Lãi suất liên ngân hàng qua đêm tăng vọt lên 9,1%

Lãi suất liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm tăng vọt lên 9,1%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 2 tuần đứng yên, ở mức 6,4%/năm.

Ngày 2/2, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND ghi nhận tăng mạnh 0,2 – 3,9 điểm % ở hầu hết các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống, ngoại trừ đi ngang ở kỳ hạn 2 tuần so với phiên cuối tuần trước.

Trong đó, lãi suất qua đêm tăng từ 3,9 điểm % trong phiên trước lên 9,1%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng tới 4,1 điểm %, giao dịch tại 9,6%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 2 tuần đứng yên, ở mức 6,4%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,2 điểm % lên 7,5%/năm; 2 tháng tăng 0,38 điểm % lên 7,78%/năm; 3 tháng tăng 0,05 điểm % lên 7,5%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng 0,2 điểm % lên 7,6%/năm; 9 tháng và 1 năm cùng tăng 0,15 điểm % lên 7,45%/năm.

Nguồn: Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng điều chỉnh nhẹ. Lãi suất qua đêm giảm 0,02 điểm %, xuống 3,61%/năm.

Lãi suất các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng cùng tăng 0,01 điểm %, lần lượt giao dịch tại 3,68%/năm, 3,73%/năm và 3,76%/năm.

Trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng tích cực bơm lượng lớn VND trong phiên 2/2.

Cụ thể, NHNN chào thầu 10.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 50.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 40.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%.

Khối lượng trúng thầu đạt khoảng 80.363 tỷ đồng, trong đó 10.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, khoảng 30.363 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 40.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày. Trong ngày, khối lượng đáo hạn đạt 25.000 tỷ đồng. NHNN không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, hôm qua, NHNN bơm ròng 55.363 tỷ đồng ra thị trường. Có 376.226 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Đối với thị trường ngoại tệ, trong phiên 2/2, NHNN điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm. Cụ thể, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.064 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên cuối tuần trước.