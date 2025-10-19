Sau vụ AntEx của Shark Bình, nhà đầu tư cần làm gì để tránh "ngậm đắng" vì tiền ảo?

Sau hàng loạt dự án tiền mã hóa bị điều tra vì có dấu hiệu lừa đảo như AntEx, Matrix Chain, nhà đầu tư cần tỉnh táo trước những lời hứa lợi nhuận khủng và chiêu trò mượn danh người nổi tiếng để huy động vốn.

Từ AntEx đến các vụ lừa đảo tiền mã hoá bị khởi tố

AntEx được giới thiệu năm 2021 như một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) “Make in Vietnam”, hướng tới việc cung cấp hạ tầng thanh toán, ví điện tử và sàn giao dịch tiền mã hoá. Dự án phát hành token ANTEX trên nền tảng Binance Smart Chain, nhanh chóng thu hút hàng nghìn nhà đầu tư nhờ chiến dịch truyền thông mạnh và sự xuất hiện của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong vai trò đồng sáng lập, cố vấn chiến lược.

Không bao lâu sau khi phát hành, ANTEX bắt đầu mất giá mạnh, với nhiều thời điểm giảm hơn 99% so với đỉnh. Đến tháng 3/2023, nhóm phát triển công bố đổi tên dự án thành Rabbit (RAB) cam kết “tái cấu trúc hệ sinh thái và lấy lại niềm tin nhà đầu tư”. Song token RAB cũng nhanh chóng lao dốc, hoạt động dự án thưa dần, kênh cộng đồng giảm tương tác.

Ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam Shark Bình cùng 9 bị can khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, trung gian thanh toán. Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can bị cáo buộc đã lợi dụng mô hình đầu tư tài chính và các nền tảng công nghệ do NextTech vận hành để huy động vốn trái phép, gây thiệt hại lớn cho nhiều nhà đầu tư.

AntEx không phải là vụ điều tra lừa đảo tiền mã hóa duy nhất. Trước đó, đã có một số vụ án đã được "đưa ra ánh sáng".

Đầu tiên là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 3.000 nhà đầu tư qua dự án “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”. Cụ thể, ngày 8/10 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 3 bị can gồm Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc, Ngô Khắc Trung về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, các dự án “Wingstep” và “Game Naga Kingdom” do nhóm này quảng bá đã lôi kéo nhà đầu tư nạp tiền BUSD vào ứng dụng moiza.io, mua NFT “giày” hoặc “linh thú” với lời hứa lợi nhuận cao (5% - 8%/tháng) và hoa hồng giới thiệu (5% F1, 3% F2). Vào giai đoạn cuối năm 2022, “Wingstep” ngừng thanh khoản, nhà đầu tư không thể rút tiền; dự án “Game Naga Kingdom” sau vài tháng cũng bị “sập”, khiến nhà đầu tư mất toàn bộ vốn đầu tư.

Một vụ lừa coin khác được công an Đồng Nai triệt phá hồi tháng 5, với số tiền lừa đảo lên tới 10.000 tỷ đồng qua dự án Matrix Chain (MTC). Nhóm cầm đầu gồm Nguyễn Quốc Hùng (1984, Hà Nội), Bùi Thị Thanh Nga (1991, Hà Nội) và một số cá nhân khác.

Theo điều tra, Hùng và Nga dùng ví “thu phí nền tảng” để thu 1 USDT từ mỗi người tham gia, rồi chia phần lớn vốn cho gia tăng mạng lưới (leader, marketing), chỉ giữ lại phần thanh khoản kiểm soát để điều tiết giá, và rút phần lớn tiền cho mục đích cá nhân. Trong quá trình hoạt động, dự án có hơn 138.000 tài khoản đăng ký, huy động khoảng 394.276.762 USDT (gần 10.000 tỷ đồng).

Vì sao các nhà đầu tư dễ mắc bẫy?

Theo một nhà đầu tư giấu tên đã từng là nạn nhân của một vụ lừa coin, nguyên nhân chủ yếu khiến nhà đầu tư "mắc bẫy" là tin tưởng vào người nổi tiếng (KOL) và tâm lý sợ bị bỏ lỡ cơ hội (FOMO). Nhiều dự án lừa coin đã nhờ những người nổi tiếng quảng bá, hoặc do những người nổi tiếng khởi xướng nên đã dễ dàng chiếm được lòng tin của nhà đầu tư.

Các đối tượng trong đường dây dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào đồng tiền ảo MPX. Ảnh: báo Nhân Dân

Nguyên nhân thứ hai là sự thiếu hiểu biết về tiền ảo. Nhiều nhà đầu tư không kiểm tra được hợp đồng thông minh, luồng ví hay thanh khoản; họ tin vào website, whitepaper hoặc lời quảng cáo hơn là kiểm tra giao dịch trên blockchain.

Đặc biệt, mong muốn "làm giàu" đã khiến nhiều nhà đầu tư tin vào lời hứa có lợi suất lớn khi mua vào sớm, trước cả khi token đạt thanh khoản thật.

Lời khuyên cho nhà đầu tư

Chia sẻ với VietTimes, ông Trần Thanh Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam đã đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư rằng họ phải có kiến thức nhất định trước khi tham gia "cuộc chơi". Theo ông Long, đa phần những nhà đầu tư bị lừa, bị thiệt tài chính đều là những nhà đầu tư theo đám đông.

Ngoài các kiến thức về thị trường tiền mã hóa, nhà đầu tư cũng cần tăng cường kiến thức về an toàn thông tin thì sẽ không bị vướng vào những hình thái đầu tư không minh bạch, ông Long nói.

Video các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng với tài sản mã hóa

Cũng có chung nhận định, bà Đào Thu Thảo, Giám đốc đại diện, Công ty TNHH Weeds Vina - một công ty chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp, nói rằng những rủi ro mà nhà đầu tư gặp phải là do họ chưa có sự tìm hiểu kỹ về những dự án mà họ tham gia.

Ngoài ra, trong quá trình tìm hiểu dự án, nhà đầu tư có thể đã quá tin tưởng vào chủ dự án là những người nổi tiếng hoặc những người thân quen mà không biết rằng những nền tảng giao dịch đó là không minh bạch.

"Nhà đầu tư cần tìm hiểu sâu hơn về các đối tác cũng như việc hợp tác của mình, cần có một chiến lược chắc chắn", bà Thảo nhấn mạnh.

Mặc dù Chính phủ mới đây cũng đã ban hành Nghị quyết 05 triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, nhưng theo bà Thảo sẽ vẫn có những cá nhân tìm cách để lừa đảo, vì thế việc nhà đầu tư cần nâng cao nhận thức về tài sản số, song hành cùng với các bộ luật được ban hành, sẽ là biện pháp để hạn chế những rủi ro trong đầu tư tiền mã hóa.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã phát hành một thông báo, khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài sản mã hóa.

Đơn vị này khẳng định, đến nay, chưa có sàn giao dịch tài sản mã hóa nào được cấp phép hoạt động chính thức tại Việt Nam. Việc coi các đồng tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum là tài sản vẫn còn nhiều vướng mắc pháp lý, do Bộ luật Dân sự 2015 hiện hành chưa công nhận tiền mã hóa là một loại tài sản hợp pháp theo Điều 105.

"Người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia đầu tư “hợp pháp hóa”, “đã có sàn được cấp phép”, “đầu tư không rủi ro”… Đây là chiêu thức thường gặp của các đối tượng lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch không được pháp luật công nhận", Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo.