Vốn hóa của DGC bị "thổi bay" 8.600 tỷ đồng sau 4 phiên, khối ngoại "quay lưng", margin bị siết

Sau chuỗi 3 ngày chất đống dư bán sàn và trắng bên mua, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã có phiên giao dịch với thanh khoản kỷ lục đạt hơn 36,7 triệu đơn vị, tương đương gần 10% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty được “sang tay” chỉ trong một phiên.

Cụ thể, DGC đã giảm 6,28% trong phiên giao dịch cuối tuần về 70.200 đồng/cp. Phân tích chi tiết cho thấy, ngay khi mở phiên, cổ phiếu của công ty hóa chất đã bị kéo xuống mức giá sàn 69.700 đồng/cp, làm dấy lên lo ngại về phiên giảm sàn thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, từ sau 9h20, lực cầu bắt đầu xuất hiện rõ rệt, hấp thụ mạnh lượng dư bán giá sàn và kéo thị giá đi lên.

Cổ phiếu DGC từng có thời điểm chạm trần trong phiên 19/12 nhưng lực bán quá mạnh khiến cổ phiếu này tiếp tục trải qua ngày thứ 4 "đen tối". Nguồn: TradingView.

Đà hồi phục diễn ra nhanh trong ít phút, đưa cổ phiếu DGC tăng vọt lên mức cao nhất 80.000 đồng/cp vào khoảng 9h36. Sau nhịp tăng mạnh, thị giá rung lắc trở lại.

Xuyên suốt trong phiên chiều, thị giá của DGC giao dịch giằng co mức 70.200 – 72.000 đồng/cp. Để rồi kết phiên mất 6,28%, tương ứng bay 4.700 đồng/cp. Phiên 19/12 cũng đánh dấu phiên thứ 4 liên tiếp cổ phiếu công ty hóa chất này bị xả mạnh, trong đó có tới 3 phiên nằm sàn.

Quy định tại Điều 12 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, doanh nghiệp buộc phải giải trình khi cổ phiếu có biến động tăng trần/giảm sàn 5 phiên liên tiếp. Với việc DGC không giảm sàn tại phiên thứ 4, "ông lớn" hóa chất xem như thoát khỏi yêu cầu giải trình, ít nhất cho đến 5 phiên kế tiếp.

Tính tổng 4 phiên vừa qua, thị giá cổ phiếu DGC đã “bốc hơi” gần 28%, tương ứng đà giảm 22.800 đồng/cp, vốn hóa bị "thổi bay" gần 8.600 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy DGC nằm trong top 1 bị bán ròng phiên 19/12 vừa qua, trong đó khối ngoại đã “xả” ròng 640 tỷ đồng còn khối tự doanh bán ròng hơn 104 tỷ.

DGC bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất trong phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh: Stockbiz.

Mới đây nhất, Chứng khoán MB (MBS) cho biết sẽ hạ tỷ lệ giải ngân đối với cổ phiếu DGC từ 50% xuống còn 30%, áp dụng từ ngày 19/12. Trước đó một ngày, Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MASVN) đã giảm tỷ lệ cho vay từ 50% xuống 35%, đồng thời hạ giá chặn cho vay từ 137.000 đồng/cp về 75.000 đồng/cp.

Cùng thời điểm, Chứng khoán Asean (AseanSc) thông báo áp dụng giá chặn cho vay mới đối với cổ phiếu DGC ở mức 60.000 đồng/cp kể từ ngày 19/12, so với mức 105.200 đồng/cp tại danh mục cập nhật gần nhất, trong khi tỷ lệ cho vay vẫn giữ nguyên 50%.

Trước đó, trong danh mục cho vay ký quỹ cập nhật ngày 17/12, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã hạ giá trần cho vay margin đối với DGC từ 105.600 đồng/cp xuống còn 70.000 đồng/cp. Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cũng điều chỉnh giá cho vay và/hoặc giá tính tài sản đảm bảo tối đa đối với cổ phiếu DGC từ 138.190 đồng/cp xuống còn 74.900 đồng/cp, áp dụng từ ngày 19/12.

Việc nhiều công ty chứng khoán đồng loạt hạ tỷ lệ cho vay và điều chỉnh giá chặn đối với DGC diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu biến động mạnh, qua đó làm thu hẹp đáng kể điều kiện sử dụng đòn bẩy.