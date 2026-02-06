Đâu là "đòn bẩy” giúp Chủ tịch VPBank lọt top tỷ phú USD toàn cầu

Ông Ngô Chí Dũng và người thân nắm giữ là 1,559 tỷ cổ phiếu, tương đương 19,65% vốn VPBank. Tính theo thị giá chốt phiên 5/2, giá trị số cổ phiếu mà gia đình Chủ tịch VPBank đang nắm là khoảng 42.700 tỷ đồng, tương đương 1,6 tỷ USD.

Đầu tháng 2/2026, Forbes ghi nhận thêm 3 cá nhân sở hữu khối tài sản trên 1 tỷ USD, nâng tổng số tỷ phú USD của Việt Nam lên 8 người.

Trong số những gương mặt mới có ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Với khối tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ USD, ông Dũng là doanh nhân giàu thứ 8 tại Việt Nam, xếp hạng 2.966 trên thế giới.

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng vừa ghi tên vào danh sách tỷ phú USD thế giới. Ảnh: VPBank.

Chủ tịch Ngô Chí Dũng và người thân nắm bao nhiêu cổ phiếu VPB?

Ông Ngô Chí Dũng là cổ đông cá nhân lớn nhất của VPBank với hơn 328 triệu cổ phiếu, tương đương 4,141% vốn điều lệ ngân hàng. Khối tài sản này đóng vai trò quan trọng giúp ông ghi tên vào danh sách tỷ phú USD thế giới.

Kể từ khi chính thức niêm yết trên HOSE từ năm 2018 đến nay, cổ phiếu VPB của VPBank đã vươn từ vùng giá 7.500 đồng/cp lên 27.400 đồng/cp chốt phiên 5/2/2025, tương ứng tăng hơn 260%.

Diễn biến cổ phiếu VPB của VPBank kể từ khi niêm yết. Nguồn: TradingView.

Nhiều người thân của ông Dũng cũng nắm giữ lượng lớn cổ phiếu VPB. Trong đó, mẹ ruột Vũ Thị Quyên sở hữu khoảng 325,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,1075%; bà Hoàng Anh Minh (vợ) nắm giữ khoảng 326,7 triệu cổ phiếu, tức khoảng 4,1184%.

Con trai Ngô Chí Trung Johnny và con gái Ngô Minh Phương cũng sở hữu cổ phần tại ngân hàng lần lượt 0,1361% và 0,8823%, tương đương tổng số khoảng 80,7 triệu đơn vị.

Anh rể ông Dũng là Trần Ngọc Bê cũng đang nắm giữ khoảng 51,6 triệu VPB, tương đương tỷ lệ 0,6507%.

Ngoài ra, có 3 pháp nhân có liên quan đến gia đình Chủ tịch VPBank cũng sở hữu 383,8 triệu cổ phiếu, tức khoảng 4,838% vốn của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Theo thống kê của VietTimes, năm 2025, tổng số lượng cổ phiếu của ông Ngô Chí Dũng và người thân nắm giữ là 1,559 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 19,65% vốn của ngân hàng.

Tính theo thị giá VPB chốt phiên 5/2 là 27.400 đồng/cp, giá trị số cổ phiếu gia đình Chủ tịch Ngô Chí Dũng đang nắm khoảng 42.700 tỷ đồng, tương đương 1,6 tỷ USD.

CHỦ THỂ SỞ HỮU SỐ CỔ PHIẾU

(triệu cp) TỶ LỆ SỞ HỮU (%) Ông Ngô Chí Dũng 328,55 4,14 Bà Vũ Thị Quyên (mẹ) 325,90 4,11 Bà Hoàng Anh Minh (vợ) 326,70 4,12 Ông Ngô Chí Trung Johnny (con trai) 70,00 0,88 Bà Ngô Minh Phương (con gái) 10,80 0,14 Ông Trần Ngọc Bê 51,60 0,65 Công ty Effexi 61,80 0,78 Công ty Rostra 35,10 0,44 Công ty Diera Corp 348,74 4,40 Tổng cộng 1.559,00 19,65

Nguồn: Báo cáo quản trị năm 2025.

Trong khi theo báo cáo mới nhất về cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ do VPBank công bố tại thời điểm ngày 19/7/2024, ngân hàng có 17 cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ, bao gồm 13 cổ đông cá nhân và 4 cổ đông tổ chức, nắm giữ tổng cộng gần 5,1 tỷ cổ phiếu, tương đương 64,2% vốn điều lệ ngân hàng.

