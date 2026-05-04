Yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng trở lên

Hồ Xuân Mai
Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị các ngân hàng, chủ đầu tư và sàn giao dịch tăng cường phòng, chống rửa tiền, trong đó yêu cầu báo cáo các giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng trở lên.

Đà Nẵng đề nghị ngân hàng phối hợp chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ảnh minh họa.
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở đóng trên địa bàn, các chủ đầu tư dự án, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, các sàn giao dịch tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, đồng thời định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động.

Các đơn vị phải thực hiện đầy đủ các quy định về nhận biết khách hàng, bao gồm việc thu thập, cập nhật và xác minh thông tin; rà soát khách hàng, giao dịch; áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có mức độ rủi ro cao, cũng như phân công cán bộ chuyên trách phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản; báo cáo và cập nhật kết quả đánh giá; xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền theo đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các giao dịch đáng ngờ; đồng thời báo cáo các giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị chủ động khai thác thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn, cung cấp các văn bản và thông tin phục vụ việc tuân thủ quy định pháp luật.

Bờ sông Hàn kín người xem gala "Tổ quốc bình yên"

Gala “Tổ quốc bình yên” là “thước phim” sân khấu sống động, tái hiện chặng đường 80 năm chiến đấu, hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam. Hàng chục nghìn người dân đã tập trung ven bờ sông Hàn để theo dõi chương trình.

Những đứa trẻ K8 và "ngôi nhà bom" giữa rừng Quảng Trị

Giữa không gian xanh ngút của rừng Quảng Trị, ngôi nhà đặc biệt được dựng lên từ vỏ bom đạn Mỹ. Với những “đứa trẻ K8” từng đi sơ tán để giữ nòi giống năm nào, khát vọng hòa bình lại được nhắc tới khi tụ họp dịp kỷ niệm đất nước thống nhất.

Vietnam Airlines chủ động thích ứng trước biến động của thị trường quốc tế

Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) công bố kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2026 trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế xuất hiện các yếu tố bất định do diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trên cơ sở đó, hãng đồng thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro có xu hướng gia tăng trong các quý tiếp theo.