Thêm lựa chọn cho dòng tiền nhàn rỗi: Bac A Bank phát hành chứng chỉ tiền gửi, lãi suất lên tới 8,7%/năm

Với mục tiêu cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng trong quản lý và tối ưu hóa nguồn vốn - đồng thời tận dụng cơ hội sinh lời cao hơn so với các sản phẩm tiền gửi thông thường, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức tiếp tục phát hành Chứng chỉ tiền gửi BAC A BANK Đợt 1 năm 2026 với mức lãi suất hấp dẫn cùng kỳ hạn linh hoạt.

Gia tăng nhu cầu tối ưu dòng tiền trong bối cảnh thị trường biến động

Trong bối cảnh thị trường tài chính tiền tệ đang có nhiều biến chuyển, xu hướng quản lý tài sản cá nhân ngày càng dịch chuyển theo hướng thận trọng nhưng vẫn kỳ vọng sinh lời hiệu quả. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm truyền thống duy trì ở mức ổn định, trong khi các kênh đầu tư như chứng khoán hay bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều biến động ngắn hạn, khiến không ít nhà đầu tư tìm kiếm những giải pháp vừa đảm bảo an toàn vốn, vừa tối ưu lợi suất.

Nắm bắt nhu cầu đó, từ ngày 05/05/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức phát hành 3.000 tỷ đồng Chứng chỉ tiền gửi Đợt 1 năm 2026. Sản phẩm được xây dựng với định hướng mang lại mức lãi suất cạnh tranh so với tiền gửi thông thường, đồng thời đảm bảo tính ổn định trong suốt thời gian nắm giữ.

Cụ thể, Chứng chỉ tiền gửi BAC A BANK được áp dụng lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm thông thường kỳ hạn 12 tháng được niêm yết cao nhất với biên độ cộng thêm là 1,4%/năm và 1,6%/năm tuỳ theo kỳ hạn của sản phẩm. Mệnh giá tối thiểu từ 10 triệu đồng mỗi chứng chỉ, tạo điều kiện cho nhiều nhóm khách hàng dễ dàng tiếp cận. Toàn bộ tiền lãi được thanh toán một lần vào cuối kỳ, tiền gốc được chi trả khi đến hạn hoặc theo nhu cầu của khách hàng, giúp đơn giản hóa việc theo dõi và quản lý dòng tiền. Nhờ chính sách lãi suất cố định trong toàn bộ kỳ hạn, khách hàng có thể chủ động hơn trong kế hoạch tài chính cá nhân mà không lo bị ảnh hưởng bởi biến động lãi suất thị trường.

Đảm bảo đồng thời tính an toàn và linh hoạt trong sử dụng vốn

Bên cạnh yếu tố lãi suất, điểm đáng chú ý của Chứng chỉ tiền gửi do BAC A BANK phát hành nằm ở khả năng đáp ứng đồng thời hai yêu cầu quan trọng của khách hàng hiện nay: An toàn và linh hoạt trong quá trình sử dụng vốn.

Về cơ chế, sản phẩm có mức độ an toàn tương đương với tiền gửi tại ngân hàng, phù hợp với những nhà đầu tư ưu tiên bảo toàn vốn. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở khả năng sử dụng linh hoạt, cho phép khách hàng cầm cố chứng chỉ để vay vốn khi phát sinh nhu cầu tài chính, hoặc thực hiện chuyển nhượng cho bên thứ ba theo quy định, qua đó gia tăng tính thanh khoản của sản phẩm và khả năng chủ động của khách hàng trong quản lý tài sản mà không làm gián đoạn kế hoạch đầu tư ban đầu.

Bên cạnh đó, việc giao dịch chứng chỉ tiền gửi được triển khai tại 194 điểm giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc cũng góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên sự thuận tiện và dịch vụ trực tiếp.

Chia sẻ về quyết định tham gia sản phẩm, anh Ngọc Thái (30 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) cho biết: “Trước đây tôi chủ yếu gửi tiết kiệm, nhưng khi tìm hiểu về chứng chỉ tiền gửi BAC A BANK, tôi nhận thấy lợi suất tốt hơn trong khi vẫn đảm bảo tiêu chí an toàn, minh bạch. Cuối năm 2025, tôi đã tham gia chứng chỉ tiền gửi BAC A BANK và có trải nghiệm khá tích cực - lãi suất đúng cam kết, thủ tục rõ ràng. Năm nay với mức lãi suất lên tới 8,7%/năm, tôi tiếp tục cân nhắc phân bổ một phần vốn vào kênh này.”

Có thể thấy, với mức lãi suất cạnh tranh, cấu trúc sản phẩm rõ ràng cùng đa dạng tiện ích đi kèm, Chứng chỉ tiền gửi BAC A BANK được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm sự cân bằng giữa an toàn, ổn định và khả năng sinh lời. Sự quan tâm trở lại đối với các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi cũng phản ánh xu hướng đầu tư ngày càng thận trọng, ưu tiên hiệu quả bền vững và khả năng kiểm soát rủi ro của khách hàng hiện nay.