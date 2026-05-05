Giữa biến động giá xăng dầu: Petrolimex chìm trong thua lỗ, PV OIL “ăn nên làm ra”

Petrolimex – “anh cả” ngành xăng dầu Việt Nam lỗ hơn 660 tỷ đồng, trong khi PV OIL - doanh nghiệp xăng dầu lớn thứ hai thị trường lãi gần 600 tỷ đồng trong quý I/2026.

Vì sao Petrolimex lỗ nặng?

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (Mã: PLX) ghi nhận gần 98.700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 45% so với cùng kỳ, đây là mức doanh thu theo quý cao nhất của doanh nghiệp trong 10 năm qua.

Lãi gộp chỉ đạt 3.700 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý I/2025 trước áp lực giá vốn.

Kỳ này, chi phí hoạt động vẫn là thách thức lớn của “người anh cả” ngành xăng dầu Việt Nam. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 32% lên 388 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 19% lên 3.992 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25% lên 329 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, Petrolimex báo lỗ hơn 662 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 210 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp kể từ quý I/2020, đồng thời đánh dấu quý thua lỗ đầu tiên sau 6 năm.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, Tổng Giám đốc Lưu Văn Tuyển cho rằng biến động địa chính trị tại Trung Đông gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

“Biến động giá dầu trong biến động tại Trung Đông là điều chúng tôi không thể kiểm soát được. Diễn biến giá dầu một ngày tăng giảm tới 50 USD là chưa bao giờ có trong lịch sử.

Có thời điểm mua một thùng dầu giá lên đến 292 USD, cộng phụ phí, cộng cước vận tải tăng nữa là lên đến 300-340 USD/thùng. Chúng tôi nhập một lô dầu 40.000 tấn trước đây chỉ khoảng 25-26 triệu USD, bây giờ nhập về lên đến 85-87 triệu USD”, ông Tuyển cho biết.

Năm 2026, Petrolimex đặt mục tiêu sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất khoảng 19,4 triệu m³/tấn, tăng 10% so với năm 2025. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 339.300 tỷ đồng tăng 7%, trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt khoảng 3.380 tỷ đồng giảm 7% so với cùng kỳ.

PV OIL báo lãi gấp 22 lần trong quý I

Khác xa với kết quả kinh doanh kém tích cực của Petrolimex, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL - Mã: OIL) ghi nhận doanh thu thuần đạt 44.863 tỷ đồng trong quý I, tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 2.172 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 23% lên 211 tỷ đồng, phần nào bù đắp cho chi phí tài chính tăng mạnh 64% lên 166 tỷ đồng. Tuy vậy, áp lực chi phí vẫn khá lớn khi chi phí bán hàng tăng 75% lên hơn 1.100 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 92% lên 445 tỷ đồng.

Kết quả, PVOIL báo lãi sau thuế 571 tỷ đồng trong quý I, gấp 22 lần so với cùng kỳ.

Năm 2026, PV OIL lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 150.700 tỷ đồng, lãi sau thuế dự kiến đạt 656 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được 87% kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ban lãnh đạo PV OIL cho biết một trong những mục tiêu năm 2026 của công ty bao gồm chỉ tiêu triển khai kinh doanh nhiên liệu bay JetA1.

Theo ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch PV OIL, trong lộ trình thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2026-2030, công ty xác định việc thâm nhập thị trường cung ứng nhiên liệu bay JetA1 là một mục tiêu trọng điểm.

Mặc dù kế hoạch này từng bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong năm 2021 - thời điểm các hãng hàng không gần như ngừng hoạt động nhưng PV OIL đã nhanh chóng tái khởi động và đẩy mạnh công tác chuẩn bị ngay khi thị trường phục hồi trong giai đoạn 2024-2025.

Bước ngoặt quan trọng đã đến vào tháng 12 vừa qua khi PV OIL chính thức được cấp giấy phép hoạt động cho đơn vị chuyên trách mảng nhiên liệu bay. Hiện nay, doanh nghiệp đang tích cực triển khai đầu tư hạ tầng và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, bao gồm hệ thống xe tra nạp chuyên dụng tại sân bay và các kho trung chuyển đạt tiêu chuẩn.

Theo dự kiến, PV OIL sẽ hoàn tất các điều kiện về trang thiết bị để xin cấp phép khai thác tại các sân bay trong khoảng cuối quý II, đầu quý III năm nay. Nếu diễn biến thuận lợi theo đúng lộ trình, thương hiệu PV Aviation Energy sẽ chính thức ghi nhận những đồng doanh thu đầu tiên từ mảng kinh doanh nhiên liệu Jet A1 vào cuối năm nay, đánh dấu sự hiện diện của PV OIL trong phân khúc thị trường đầy tiềm năng này