Trong đó, ông Dũng và các bên liên quan nắm giữ tới 33,648% vốn tại VPBank.

Còn khối ngoại tính tới hết phiên 16/1 sở hữu gần 25% vốn của VPBank. Dẫn đầu nhóm cổ đông tổ chức là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - cổ đông chiến lược của VPBank - với gần 1,2 tỷ cổ phiếu, tương đương 15% vốn điều lệ.

Khởi nghiệp từ kinh doanh mỳ ăn liền

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng được biết đến là doanh nhân kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Ông Dũng sinh năm 1968, tốt nghiệp Đại học Thăm dò địa chất Moscow năm 1992. Năm 2002 ông Ngô Chí Dũng bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Kinh tế của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính trị Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga.

Sự nghiệp kinh doanh của ông Dũng bắt đầu từ giai đoạn 1992-1996 tại Liên bang Nga. Giống nhiều chủ tịch tập đoàn lớn tại Việt Nam, ông Dũng khởi nghiệp tại thị trường Đông Âu với mặt hàng mỳ ăn liền.

Ông Ngô Chí Dũng cùng ông Đặng Khắc Vỹ (Chủ tịch VIB) sáng lập công ty Rollton thuộc Tập đoàn Future Generation Group (FG) vào năm 1998. Thương hiệu này đã chiếm lĩnh thị phần lớn, trở nên phổ biến tại thị trường thực phẩm Nga, cạnh tranh trực tiếp với các doanh nhân Việt khác kinh doanh tại đây như ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan Group) và ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank).

Giai đoạn sau khi tích lũy vốn từ Đông Âu, ông Ngô Chí Dũng trở về Việt Nam và tham gia vào lĩnh vực tài chính ngân hàng. Dấu mốc đầu tiên là sự xuất hiện của ông Dũng với vai trò cổ đông sáng lập và Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) từ năm 1996 đến 2004. Sau đó, ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trong giai đoạn 2006 - 2010.

Bước ngoặt diễn ra vào ngày 16/3/2010 khi ông chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT VPBank (khi đó là Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh Việt Nam). Đầu năm 2011, ông từ nhiệm chức Chủ tịch Hội người Việt tại Liên bang Nga để tập trung toàn lực cho việc tái cấu trúc ngân hàng này.

Ngay sau khi tiếp quản, VPBank đã thực hiện đổi tên thành Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu. Năm đó, VPBank phát hành thành công 154 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 2.400 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng.

Năm 2012, ngân hàng này công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2012-2017 hướng tới mục tiêu nằm trong top đầu về ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Một trong những quyết định mang tính chiến lược của ông Dũng cùng ban lãnh đạo (bao gồm Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh được mời về từ năm 2012) là việc chấp nhận rủi ro để thâm nhập vào mảng tài chính tiêu dùng với thương hiệu FE Credit.

FE Credit từng là "gà đẻ trứng vàng" của VPBank nhưng cũng gây ra không ít bàn tán về cách đòi nợ khách hàng. Ảnh: FE Credit.

Thời kỳ hoàng kim, FE Credit từng được coi là "gà đẻ trứng vàng" của VPBank khi nhiều năm liên tiếp đóng góp từ 40-50% lợi nhuận cho ngân hàng. Từ năm 2017 - 2020, công ty tài chính này báo lãi hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên sang năm 2021, mức lãi giảm còn 300 tỷ đồng và chịu cảnh thua lỗ giai đoạn 2023-2024.

Tuy nhiên, FE Credit đang dần dần cho thấy những bước phục hồi sau quá trình tái cấu trúc toàn diện dưới sự dẫn dắt của 2 cổ đông lớn là VPBank và Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF). Từ quý II/2024, FE Credit bắt đầu ghi nhận lợi nhuận dương trở lại. Đến quý III/ năm 2025, công ty đã có 6 quý liên tiếp báo lãi.

Dưới sự dẫn dắt của ông Ngô Chí Dũng, VPBank đã phát triển thành một hệ sinh thái toàn diện và chặt chẽ: Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) dẫn đầu mảng ngân hàng đầu tư và chứng khoán; FE Credit nối dài cánh tay tài chính tiêu dùng, giúp hàng triệu khách hàng nằm ngoài phạm vi ngân hàng có thể tiếp cận các khoản vay cần thiết; OPES tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm số, ứng dụng AI; trong khi GPBank, sau khi tái cấu trúc toàn diện dưới sự đồng hành của VPBank, đang được định vị lại với một "concept" riêng, tập trung vào công nghệ, nhóm khách hàng SME, cá nhân.

Bổ trợ cho cấu trúc đó còn có LynkID, mô hình ngân hàng số CAKE hay Be, hình thành một mạng lưới dịch vụ thông minh, liền mạch.

Trước năm 2010, VPBank chỉ ghi nhận mức lợi nhuận và thu nhập lãi thuần chỉ quanh quẩn ở mức vài trăm tỷ đồng. Tổng tài sản năm 2009 mới chỉ ở mức 27.543 tỷ đồng;

Đến nay, dưới sự điều hành của ông Ngô Chí Dũng, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với năm trước và hoàn thành 121% kế hoạch. Tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt mốc 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 36,4%.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt hơn 961.000 tỷ đồng, trong đó tín dụng riêng lẻ tăng 35%. Các chỉ số hiệu quả hoạt động như ROE và ROA hợp nhất lần lượt đạt gần 16% và 2,2%.

Đáng chú ý, hệ sinh thái của ngân hàng này ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng đồng đều. Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) hoàn thành niêm yết trên HOSE vào tháng 12/2025 với định giá khoảng 2,5 tỷ USD. Năm vừa qua, VPBankS đạt lợi nhuận trước thuế 4.476 tỷ đồng (gấp 4 lần cùng kỳ) và lọt vào top 10 thị phần môi giới trên HOSE.

Trong khi đó, FE Credit đã có lãi năm thứ hai liên tiếp, đạt hơn 600 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2025, sau giai đoạn tái cơ cấu.

Ứng dụng ngân hàng số Cake by VPBank báo lãi trong năm 2024 (tính theo EBITDA), trở thành ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam công bố có lãi. Đến cuối năm 2024, Cake đạt 5 triệu khách hàng và doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng tăng gấp 3 lần, đạt 12 USD.

Các mảng khác như công ty bảo hiểm OPES đạt lợi nhuận hơn 638 tỷ đồng; GPBank sau một năm tái cơ cấu cũng báo lãi hơn 500 tỷ đồng.

Kém người xếp trên 100 triệu USD

Theo cập nhật từ Forbes hôm 2/2, ông Ngô Chí Dũng xếp thứ 8 trong danh sách tỷ phú USD trên thế giới với giá trị tài sản 1,1 tỷ USD, xếp sau 2 doanh nhân Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang (1,2 tỷ USD) và Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng (1,5 tỷ USD).

Theo Forbes, việc thống kê tài sản của các tỷ phú dựa chủ yếu vào số lượng cổ phiếu và giá trị thị trường tại một thời điểm nhất định. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng tính đến các loại tài sản khác như cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền và nhiều khoản đầu tư giá trị khác khi xếp hạng.

Như vậy, khoảng cách giữa ông Ngô Chí Dũng và người giàu thứ 7 của Việt Nam là khoảng 100 triệu USD. Muốn vượt số tài sản của Chủ tịch Masan, ông Ngô Chí Dũng cần nhiều “động lực”. Trong đó yếu tố quan trọng nhất là sự tăng giá của cổ phiếu VPB, phụ thuộc rất nhiều vào kỳ vọng của nhà đầu tư.

Theo kế hoạch mới công bố, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 là 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025. Nếu đạt được mức này, VPBank sẽ thiết lập mốc lợi nhuận cao nhất mọi thời đại.

Với kế hoạch kinh doanh trên, VPBank cho thấy sự tham vọng khi là ngân hàng tư nhân đầu tiên đề ra kế hoạch lãi trên 40.000 tỷ một năm.

Trong đó, ngân hàng mẹ VPBank dự kiến đạt 34.240 tỷ đồng, tăng 30%. Mảng tài chính tiêu dùng FE Credit được đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng, gần gấp đôi kết quả năm 2025. Các công ty con khác cũng ghi nhận kế hoạch tăng trưởng mạnh, gồm VPBankS với lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44%, và OPES dự kiến đạt 936 tỷ đồng, tăng 47%.

Song song với mục tiêu lợi nhuận, VPBank dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trong năm 2026. Tổng tài sản hợp nhất được đặt kế hoạch đạt 1,630 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025; dư nợ cấp tín dụng hợp nhất dự kiến đạt 1,292 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất theo kế hoạch đạt 1,031 triệu tỷ đồng, tương ứng mức tăng 40%.

Nếu VPBank hoàn thành mục tiêu này, nhiều khả năng cổ phiếu VPB sẽ thăng hoa trong năm 2026.