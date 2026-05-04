Bộ Y tế cập nhật tiến độ xây dựng bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Bộ Y tế thông tin về tiến độ triển khai hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, trong bối cảnh nhiều vướng mắc kỹ thuật, tài chính đang được tập trung tháo gỡ.

Chiều 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, phấn đấu đưa hai dự án vào hoạt động trong quý II/2026.

Theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, đây là hai dự án bệnh viện quy mô lớn, hiện đại nhưng quá trình triển khai kéo dài nhiều năm và phát sinh hàng loạt vướng mắc phức tạp, đặc biệt liên quan đến kỹ thuật, tài chính và thủ tục đầu tư. Trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34 về cơ chế xử lý các tồn tại.

Trong quá trình thực hiện, từ khi thi công đến hoàn thiện công trình, phát sinh rất nhiều vướng mắc cần được xử lý dứt điểm, đặc biệt là các vấn đề kỹ thuật.

Ông cho biết một trong những khó khăn lớn nhất là việc lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán đối với các hạng mục đã thi công từ giai đoạn 2018-2019, thay vì lập dự toán theo mặt bằng hiện tại, khiến quá trình xử lý hồ sơ rất phức tạp.

Bên cạnh đó, theo thứ trưởng, việc điều chỉnh thiết kế bệnh viện cũng kéo theo nhiều thay đổi ở các hạng mục kỹ thuật như phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, xử lý rác thải và môi trường.



Đối với hệ thống thiết bị y tế, Thứ trưởng cho biết dự án được phê duyệt từ giai đoạn 2014-2015 nên nhiều thiết bị theo thiết kế ban đầu hiện không còn phù hợp. Vì vậy, Bộ Y tế phải rà soát, điều chỉnh và lựa chọn lại thiết bị theo hướng hiện đại hơn, đồng thời bảo đảm đúng quy định hiện hành về mua sắm công.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: H.N.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, trong thời gian qua, Bộ cùng các bộ, ngành và đơn vị liên quan đã nỗ lực giải quyết các vướng mắc. Đến nay phần lớn các vướng mắc đã cơ bản được tháo gỡ. Những hạng mục còn lại chủ yếu tập trung ở hệ thống phòng cháy chữa cháy, thoát nước thải và xử lý môi trường.

Thứ trưởng Lê Đức Luận cho biết thêm một khó khăn lớn là các nhà thầu gặp trở ngại về dòng tiền do chưa được phê duyệt khoản vay, dẫn tới không thể tiếp cận vốn ngân hàng để triển khai thi công.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác Chính phủ, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ từng nhóm vướng mắc, đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện các hạng mục còn dở dang, với mục tiêu đưa hai bệnh viện vào sử dụng trong quý II/2026.

Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Xây dựng xử lý các vướng mắc liên quan đến thẩm tra, phê duyệt dự toán các gói thầu; đồng thời cùng Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng chỉ đạo nhà thầu tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, tạo cơ sở để cấp phép về phòng cháy chữa cháy và môi trường.

Theo Thứ trưởng Luận, Bộ cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án áp dụng các cơ chế thuận lợi nhất cho nhà thầu trong việc tạm thanh toán. Hiện nay, nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện.

Đối với các hạng mục phát sinh phải điều chỉnh, bổ sung phụ lục hợp đồng, Bộ cũng cho phép tạm ứng ở mức cao hơn quy định (30%), có thể lên tới 50% theo thẩm quyền, nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu có đủ nguồn lực thi công dự án.