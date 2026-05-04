Kinh tế Việt Nam 4 tháng 2026: Xuất nhập khẩu tăng 24,2%, FDI tăng mạnh

Báo cáo tháng 4/2026 cho thấy thu ngân sách đạt 1,11 triệu tỷ đồng, FDI tăng mạnh 32%, cùng nhiều chỉ số tích cực về phát triển kinh tế và hạ tầng.

Thu ngân sách vượt 1,1 triệu tỷ đồng, xuất nhập khẩu đạt 344 tỷ USD

Chiều 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết Chính phủ đã bắt tay ngay vào công việc sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn, với tinh thần hành động khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm kế thừa, ổn định và liên tục trong quản lý, điều hành; đồng thời tạo khí thế mới để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Bộ trưởng Đặng Xuân Phong, trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 3,9%. Thu ngân sách Nhà nước đạt 1,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 344 tỷ USD, tăng 24,2%.

Đầu tư tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 14,2% kế hoạch Thủ tướng giao, tăng thêm 12,6 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh 32%, trong đó vốn đăng ký mới đạt 12,1 tỷ USD, tăng 117,2%; vốn FDI thực hiện tăng 9,8%.

Khu vực sản xuất tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Nông nghiệp phát triển ổn định; công nghiệp tăng khá, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,9%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,1%.

Du lịch tiếp tục khởi sắc khi Việt Nam đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi rõ nét, với gần 120.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 36,7% so với cùng kỳ.

Hạ tầng tiếp tục được thúc đẩy mạnh. Đến ngày 30/4, cả nước đưa vào khai thác thêm gần 200 km đường bộ cao tốc, tạo thêm dư địa kết nối và tăng trưởng cho các vùng kinh tế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026. Ảnh: Đoàn Bắc.

Theo Bộ trưởng Đặng Xuân Phong, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục phát triển mạnh; thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý thuế và hóa đơn điện tử... đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm. Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Dù vậy, Chính phủ nhìn nhận nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều sức ép, nhất là trong điều hành lãi suất, tỷ giá, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng quý I chưa đạt kịch bản đề ra; thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn rườm rà; phân cấp, phân quyền chưa triệt để; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật cũng như một số nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao còn chậm; một số loại hình tội phạm, vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm... còn phức tạp.

Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, bảo đảm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch được giao. Công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan, địa phương hằng tháng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát triển doanh nghiệp tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, an toàn để doanh nghiệp tư nhân trong nước tiếp cận bình đẳng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bảo đảm hiệu quả, không thất thoát, lãng phí, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống. Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nhất là các nông sản theo mùa vụ. Quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU và hướng tới phát triển thủy sản biển bền vững.

Đẩy nhanh triển khai và đưa vào hoạt động các dự án công nghiệp, năng lượng trọng điểm để vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Triệt để tiết kiệm điện, bảo đảm không để thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình; hoàn thành việc chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Phấn đấu hoàn thành 3.800 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2026; các dự án, công trình phục vụ APEC năm 2027.

Phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững. Phấn đấu hoàn thành trên 110 nghìn căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026.

Phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường xúc tiến thương mại; phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2026 tăng 13-15%. Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thúc đẩy du lịch, phấn đấu năm 2026 đón trên 25 triệu lượt khách quốc tế.

Tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nhất là hạ tầng dữ liệu, phủ sóng mạng 5G trên toàn quốc.

Tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt, gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", kiên quyết cắt giảm trên 50% tổng thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, trình Chính phủ ban hành trong quý II/2026.

Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền 2 cấp. Tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...