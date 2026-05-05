8 nội dung cốt lõi trong dự thảo đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” ở Hà Nội

Dự thảo đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại Hà Nội xác định 8 nội dung cốt lõi, làm cơ sở triển khai và đánh giá mô hình ở cấp cơ sở.

Hà Nội tính thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Ngày 5/5, tập thể UBND TP Hà Nội và Ban chỉ đạo, Tổ công tác xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo đã xem xét dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” được xác định là mô hình tổ chức phát triển và quản trị tích hợp ở cấp cơ sở, trong đó, chính quyền không chỉ thực hiện chức năng hành chính, mà trực tiếp chuyển hóa các mục tiêu, giá trị của chủ nghĩa xã hội thành kết quả phát triển cụ thể trên địa bàn.

Dự thảo Đề án gồm 65 trang, chia thành 3 phần chính và 5 phụ lục, trong đó, xây dựng hệ thống tiêu chí, công cụ quản trị có thể đo lường, đánh giá và kiểm chứng trong thực tiễn.

Dự thảo đề án xác định 8 nội dung cốt lõi gồm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phát triển hạ tầng và không gian sống thông minh; phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội; phát triển văn hóa, con người; xây dựng môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Theo dự thảo đề án, hệ thống tiêu chí được thiết kế theo hướng lượng hóa, đo đếm được với 54 tiêu chí, bao trùm các lĩnh vực từ kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường đến chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân.

Ngoài các tiêu chí cụ thể, dự thảo đề án bổ sung hai tiêu chí tổng hợp quan trọng là chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng chung của người dân.

Về phương án triển khai, đề án đề xuất lựa chọn địa bàn thí điểm trên cơ sở các tiêu chí, như: Tính đại diện, khả năng tổ chức lại không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, năng lực hệ thống chính trị, mức độ sẵn sàng đổi mới và khả năng lan tỏa.

Theo cơ quan soạn thảo, yếu tố quyết định không chỉ là điều kiện sẵn có, mà còn là mức độ cam kết chính trị, năng lực tổ chức thực hiện và khả năng tạo ra kết quả thực chất, có thể nhân rộng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đình Hiệp.

Đề án cũng đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, bao gồm nguồn ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa; đồng thời, xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành.

Dự kiến, danh mục triển khai gồm 19 dự án cụ thể, gắn với các lĩnh vực trọng tâm, như: Hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, an sinh xã hội và môi trường.

Việc xây dựng mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong quản trị cơ sở, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.

Mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" phải giúp dân sống, làm việc và có thu nhập

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá việc nghiên cứu xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" là một hướng đi mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong bối cảnh mới.

Theo ông Thắng, Hà Nội hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai thí điểm, khi hệ thống cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là các định hướng lớn từ Trung ương, các quy định mới về phát triển Thủ đô, cùng với quy hoạch dài hạn đã được thông qua.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết qua nghiên cứu và thảo luận, các ý kiến cơ bản thống nhất cao với nội dung dự thảo Đề án. Mô hình được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa vào điều kiện thực tiễn cấp cơ sở, hướng tới hình thành các quan hệ kinh tế - xã hội mới, phù hợp mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Ông Thắng lưu ý đây là nội dung quan trọng nên cần bảo đảm chặt chẽ về định hướng. Trước khi hoàn thiện và trình phê duyệt, cần nghiên cứu xin ý kiến các cơ quan Trung ương, các cơ quan Đảng để bảo đảm thống nhất về quan điểm và cách tiếp cận.

Đối với hệ thống tiêu chí, ông Thắng đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các tiêu chí vừa có cơ sở lý luận, vừa phù hợp thực tiễn, có thể đo lường, đánh giá được và bám sát định hướng phát triển chung.

Về phương án triển khai, ông Thắng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng mô hình phải gắn với thực tiễn phát triển của địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố sinh kế của người dân.

Theo ông Thắng, mô hình không chỉ là nơi cư trú, mà phải là không gian phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm người dân có thể sinh sống, làm việc, tạo thu nhập ngay tại địa bàn, đồng thời, có sự kết nối với các khu vực khác.

Chủ tịch Hà Nội cũng lưu ý đề án cần nghiên cứu kỹ cấu trúc không gian phát triển, gắn với các khu chức năng, như: Khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch… để hình thành hệ sinh thái kinh tế phù hợp.

Bên cạnh đó, Đề án cần bổ sung các nội dung mô phỏng cụ thể về mô hình phát triển, bao gồm định hướng không gian, tốc độ đô thị hóa, các kịch bản phát triển trong dài hạn, qua đó tăng tính thuyết phục và khả thi.