Giải mã nhận diện mới của SHB: Khi thiết kế kể câu chuyện ngân hàng đồng hành cùng đất nước

Ngay khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố bộ nhận diện thương hiệu mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cộng đồng khách hàng và giới quan sát thị trường đã nhanh chóng bày tỏ nhiều phản hồi tích cực.

Trên các diễn đàn tài chính và mạng xã hội, không ít ý kiến đánh giá diện mạo mới của SHB “hiện đại hơn, có chiều sâu hơn” nhưng vẫn giữ được tinh thần gần gũi quen thuộc. Nhiều khách hàng lâu năm cho rằng màu sắc và biểu tượng mới tạo cảm giác tin cậy, đồng thời mang đến một năng lượng tươi mới – như một lời khẳng định rằng ngân hàng đang bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn.

“Không dễ để một bộ nhận diện ngân hàng vừa toát lên sự hiện đại, vừa giữ được chiều sâu văn hóa rõ ràng như vậy. Với tôi, diện mạo mới cho thấy sự thay đổi rất chỉn chu và có định hướng, nhưng điều đáng quý nhất là những nét quen thuộc vẫn được giữ lại. Nhìn vào vẫn nhận ra ngay đó là SHB”, chị Thu Hằng, một khách hàng lâu năm của SHB chia sẻ.

Khát vọng vươn tầm và cảm hứng từ dáng hình đất nước

Năm 2026 được xem là thời điểm hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho sự bứt phá của nền kinh tế Việt Nam. Trong dòng chảy đó, hệ thống ngân hàng giữ vai trò dẫn dắt, khơi thông nguồn lực và hỗ trợ chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Với 33 năm phát triển, SHB lựa chọn bước vào giai đoạn này bằng một tâm thế chủ động: kế thừa nền tảng vững chắc, đồng thời đẩy mạnh đổi mới để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tinh thần ấy luôn được tiếp nối và lan tỏa từ một tầm nhìn dài hạn mà Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển nhiều lần nhấn mạnh “Chúng tôi mang khát vọng định vị dấu ấn Việt Nam trên bản đồ quốc tế”.

Logo mới của SHB lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước

Bộ nhận diện thương hiệu mới chính là một phần trong chiến lược đó. Không tách rời quá khứ, nhưng cũng không bị ràng buộc bởi những khuôn mẫu cũ, diện mạo mới được xây dựng như một cách kể lại câu chuyện thương hiệu – rõ ràng hơn, hiện đại hơn và giàu tính biểu tượng hơn.

Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là biểu tượng chữ “S”, lấy cảm hứng từ dáng hình đất nước. Các đường nét chuyển động chạy dọc theo chữ S tạo cảm giác về những dòng chảy liên tục – của tài chính, của tăng trưởng và của chính hành trình phát triển. Ở đó, SHB được đặt như một điểm kết nối, nơi các nguồn lực hội tụ và lan tỏa.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đánh giá cao thông điệp mà SHB truyền tải qua bộ nhận diện thương hiệu mới. “Nhìn biểu tượng chữ S là nghĩ đến Việt Nam. SHB rất tinh tế, không cần nói nhiều mà vẫn cảm nhận được niềm tự hào dân tộc”. Một tài khoản khác chia sẻ: “Thiết kế dòng chảy trong chữ S rất ‘đắt’, vừa mang ý nghĩa phát triển, vừa gợi cảm giác kết nối”.

Chính yếu tố này giúp bộ nhận diện vượt ra ngoài khuôn khổ thị giác đơn thuần để chạm đến cảm xúc – khi hình ảnh thương hiệu gắn với một biểu tượng quen thuộc và giàu tính tự hào.

“Trời tròn, đất vuông”: Khi triết lý phương Đông được tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại

Nếu biểu tượng chữ “S” gợi mở câu chuyện về dáng hình đất nước và những dòng chảy phát triển không ngừng, thì cấu trúc hình khối vuông – tròn lại mang đến một tầng ý nghĩa khác: tinh thần cân bằng. Đó là sự dung hòa giữa nền tảng ổn định của một định chế tài chính và khả năng linh hoạt trước những chuyển động của thị trường – một cách diễn giải đương đại của triết lý “trời tròn, đất vuông”.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng

Trên nền tảng đó, hệ màu được xử lý theo hướng tiết chế nhưng giàu dụng ý. Sắc cam – dấu ấn quen thuộc của SHB – tiếp tục đóng vai trò như một “mạch năng lượng” xuyên suốt, gợi nhắc hành trình hơn ba thập kỷ đã qua. Khi kết hợp cùng tông xanh Midnight Navy, tổng thể thị giác trở nên sâu hơn, vững hơn, đồng thời vẫn giữ được sự ấm áp và gần gũi cần thiết trong tương tác với khách hàng.

