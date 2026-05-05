Sắp xếp thôn, tổ dân phố phải phù hợp với lịch sử, văn hóa, điều kiện thực tiễn từng địa phương

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải thực hiện thận trọng, khoa học, phù hợp với quy mô dân số, diện tích, yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Ngày 5/5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri tại 6 phường thuộc thành phố Đà Nẵng gồm: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, An Khê, Hòa Cường và An Hải.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Trần Cẩm Tú cho biết Trung ương xác định nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng thành pháp luật, cơ chế, chính sách cụ thể, nhất là trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo ông, Quốc hội và Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát để phát huy tính chủ động của địa phương. Với Đà Nẵng là địa phương động lực, Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đặc thù theo tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại 6 phường trên địa bàn TP Đà Nẵng gồm: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, An Khê, Hòa Cường và An Hải.

“Phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương nhưng phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, đảm bảo thống nhất trong quản lý và thông suốt trong điều hành”, ông nhấn mạnh.

Liên quan cải cách hành chính, ông cho biết Chính phủ đang yêu cầu các bộ, ngành cắt giảm trên 30% thủ tục hành chính, nhiều đơn vị đã cắt giảm hơn 50%. Ông đề nghị Đà Nẵng tiên phong loại bỏ quy trình rườm rà, chồng chéo để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ông khẳng định quan điểm kiên trì, kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung vào đất đai, đầu tư công và tài sản công.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố phải thực hiện thận trọng, khoa học

Trả lời cử tri về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, Thường trực Ban Bí thư khẳng định đây là chủ trương nhất quán của Đảng nhằm rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, khắc phục cục bộ, khép kín. Việc luân chuyển phải hài hòa giữa đào tạo và ổn định bộ máy, xuất phát từ quy hoạch cán bộ và nhu cầu phát triển của từng địa phương.

“Luân chuyển cán bộ không phải là để thay đổi mà phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, từ quy hoạch cán bộ, từ thực tiễn phát triển của từng địa phương. Những nơi đang triển khai chương trình trọng điểm, dự án chiến lược phải bố trí cán bộ phù hợp, đảm bảo tính kế thừa liên tục và không để gián đoạn công việc”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Ông cho biết Trung ương sẽ quan tâm bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sau sắp xếp, đảm bảo đúng người đúng việc và tạo động lực để cán bộ yên tâm công tác. Tháng 5 và 6 tới, Trung ương sẽ sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

Về sắp xếp thôn, tổ dân phố, ông nhấn mạnh phải thực hiện thận trọng, khoa học, phù hợp với quy mô dân số, diện tích, yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, tránh xáo trộn lớn. Trung ương sẽ hoàn thiện chế độ chính sách đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và cán bộ không chuyên trách ở cơ sở để phát huy vai trò nòng cốt tại cộng đồng.