Tổng bí thư, Chủ tịch nước gợi mở mô hình “phường, xã xã hội chủ nghĩa” cho Hà Nội

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở nghiên cứu xây dựng mô hình “phường, xã xã hội chủ nghĩa”, hướng tới một đô thị hiện đại, văn minh, nhân văn và đáng sống.

Xử lý nghiêm thực phẩm bẩn, hàng quán trước cổng trường

Ngày 4/5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 10 phường, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng thời đánh giá cao việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), coi đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội tạo chuyển biến mạnh mẽ về quản trị, hạ tầng và chất lượng sống.

Nhiều ý kiến cử tri tập trung vào các vấn đề dân sinh sát thực tiễn như an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, đào tạo nghề, việc làm, cải tạo chung cư cũ, quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị và nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền hai cấp.

Đáng chú ý, trước thực trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, hàng hóa kém chất lượng còn diễn biến phức tạp, cử tri đề nghị cần siết chặt quản lý, làm rõ trách nhiệm cơ quan quản lý, tăng chế tài xử lý, kể cả xử lý hình sự với các hành vi vi phạm nghiêm trọng để bảo đảm sức khỏe người dân.

Cử tri cũng kiến nghị sớm cụ thể hóa các cơ chế của Luật Thủ đô (sửa đổi), đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô; đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho y tế cơ sở, xây dựng mô hình bác sĩ gia đình, điều dưỡng tại nhà, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; khẳng định đây là những thông tin thực tiễn quan trọng để nhìn rõ hơn các yêu cầu đang đặt ra từ cuộc sống.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh dù các vấn đề cử tri nêu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một yêu cầu chung: bộ máy phải phục vụ tốt hơn, chính sách phải sát thực tiễn hơn, trách nhiệm phải rõ hơn và kết quả phải cụ thể hơn.

Về an toàn thực phẩm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở; xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh vi phạm, gây ảnh hưởng sức khỏe người dân, trường hợp cần thiết phải xử lý hình sự để tăng sức răn đe.

Lãnh đạo Đảng đặc biệt lưu ý không để tồn tại tình trạng hàng quán vỉa hè không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhất là khu vực trước cổng trường học.

Đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ

Liên quan phát triển đô thị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội đẩy nhanh chỉnh trang hạ tầng, cải tạo chung cư cũ, nâng cao chất lượng sống của người dân; đồng thời xác định rõ các nhóm dự án cần ưu tiên triển khai, tạo cơ chế và đồng thuận để thực hiện.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm tạo nền tảng để Hà Nội chủ động hơn trong thiết kế chính sách, huy động nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và tổ chức lại không gian phát triển.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội phải chuyển mạnh từ tư duy “ban hành” sang “thực thi”, từ “có cơ chế” sang “vận hành cơ chế”, từ “có quy hoạch” sang “hiện thực hóa quy hoạch”, từ “nói đúng” sang “làm đến nơi đến chốn”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khi triển khai Luật Thủ đô, cần xác định rõ những việc phải làm trước, những điểm nghẽn cần tháo gỡ trước, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và những nhiệm vụ tạo động lực phát triển lâu dài. Đó là các vấn đề về giao thông, môi trường, ngập úng, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xử lý dự án chậm triển khai, an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, an toàn trường học và chất lượng dịch vụ công...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Hà Nội phải chuyển mạnh sang quản trị đô thị hiện đại, dựa trên dữ liệu, công nghệ, kết quả đầu ra và trách nhiệm giải trình. Hiệu quả quản trị Thủ đô phải được đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Thủ đô phải phát triển nhanh hơn nhưng không thể theo cách cũ; tăng trưởng không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư, mở rộng đô thị hay khai thác đất đai, mà phải dựa nhiều hơn vào chất lượng thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng gợi mở Hà Nội nghiên cứu xây dựng mô hình “phường, xã xã hội chủ nghĩa”, hướng tới một đô thị hiện đại, văn minh, nhân văn và đáng sống hơn.

Khẳng định trách nhiệm của đại biểu Quốc hội là lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến cử tri và theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với sự đồng lòng của nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hà Nội sẽ từng bước giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra, phát triển xứng tầm Thủ đô văn hiến, hiện đại và đáng sống.

