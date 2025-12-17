Từ thương vụ thâu tóm cổ phần nhà nước đến khối tài sản nghìn tỷ của ông Đào Hữu Huyền

Việc Hóa chất Đức Giang trở thành nhà sản xuất phốt pho vàng lớn nhất Việt Nam gắn liền với vai trò dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền.

Ông Đào Hữu Huyền đang là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC).

Từ kỹ sư ngành hóa đến ông chủ Hóa chất Đức Giang

Trở về sau khi đi du học Áo với chuyên ngành hóa học, ông Đào Hữu Huyền (sinh năm 1956, quê Hưng Yên) thành lập doanh nghiệp là Công ty TNHH Văn Minh vào năm 1993 để nhập khẩu hóa chất từ Trung Quốc về bán cho thị trường trong nước.

Tháng 4/2004, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) - khi đó có tên gọi là CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang - hoàn thành chuyển đổi mô hình dưới hình thức công ty cổ phần.

Năm 2007, khi nhà nước giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang từ 51% xuống 20%, ông Đào Hữu Huyền và vợ là Nguyễn Thị Hồng Lam đã nhanh chóng mua lại lượng lớn cổ phần này, trở thành nhóm cổ đông lớn nhất tại công ty. Cũng từ đây, ông Huyền chính thức lèo lái tập đoàn với vai trò Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, bắt đầu đưa Hóa chất Đức Giang theo hướng phát triển mới.

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Ảnh: DGC.

Trước khi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào năm 2014, Hóa chất Đức Giang chủ yếu sản xuất bột giặt và chất tẩy rửa, các hoạt động này chiếm gần 70% doanh thu thuần của công ty trong các năm 2012 và 2013.

Không lâu sau, nhận thấy sản phẩm phốt pho là mặt hàng chiến lược của thế giới, là nguyên liệu quan trọng trong các ngành công nghiệp ứng dụng bao gồm ngành công nghiệp bán dẫn và linh kiện điện tử, Chủ tịch Đào Hữu Huyền đã quyết định chi 2.000 tỷ đồng để đầu tư Tổ hợp nhà máy hóa chất Đức Giang Lào Cai.

Cùng với nhà máy phốt pho vàng của công ty lúc đó thì dự án tại Lào Cai (khánh thành năm 2014) là tổ hợp hóa chất chế biến sâu quặng apatit lớn và đa dạng sản phẩm tại Việt Nam lúc bấy giờ. Hai dự án nói trên đã đưa Hóa chất Đức Giang sang trang mới.

Đến nay, Hóa chất Đức Giang đã trở thành một tên tuổi lớn trong ngành, chuyên sản xuất hóa chất với những sản phẩm chủ lực bao gồm photpho vàng, acid phosphoric (thực phẩm, điện tử, nông nghiệp), phân bón, bột giặt, chất tẩy rửa.

Hóa chất Đức Giang được đánh giá là có lợi thế cạnh tranh lớn khi là một trong những đơn vị xuất khẩu photpho vàng chủ chốt tại khu vực Đông Nam Á bởi tập đoàn có nguồn quặng Apatit tại Lào Cai - nguyên liệu cơ bản để sản xuất phốt pho vàng dồi dào.

Tập khách hàng của tập đoàn cũng là những doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực quan trọng gồm điện tử, thực phẩm, chăn nuôi như Mitsubishi, UNID Global Corp, UPL, CJ, Cargill, Proconco, Wilmar International, Chemicals,...

Hóa chất Đức Giang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Đào Hữu Huyền có kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc giai đoạn 2018 - 2022. Nguồn: Báo cáo tài chính.

Khối tài sản hơn 6.000 tỷ đồng, từng lọt top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán

Sau gần 2 thập kỷ gắn bó với sự phát triển vượt bậc của Hóa chất Đức Giang, ông Đào Hữu Huyền cũng sở hữu một khối tài sản kếch xù nhờ vào việc là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Giá cổ phiếu DGC từ vùng 7.000 đồng/cp mới lên sàn đã vọt tăng lên gấp hơn 10 lần.

Ông Huyền nhờ đó cũng giàu lên nhanh chóng. Thậm chí, vào giữa năm 2022, vị doanh nhân này còn từng góp mặt vào top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam khi đó (nhờ vào việc cổ phiếu DGC đạt đỉnh lịch sử).

Giờ đây, với việc DGC dừng ở 86.500 đồng/cp chốt phiên 16/12, ước tính 69,79 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 18,378%) của ông Đào Hữu Huyền có giá trị thị trường khoảng hơn 6.000 tỷ đồng.

Như đã thống kê ở bài viết trước, ngoài ông Huyền, nhiều người thân của ông cũng nắm hàng chục triệu cổ phiếu DGC. Tính tổng tỷ lệ mà gia đình vị Chủ tịch sở hữu vào khoảng 40,7%, tức khoảng 154,6 triệu đơn vị, tương đương hơn 11.000 tỷ đồng.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo quản trị bán niên 2025 và báo cáo tài chính quý III/2025.

Những dự án đang theo đuổi

Hiện tại, Hóa chất Đức Giang đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó, Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, dự kiến khi đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2026 sẽ là tổ hợp hoá chất lớn nhất Việt Nam.

Ban lãnh đạo cho biết tập đoàn đã ký hợp đồng bao tiêu 50% sản lượng của giai đoạn 1 (quy mô 2.400 tỷ đồng), trong đó, 30% tới từ Tổng Công Ty Hóa Chất Và Dịch Vụ Dầu Khí (PVChem).

Hiện tại, nguồn cung trong nước mới đáp ứng được 40% nhu cầu tiêu thụ nội địa (ước tính đạt 350.000 tấn/năm với CAGR 4%/năm từ 2025 - 2030). Nhu cầu tiêu thụ NaOH trong nước được dự báo sẽ tăng mạnh trong bối cảnh các nhà máy cũ tại Trung Quốc dần dừng sản xuất, tạo điều để giảm phụ thuộc vào kênh nhập khẩu và gia tăng sản xuất trong nước.

Theo KBSV, công suất thiết kế hiện tại của dự án Đức Giang - Nghi Sơn sẽ biến Hóa chất Đức Giang thành nhà sản xuất NaOH lớn thứ 2 tại thị trường nội địa. NaOH cũng là sản phẩm cần thiết để sản xuất Al 2 O 3 , giúp tập đoàn đoàn tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào cho dự án Bauxite - Alumina Đắk Nông.

Hóa chất Đức Giang đang theo đuổi dự án tổ hợp nhôm Alumina tại Đắk Nông. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, dự án được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm là tổ hợp nhôm Alumina tại Đắk Nông với quy mô 1,2 triệu tấn/năm, hiện Hóa chất Đức Giang đang theo đuổi các thủ tục để sớm được cấp giấy phép đầu tư.

Dự án sản xuất Alumina (Al 2 O 3 ) được đánh giá là động lực tăng trưởng chính của tập đoàn trong dài hạn, giúp đa dạng và giảm phụ thuộc vào mảng sản xuất phốt pho. Khi đi vào vận hành với 100% công suất, ban lãnh đạo ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của dự án đạt lần lượt 12.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng mỗi năm.