Vì sao Bộ GD&ĐT chọn “Kết nối tri thức” làm bộ sách giáo khoa dùng chung toàn quốc?

Bộ sách 'Kết nối tri thức với cuộc sống' được chọn làm sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, hướng tới giáo dục đổi mới.

Chiều 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, trả lời câu hỏi của báo chí về lộ trình thống nhất sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2026-2027, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ đã quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” làm bộ sách dùng chung trong cả nước từ năm học 2026-2027, thay vì biên soạn bộ mới do không đủ thời gian.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng thông tin về việc triển khai sách giáo khoa thống nhất. ẢNh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, quyết định này thực hiện theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị (tháng 10/2025) và Quyết định 281 của Chính phủ (tháng 11/2025) hai văn bản đặt mục tiêu thống nhất một bộ sách giáo khoa và tiến tới miễn phí toàn bộ sách giáo khoa vào năm 2030.

Trước đó ngành giáo dục áp dụng chủ trương "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa", với 3 bộ sách xã hội hóa gồm Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống.

Tuy nhiên Nghị quyết 281 của Chính phủ yêu cầu từ năm học 2026-2027 phải triển khai một bộ sách thống nhất.

Với thời gian chỉ còn vài tháng, ông Thưởng cho biết không thể biên soạn bộ sách mới cần ít nhất 2-3 năm cùng đội ngũ tác giả lớn.

Sau khi thành lập tổ nghiên cứu, tham khảo ý kiến các địa phương và chuyên gia, bộ chọn 1 trong 3 bộ sách hiện có.

Kết quả, bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) được chọn và đã được Bộ trưởng phê duyệt ngày 26/12/2025.

"Đây là bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung trong toàn quốc kể từ năm học 2026-2027", ông nói.

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ được sử dụng từ năm học 2026–2027. Ảnh: VGP.

Thứ trưởng nhấn mạnh chương trình giáo dục vẫn là trọng tâm, còn sách giáo khoa chỉ là học liệu. Các bộ sách khác vẫn có thể dùng để tham khảo, không gây lãng phí.

Bộ cũng đã hiệu chỉnh nội dung sách, đặc biệt các phần liên quan đến thay đổi địa giới hành chính từ ba cấp xuống hai cấp trong các môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân.

Về phát hành, mục tiêu cung ứng đầy đủ sách trước khai giảng ít nhất 20 ngày. Hiện 5/7 khu vực của Nhà xuất bản Giáo Dục đã nhập kho; giá sách dự kiến giảm trung bình 13,3%.

Công tác tập huấn giáo viên được yêu cầu triển khai có trọng tâm, tập trung vào các nội dung vướng mắc khi chuyển sang bộ sách thống nhất, tránh dàn trải gây tốn kém.

Về chương trình giáo dục, ông Thưởng cho biết theo thông lệ quốc tế, một chương trình thường ổn định 10-15 năm, song bộ vẫn rà soát, cập nhật hằng năm cho phù hợp thực tiễn.

Các nội dung mới sẽ được bổ sung theo Nghị quyết 71 như tăng thời lượng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; đưa giáo dục chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy; tăng cường kỹ năng sống, văn hóa, nghệ thuật.

Bộ cũng định hướng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, chú trọng phát triển năng lực tự học của học sinh.

Theo ông Thưởng, một bộ sách giáo khoa thống nhất không có nghĩa chỉ dạy duy nhất nội dung trong sách đó. Giáo viên và học sinh vẫn có thể tham khảo nhiều nguồn học liệu khác để làm phong phú kiến thức.