Cận cảnh "ngựa máy” khổng lồ bên cầu Rồng Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
Quang Thái
Linh vật Tết Bính Ngọ 2026 thứ 2 tại Đà Nẵng có tên gọi "Kim Mã 4.0". Đây là mô hình ngựa máy lộ mạch điện mang biểu trưng cho hình ảnh thành phố hướng tới tương lai trong kỷ nguyên số.

“Kim Mã 4.0” với hình ảnh ngựa máy tại sàn cảnh quan phía Nam cầu Rồng, Đà Nẵng.
vt-linh-vat-40.png
Được đặt ở khu vực sàn cảnh quan phía Nam cầu Rồng, “Kim Mã 4.0” là mô hình ngựa máy lộ mạch điện bán dẫn xoay tròn trên đế cao nổi bật giữa không gian cảnh quan trung tâm TP Đà Nẵng.
vt-linh-vat-40-1.png
“Kim Mã 4.0” có chiều cao 4,3 mét, chiều dài 5,1 mét, bề rộng phần đế 2,6 mét, nổi bật giữa vườn hoa rực rỡ, biểu trưng cho hình ảnh Đà Nẵng hiện đại, bứt phá đầy khát vọng.
vt-kim-ma-may-0.png
Việc đặt linh vật tại khu vực đuôi cầu Rồng – công trình kiến trúc hiện đại mang tính nhận diện cao của Đà Nẵng – càng nhấn mạnh hình ảnh một thành phố trẻ trung, sáng tạo, luôn sẵn sàng bứt phá và hướng mạnh ra tương lai.
vt-kim-ma-may-3.png
Linh vật mang phong cách tạo hình đương đại với những đường nét gọn gàng, khỏe khoắn và năng động, thể hiện tinh thần tốc độ, đổi mới và khả năng thích ứng không ngừng.
vt-kim-ma-may-13.png
Uy nghi và dũng mãnh
vt-kim-ma-may-10.png
Kim Mã 4.0 để lộ hệ thống mạch điện và kết cấu khung xương đầy cuốn hút
vt-kim-ma-may-15.png
Hình tượng ngựa – biểu tượng của sự bền bỉ, tiên phong và vươn xa – được khai thác như một thông điệp về ý chí phát triển mạnh mẽ của thành phố trong kỷ nguyên chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy kinh tế số và hướng đến một xã hội số toàn diện.
vt-kim-ma-may-16.png
"Kim Mã 4.0" nổi bật giữa không gian vườn hoa
vt-kim-ma-may-4.png
Khát vọng về một Đà Nẵng vươn xa
vt-kim-ma-may-9.png
Cũng giống linh vật “Kim Mã Hợp Nhất”, “Kim Mã 4.0” là linh vật thứ hai trong bộ sưu tập trang trí Tết Nguyên đán năm 2026 đều do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (tỉnh Quảng Trị) trực tiếp thi công. Hai linh vật gây ấn tượng này đều xuất phát từ ý tưởng, đề xuất và tài trợ bởi Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc HUNI (HUNI Architectes) tại Việt Nam.
vt-kim-ma-may-15.png
Được biết, HUNI Architectes là công ty tư vấn kiến trúc nổi tiếng của Pháp tại khu vực với nhiều giải thưởng kiến trúc châu Á và khu vực Thái Bình Dương.
vt-kim-ma-may-5.png
Với sự kết hợp giữa bàn tay tài hoa của nghệ nhân và ý tưởng mang xu hướng thời đại, hai linh vật ngựa năm Bính Ngọ 2026 không chỉ là điểm nhấn trang trí cảnh quan ngày Tết, mà còn là một câu về khát vọng phát triển của Đà Nẵng trong tương lai.

