tra ban đầu, công an xác định các đối tượng đã bắt giữ người trái phép và cưỡng ép thiếu nữ sinh năm 2012 làm việc tại các quán karaoke.

Ngày 5/5, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa tống đạt Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Diệp (SN 1990; trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) cùng 5 đối tượng liên quan về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người và tội phạm có tổ chức, Phòng CSHS đã rà soát các tụ điểm karaoke trên địa bàn và phát hiện một số tụ điểm karaoke tại các khu vực vùng lõi đô thị cũ (như: Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành) thường xuyên tuyển dụng nhân viên nữ để phục vụ khách đến hát khi có nhu cầu.

Đáng chú ý, các tụ điểm này thường xuyên trao đổi, sang nhượng nhân viên nữ. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm “Mua bán người” nên đơn vị đã chủ động tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa.

Sau khi nắm được thông tin cháu N.N.T.G (SN 2012) bị ép buộc phục vụ tại quán karaoke Tường Vy (địa chỉ tại Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vừa trở về nhà vào ngày 30/4. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đơn vị đã vận động người thân đưa nạn nhân đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp điều tra, đồng thời triển khai lực lượng xác minh, truy xét các đối tượng liên quan tại nhiều xã, phường thuộc TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Do nạn nhân còn nhỏ tuổi, tâm lý hoảng loạn nên thông tin trình bày rất rời rạc, nạn nhân chỉ biết tên hoặc biệt danh đối tượng nên công tác khai thác ban đầu gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 12 giờ đồng hồ từ thời điểm tiếp nhận, các tổ công tác đã làm rõ nội dung vụ việc, triệu tập làm việc với 11 đối tượng có liên quan.

Bước đầu cơ quan công an xác định Diệp và 5 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi và Bắt giữ người trái pháp luật đối với nạn nhân.

Trong đó, xác định 3 đối tượng trú ở xã Thăng An, TP Đà Nẵng là Trần Thái Bảo (SN 2006), Dương Minh Thanh (SN 1994), Lâm Gia Huy (SN 2005) đã thực hiện hành vi bắt giữ trái pháp luật, đánh đập, ép buộc cháu G. làm việc để trả nợ.

Sau đó, thông qua Nguyễn Thị Diệp, các đối tượng đã chuyển giao G. cho Trương Đình Hiếu (SN 1990; trú đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và Đặng Quang Hậu (SN 2002; trú đặc khu Lý Sơn) để tiếp tục bóc lột, cưỡng ép lao động tại quán karaoke.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Công an TP Đà Nẵng đã ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để làm rõ vai trò để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.