Đà Nẵng đánh thức mùa hè bằng chuỗi lễ hội cực chất

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Đà Nẵng tổ chức hàng loạt hoạt động văn hoá, lễ hội sôi động để phục vụ du khách và người dân. Vậy làm sao để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ này?

Thả mình vào loạt sự kiện hấp dẫn

Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết để đón du khách đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài dịp 30/4 và 1/5, Sở này đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc.

Đầu tiên là hai triển lãm nghệ thuật dành cho giới yêu tìm hiểu văn hoá vùng miền mang tựa đề "Sắc màu Đất Quảng" diễn ra đến hết ngày 5/5 và "Giao điểm Việt Nam" kéo dài đến 17/5 tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Các không gian trưng bày mang đến những góc nhìn đa chiều về văn hóa, con người và quá trình phát triển của địa phương, qua đó góp phần kết nối giá trị truyền thống với hơi thở đương đại bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Cùng thời gian này, nhiều lễ hội mang đậm bản sắc địa phương như Lễ hội Kỳ Yên Sơn Cẩm Hà hay Lễ hội Sắc sưa Hương Trà cũng được tổ chức ở các xã vùng cao Đà Nẵng, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống, từ nghi lễ dân gian đến sinh hoạt làng quê đặc trưng.

Điểm nhấn của dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay là chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 mang tên “Mùa hè rực rỡ”, diễn ra từ 25/4 đến 3/5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch.

Được chuẩn bị công phu, diễn ra liên tục trong 9 ngày, lễ hội biến các bãi biển du lịch ở Đà Nẵng trở thành không gian lễ hội sôi động với nhiều hoạt động như lễ hội diều, biểu diễn âm nhạc, không gian ẩm thực, trình diễn thể thao biển và các trò chơi tương tác.

Bên cạnh đó, các chương trình cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường biển và cứu hộ cũng được tổ chức, góp phần nâng cao ý thức và trải nghiệm của người dân, du khách như: đi bộ ngắm voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà, chứng kiến các cứu hộ viên tranh tài trong cuộc thi cứu hộ viên quốc tế trên biển Phạm Văn Đồng, chèo sub, bay dù…

Xa hơn, du khách có thể tham gia Lễ hội Giỗ tổ nghề yến tại Cù Lao Chàm, Lễ hội kỷ niệm 555 năm Ngũ xã Trà Kiệu, hay Lễ hội "Sắc màu di sản Chăm" tại Mỹ Sơn để có thể trải nghiệm về giá trị văn hóa truyền thống con người Xứ Quảng.

Đặc biệt, một sự kiện chính luận hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026) mang tên Gala “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức, diễn ra từ ngày 29/4 đến 3/5 tại Công viên APEC và phố đi bộ Bạch Đằng.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là đêm Gala diễn ra tối 2/5 tại khu vực bờ đông cầu Rồng, với các nội dung tái hiện sinh động hình ảnh, chiến công, sự hi sinh và vai trò của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội sôi động tại Sun World Ba Na Hills

Ngoài chuỗi lễ hội cộng đồng, nhiều sản phẩm du lịch, giải trí mới cũng được các khu điểm du lịch đưa vào phục vụ du khách. Tại Bà Nà Hills, Sun World Ba Na Hills đưa ra chiến dịch "True Holiday" với mong muốn định nghĩa lại thế nào là một kỳ nghỉ thực thụ dành cho du khách. Nơi đây, bạn được đặc quyền sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc: được ăn thật ngon, chơi thật đã và tận hưởng niềm vui ngày lễ theo một cách "rất riêng" của mình, kéo dài kéo dài suốt mùa hè với các hoạt động nghệ thuật và ẩm thực mang lại những trải nghiệm đa dạng; hay chương trình biểu diễn động vật tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài mang đến lựa chọn giải trí phù hợp cho gia đình và trẻ nhỏ; tắm biển nhân tạo tại khu nghỉ dưỡng Da Nang Mikazuki Japanese Resorts and Spa,…

Ngoài ra, các điểm đến quen thuộc nếu có thêm thời gian, du khách có thể kết hợp tham quan Phố cổ Hội An để trải nghiệm không gian văn hóa di sản với những con phố đèn lồng lung linh; hay cùng hoà chung với các chương trình nghệ thuật đường phố, biểu diễn âm nhạc và hoạt động cộng đồng tại khu vực trung tâm dọc Sông Hàn; trải nghiệm xem Cầu Rồng phun lửa, phun nước vào mỗi tối…

Chạm vị giác và ẩm thực đa dạng

Một trong những lý do khiến Đà Nẵng “hút” và giữ chân du khách đó là văn hoá ẩm thực đa dạng, đặc sắc. Bên cạnh những món ẩm thực “Local food” như: mỳ Quảng, cao lầu, bánh xèo, bún mắm, bánh tráng đập, bánh tráng cuốn thịt heo… gắn với các thương hiệu địa phương như: Mì Quảng Bà Lữ, Mì Quảng Bà Vị, Mì Quảng Bà Mua, Bánh xèo Bà Dưỡng…

Hay du khách có thể khám phá thiên đường ăn vặt tại Chợ Cồn và Chợ Hàn với hàng loạt món địa phương giá bình dân; thưởng thức hải sản tươi sống ở các nhà hàng ven biển Đà Nẵng… để tận hưởng hết kỳ nghỉ.

