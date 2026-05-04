Bắt tạm giam lái xe trong vụ cháy ô tô ở cây xăng làm 2 người chết

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Võ Nguyễn Duy An (SN 2002; trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP đang xác minh vai trò của Nguyễn Quốc Vin (SN 1994; trú xã Thăng Điền) – chủ phương tiện liên quan.

Vụ cháy ô tô xảy ra chiều 1/5, tại Cây xăng Petrolimex số 90 ở thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP cùng Cơ quan Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm, xử lý vụ việc theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Quốc Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng. Khoảng 14h cùng ngày, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển xe ô tô chở T.H.T (SN 2009) và D.A.K (SN 2010) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.

Khoảng 15h20 cùng ngày, khi xe dừng tại trụ cây xăng để tiếp nhiên liệu, An để xe nổ máy và rời khỏi xe. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Sau khoảng 15 phút được dập tắt, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện T.H.T và D.A.K đã tử vong trong xe. Sự việc khiến xe ô tô bị cháy trơ khung, 1 trụ bơm xăng bị cháy hoàn toàn.

Công an TP Đà Nẵng tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với lái xe Võ Nguyễn Duy An.



Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhà chức trách cho biết thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, chưa được kiểm chứng về vụ việc, gây hoang mang dư luận, làm sai lệch bản chất sự việc. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng.

Mọi hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.