Điểm đáng chú ý là cách SHB làm mới những yếu tố truyền thống mà không đánh mất bản sắc. Thay vì thay đổi hoàn toàn, ngân hàng lựa chọn tinh chỉnh và nâng cấp – tạo nên một diện mạo vừa kế thừa, vừa tiến hóa. Tinh thần này cũng được thể hiện rõ trong hệ thống kiểu chữ hình học hiện đại, tối giản, giúp nhận diện vận hành linh hoạt trên nhiều nền tảng, đặc biệt trong môi trường số.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của SHB linh hoạt hơn, thân thiện hơn, hiện đại hơn

Ở góc nhìn rộng hơn, những thay đổi về thiết kế không đứng riêng lẻ, mà phản ánh một chuyển động đồng bộ trong tư duy phát triển. Nhận diện mới trở thành phần “hữu hình” của một chiến lược lớn hơn – nơi SHB hướng tới mô hình ngân hàng hệ sinh thái, lấy công nghệ làm nền tảng tăng trưởng và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Xuyên suốt trong định hướng phát triển, trên mỗi bước đi, SHB không ngừng đổi mới, sáng tạo, vươn tầm trên tinh thần kế thừa và tiếp nối những giá trị truyền thống, được truyền thừa và bồi đắp qua các thế hệ. Điều đó giúp Ngân hàng luôn giữ được bản sắc và yếu tố cốt lõi nhưng luôn hòa nhịp cùng thời đại, cùng hơi thở chuyển mình của đất nước.

Không chỉ kể một câu chuyện, SHB mở ra một tầm nhìn về ngân hàng của kỷ nguyên mới

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Quang Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT SHB – nhấn mạnh rằng việc thay đổi nhận diện không đơn thuần là làm mới hình ảnh, mà là cách ngân hàng kể lại câu chuyện của chính mình trong một giai đoạn phát triển mới: câu chuyện về tầm nhìn, bản sắc và khát vọng vươn tầm.

SHB hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ

Với định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, SHB không chỉ đóng vai trò một tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, mà đặt mục tiêu trở thành trung tâm kết nối dòng vốn, giải pháp và hệ sinh thái cho các đối tác chiến lược, doanh nghiệp lớn, chuỗi cung ứng, khối SME và khách hàng cá nhân. Mô hình “ngân hàng hệ sinh thái” được xác lập như một trục phát triển dài hạn – nơi các mối quan hệ không còn rời rạc, mà được liên kết thành những không gian tăng trưởng mở. Ở đó, công nghệ không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà trở thành hạ tầng cốt lõi, quyết định khả năng mở rộng và chiều sâu của hệ sinh thái. Như cách Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh khái quát: “Nếu hệ sinh thái là không gian tăng trưởng, thì công nghệ chính là hạ tầng tăng trưởng”.

Từ góc nhìn quản lý Nhà nước, bà Hoàng Huyền Châm – Phó Giám đốc NHNN Khu vực 1 – cũng ghi nhận định hướng phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới. Bà nhấn mạnh: “Với nền tảng được xây dựng trong 33 năm qua, cùng sự đồng thuận của cổ đông và quyết tâm của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên, SHB có cơ sở để tiếp tục phát triển an toàn, bền vững; qua đó đóng góp tích cực vào sự ổn định của ngành ngân hàng và sự phát triển kinh tế – xã hội, đúng với hình ảnh logo mang dáng hình chữ S của đất nước.”

Từ góc nhìn khách hàng, sự chuyển mình này không dừng lại ở nhận diện, mà được kỳ vọng thể hiện rõ trong từng trải nghiệm cụ thể. SHB định hướng tái cấu trúc hành trình dịch vụ theo hướng tinh gọn, liền mạch và cá nhân hóa cao hơn – nơi các điểm chạm, từ nền tảng số đến giao dịch trực tiếp, đều được thiết kế để giảm thiểu độ trễ, gia tăng tính thuận tiện và phù hợp hơn với từng nhu cầu riêng biệt. Đây không chỉ là cải tiến dịch vụ, mà là sự dịch chuyển trong cách ngân hàng hiểu và phục vụ khách hàng trong kỷ nguyên số.

Ở bình diện rộng hơn, việc công bố bộ nhận diện thương hiệu mới cho thấy SHB đang thực hiện một chuyển động đồng bộ: từ hình ảnh bên ngoài đến cấu trúc vận hành bên trong, từ tư duy phát triển đến cách thức tạo lập giá trị. Ngân hàng không chỉ hướng tới tăng trưởng về quy mô, mà còn đặt trọng tâm vào năng lực kiến tạo giá trị bền vững – đóng vai trò đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp và nền kinh tế.

Được xây dựng trên nền tảng hơn ba thập kỷ, cộng hưởng với chiến lược đổi mới và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, SHB đang từng bước hiện thực hóa tham vọng trở thành một định chế tài chính tầm vóc quốc gia thế hệ mới – nơi hội tụ giữa sự ổn định, khả năng thích ứng và một tầm nhìn đủ dài để đồng hành cùng những mục tiêu phát triển lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới.