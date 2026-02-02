Vàng SJC và thế giới lao dốc

Sáng 2/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết 165,6 triệu đồng/lượng mua vào và 168,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với ngày 31/1.

Giá vàng SJC giảm 3,4 triệu đồng/lượng

Sáng 2/2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 165,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 168,6 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với thứ 7 tuần trước (31/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 165,1 - 168,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng/lượng so với sáng 31/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 165,1 - 168,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 166,5 – 169,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng so với ngày 31/1.

Giá vàng thế giới giảm sâu 4%

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 2/2 giao dịch ở mức 4.653 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.130 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 146,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 7,5 triệu đồng/lượng so với tuần trước (31/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 22 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu hơn 4%, rơi xuống dưới ngưỡng 4.700 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần. Đây là bước trượt dài nối tiếp cú lao dốc lịch sử của các phiên cuối tuần trước – thời điểm kim loại quý phải chịu mức sụt giảm nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ.

"Cơn địa chấn" bắt nguồn từ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Với quan điểm "diều hâu" (ủng hộ thắt chặt chính sách tiền tệ), sự lựa chọn này ngay lập tức dập tắt những kỳ vọng về một lộ trình giảm lãi suất sớm, đồng thời kích hoạt làn sóng chốt lời ồ ạt trên thị trường vàng sau chuỗi ngày tăng nóng.

Trước khi bước vào nhịp điều chỉnh khốc liệt, vàng đã có đợt bứt phá ngoạn mục nhờ lực cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và chiến lược giao dịch chống mất giá tiền tệ (debasement trade). Các nhà đầu tư đã ồ ạt tháo chạy khỏi tiền tệ và trái phiếu để đổ dồn vào tài sản thực chất do lo ngại về nợ chính phủ Mỹ tăng vọt, cùng những nghi ngại về tính độc lập của Fed dưới thời ông Trump.

Đáng chú ý, đà tăng phi mã trước đó còn có sự tiếp tay của các dòng tiền đầu cơ theo xu hướng, đặc biệt là làn sóng mua đuổi từ các nhà đầu cơ Trung Quốc. Chính tâm lý đầu cơ này đã tạo nên hiện tượng "bong bóng" giá, để rồi khi các nhà đầu cơ đồng loạt xả hàng chốt lời, nó đã trở thành "nhát dao" khiến thị trường vàng rơi tự do như hiện nay.

Được biết, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức giảm "không tưởng" hơn 27 triệu đồng chỉ sau vài phiên giao dịch kể từ đỉnh cao kỷ lục.

Giá bitcoin giảm 3,5%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (2/2) giá bitcoin giao dịch ở mức 84.043 USD/BTC, giảm 3,5% trong vòng 24h qua. Tính theo tuần, bitcoin đã giảm 4,3% so với 7 ngày trước (87.782 USD/BTC) và giảm 6,7% trong 1 tháng vừa qua (90.049 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 112 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.519 tỷ USD chiếm 51,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.