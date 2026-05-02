Vụ cháy ô tô ở cây xăng: Không biết trong xe có người

Nhiều người dân có mặt hiện trường nỗ lực dập lửa nhưng không được biết trong xe có người cho đến khi ngọn lửa được khống chế.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ cháy ô tô tại cây xăng số 90, khu vực thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng khiến 2 người chết, nhiều nhân chứng cho biết đã dùng bình chữa cháy và vòi nước để dập lửa khi nghe tài xế hô hoán cứu chiếc xe. Tuy nhiên không hề nghe thông báo có người mắc kẹt bên trong nên không biết để phá cửa cứu người mà chỉ tập trung dập lửa để ngăn chặn cháy lan ra khu vực xung quanh.

Cũng theo các nhân chứng có mặt hiện trường, khi tài xế lái xe đến cây xăng có mở cửa xe bước ra ngoài để đổ xăng. Tuy nhiên ngay sau đó, ngọn lửa đã xuất hiện từ phía sau xe, kèm nhiều tiếng nổ lách tách rồi bùng phát dữ dội.

“Khi ấy tài xế chạy nhanh ra xa xe và kêu cứu chiếc xe mà không hề cho biết có người mắc kẹt bên trong. Đến khi ngọn lửa được khống chế hoàn toàn mới phát hiện có người gặp nạn. Nếu biết có người, chúng tôi đã phá cửa để đưa nạn nhân ra ngoài”, một nhân chứng chia sẻ.

Ghi nhận tại hiện trường sau vụ cháy, phía sau cốp xe có chứa rất nhiều pin lithium dạng viên tròn đã bị cháy rụi.

Một lượng lớn pin được chở ở cốp xe bị cháy rụi

Như VietTimes đã đưa tin, vào khoảng 15h30 ngày 1/5, ô tô mang BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy A (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển đi vào cây xăng số 90 của Petrolimex (tại thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) để đổ xăng.

Khi ô tô dừng tại khu vực trụ bơm xăng để đổ xăng thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ phần đuôi xe, nhanh chóng bao trùm phương tiện và lan sang trụ bơm.

Phát hiện vụ việc, nhân viên cây xăng cùng người dân xung quanh đã lập tức triển khai dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, trên xe có nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Sau khoảng 20 phút nỗ lực, ngọn lửa đã được khống chế.

Hậu quả, phần đuôi ô tô bị thiêu rụi, 2 người ngồi hàng ghế sau là Trần Hữu T. (SN 2009, trú thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và Dương Anh K. (SN 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền) tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.