Đáng chú ý, trong dịp lễ, các không gian ẩm thực thuộc chuỗi sự kiện du lịch biển mang đến trải nghiệm phong phú với các gian hàng đặc sản vùng miền, món ăn quốc tế và chương trình trình diễn ẩm thực tại lễ hội “Mùa hè rực rỡ”, diễn ra tại Công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch của Đà Nẵng. Nhất là tham gia không gian ẩm thực Pizza Festival với chiếc bánh pizza khổng lồ hình bản đồ Việt Nam…

Cũng trong dịp lễ năm nay, Nhiều khách sạn, nhà hàng cũng triển khai các gói ưu đãi như buffet hải sản, combo gia đình hoặc giảm giá dịch vụ ăn uống nhằm đưa du khách “chạm” đến tất cả các giá trị văn hoá ẩm thực Đà Nẵng.

Pizza Festival tại lễ hội “Mùa hè rực rỡ”, diễn ra tại Công viên Biển Đông

Tại Furama Resort Đà Nẵng, đơn vị đưa ra chiến dịch 4 trải nghiệm “chạm về nguyên bản” Đà Nẵng với 4 không gian ẩm thực đặc sắc từ học nấu ăn do chef người Cơ Tu hướng dẫn trong không gian văn hoá Tây Bắc tại Tàya House; chạm vị giác với gian bếp của mẹ tại nhà hàng Danaksara (Furama Villas Đà Nẵng); V-Senses Cafe (Furama Villas Đà Nẵng) cùng ẩm thực bún truyền thống trong không gian nhà gỗ ba gian Bắc Bộ; và trải nghiệm chạm tĩnh lặng bằng liệu pháp trị liệu thảo mộc địa phương và tinh dầu tự nhiên tại V-Senses Wellness & Spa.

Tại Bà Nà Hills, với chiến dịch "True Holiday”, Sun World Ba Na Hills đánh thức mọi giác quan, ẩm thực cho du khách với các set menu đặc biệt mang chủ đề "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". Bên cạnh đó, du khách có thể chọn không gian sôi động tại Beer Plaza để thưởng thức bia thủ công Sun KraftBeer hảo hạng, hoặc cùng gia đình quây quần bên bữa "Buffet Tự hào" tại nhà hàng Bốn Mùa và Taiga; cùng hàng chục món ngon từ đặc sản địa phương đến tinh hoa quốc tế dành cho những tâm hồn sành ăn nhất.

Du khách tận hưởng không gian ẩm thực địa phương và thế giới tại Công viên Biển Đông.

Tận hưởng kỳ nghỉ với phố biển

Dịp lễ, thị trường lưu trú tại Đà Nẵng trở nên sôi động với công suất phòng tăng cao, đặc biệt tại khu vực ven biển. Tùy theo nhu cầu và ngân sách, du khách có thể lựa chọn các phân khúc sau từ 2-3 sao hoặc 4-5 sao.

Đối với phân khúc 2-3 sao, du khách có thể chọn các khách sạn nằm trong trung tâm hoặc xa biển, với giá dao động từ 0,6 - 1,2 triệu đồng/đêm. Ưu điểm là chi phí hợp lý, thuận tiện di chuyển, phù hợp với nhóm bạn trẻ hoặc du lịch tự túc.

Trong phân khúc trung cấp 4 sao, du khách có thể chọn loạt khách sạn tập trung nhiều tại khu vực biển trên đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa… với mức giá từ 1,2 – 2,5 triệu đồng/đêm. Đây là lựa chọn cân bằng giữa chi phí và tiện nghi, thường có hồ bơi, buffet sáng và vị trí đẹp.

Khách sạn ven biển Đà Nẵng kín phòng trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay

Để nâng cao chất lượng tận hưởng kỳ nghỉ tại Đà Nẵng, du khách có thể chọn phân khúc cao cấp 5 sao, resort phân bố ven biển hoặc khu nghỉ dưỡng cao cấp có giá từ 2,5 – 6 triệu đồng/đêm, thậm chí cao hơn trong dịp lễ.

Tuy nhiên với tình hình công suất phòng hiện tại, các khách sạn khu vực ven biển như Mỹ Khê, Võ Nguyên Giáp thường “cháy phòng” sớm, trong khi khu trung tâm gần sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng… hoặc các quận lân cận vẫn có nhiều lựa chọn linh hoạt hơn về giá.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Du lịch TP Đà Nẵng cho biết công suất phòng khách sạn trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay đang ở mức cao. Khối khách sạn, resort ven biển đã đạt trên 90% công suất phòng, nhiều nơi gần như kín phòng. Khối khách sạn khu vực trung tâm Đà Nẵng và Nam Hội An đang đạt khoảng 70–75%, và kỳ vọng sẽ vượt 85% trong những ngày tới do đặc thù khách thường đặt phòng cận ngày.

Và để phục vụ du khách đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, ngành du lịch thành phố phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội phục vụ người dân và du khách.