Biến động lớn trong liên danh đề xuất Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Lệ Chi
Trong hồ sơ đề xuất dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gửi UBND TP Hà Nội, liên danh nhà đầu tư hiện chỉ còn ba doanh nghiệp.

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát đề xuất dự án đại lộ sông Hồng hơn 27 tỷ USD

Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã gửi văn bản đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo hình thức BT đối tác công tư - PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao - BT đến UBND TP Hà Nội và Sở Tài chính TP Hà Nội.

Dự án này đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt vào ngày 17/12/2025; các nhà đầu tư đã thỏa thuận liên danh vào ngày 15/4/2026.

Theo đề xuất của liên danh, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.418 ha, bao gồm các thành phần chính: Trục đại lộ cảnh quan dài 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí hơn 3.500 ha; các khu đất phát triển đô thị gần 3.300 ha; đất mặt nước khoảng 3.450 ha; đất hạ tầng kỹ thuật 256 ha; đất khác hơn 900 ha.

Dự án được chia 17 dự án thành phần với tổng mức đầu tư dự kiến 714.256 tỷ đồng (tương đương hơn 27 tỷ USD). Tổng mức đầu tư tổng thể sẽ được xác định trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định phê duyệt dự án.

Liên danh nhà đầu tư dự kiến góp khoảng 107.138 tỷ đồng (tương đương hơn 4 tỷ USD), còn lại sẽ được huy động từ vốn vay ngân hàng, cổ đông, thành viên, các chủ thể khác, nguồn khác... Lãi vay được tạm tính 10,5%/năm và sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế triển khai dự án.

Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát đề xuất dự án đại lộ sông Hồng hơn 27 tỷ USD. Ảnh chụp màn hình

Kế hoạch thực hiện dự án kéo dài khoảng 13 năm (2026 - 2038). Trong đó, dự kiến năm 2026 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng công viên công cộng phường Phú Thượng (dự án thành phần 10).

Từ năm 2026 đến năm 2030 sẽ hoàn thành dự án thành phần Trục cảnh quan Hữu Hồng (dự án thành phần 1), công viên tại bãi sông phường Hồng Hà (dự án thành phần 11), khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam (dự án thành phần 17).

Đồng thời, giai đoạn này sẽ triển khai đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên (dự án thành phần 16), trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng (dự án thành phần 2), công trình kè và chỉnh trị sông trên toàn tuyến (dự án thành phần 14 và 15).

Từ năm 2030 đến năm 2035 sẽ hoàn thành dự án khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên (dự án thành phần 16), trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng (dự án thành phần 2) công trình kè và chỉnh trị sông trên toàn tuyến (dự án thành phần 14 và 15); tiếp tục triển khai các dự án thành phần 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 và 13.

Từ năm 2035 đến năm 2038 sẽ hoàn thành các dự án thành phần 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 và 13 và quyết toán dự án.

Liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát đề xuất 12 khu đất đối ứng hơn 5.000 ha

Đề xuất hoán đổi hơn 5.000 ha đất đối ứng để triển khai dự án BT

Để thực hiện dự án BT này, liên danh nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.000 ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800 ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương mức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng).

Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265 ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

Sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, quyết định giao trước từng phần quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT để tạo điều kiện cho nhà đầu tư huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình dự án bảo đảm kết nối, khai thác hạ tầng đồng bộ.

Nhà đầu tư cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.

Trước đó, Đại Quang Minh - MIK Group - THACO - Văn Phú - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát được biết đến là các thành viên trong liên danh nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng. Trong đó, Đại Quang Minh đóng vai trò đứng đầu đại diện liên danh.

Tuy nhiên, sau khởi công, MIK Group sau đó đã rút khỏi liên danh và cho biết sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh.

