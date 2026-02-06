Cận cảnh "ngựa máy” khổng lồ bên cầu Rồng Đà Nẵng

Xã hội
Bầu cử Quốc hội khóa XVI: Mỗi tỉnh sẽ có một lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn
Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người, trong đó 283 đại biểu thuộc khối địa phương. Mỗi tỉnh sẽ có một lãnh đạo chủ chốt (bí thư/phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy) làm trưởng đoàn.
Độc đáo linh vật “Kim Mã Hợp Nhất” ở Đà Nẵng
Đà Nẵng gây ấn tượng khi trang trí đường hoa bằng “bộ đôi” linh vật có 1 không 2. Dù chưa hoàn thành nhưng biểu tượng đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 đã gây chú ý du khách.
Nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày, thời tiết 3 miền diễn biến ra sao?
Theo dự báo, dịp Tết Bính Ngọ miền Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều trời nắng nhẹ. Các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi.
Tổng bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Lào chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác
Tổng bí thư Tô Lâm và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã cùng chứng kiến lễ trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hữu nghị đặc biệt, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào.
Chính phủ tạm ngưng áp dụng Nghị định 46
Theo quyết định mới nhất của Chính phủ, Nghị định 46 sẽ tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 15/4 và tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4.
Lễ đón trọng thể Tổng bí thư Tô Lâm tại Lào
9h sáng 5/2/2026, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lễ đón chính thức Tổng bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch nước Lào, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Người phát ngôn Bộ Công an đưa ra khuyến cáo với người dân di chuyển về quê đón Tết
Người phát ngôn Bộ Công an đề nghị người dân đã sử dụng rượu bia, tuyệt đối không tham gia giao thông, tuân thủ các quy định về tốc độ, biển báo và hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.
Doanh nghiệp thưởng Tết 2026 bình quân 8,6 triệu đồng/người
Theo Bộ Nội vụ, qua số liệu thống kê báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân 8,6 triệu đồng/người, tăng 13% so với với Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp nêu 5 nhóm giải pháp trọng tâm gỡ điểm nghẽn thể chế năm 2026
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nêu 5 nhóm giải pháp trọng tâm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế năm 2026.
Bộ Y tế thông tin về việc "gỡ vướng" liên quan đến Nghị định 46
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết chiều nay các bộ, ngành liên quan đã họp và đề xuất các biện pháp phù hợp để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Nghị định 46.
Thủ tướng: Đường lối đúng phải triển khai nhanh, làm đến cùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh với tinh thần hành động của Đại hội XIV, đường lối đúng phải triển khai nhanh, làm đến cùng, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo.
Tổng bí thư Tô Lâm: Đoàn kết toàn Đảng, chăm lo Nhân dân, hiện thực hóa khát vọng phát triển
Tại Hội nghị, Tổng bí thư Tô Lâm đã trao đổi ba vấn đề trọng tâm: tình hình Đảng, tình hình đất nước và công tác chăm lo đời sống Nhân dân.
Cầu Vạn Xuân dài 40 m thi công gần 3 năm vẫn chưa xong
Sau hơn 3 năm khởi công, cầu Vạn Xuân đến nay vẫn chưa thể hoàn thành đưa vào sử dụng. Việc chậm trễ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân cũng như phát triển kinh tế – du lịch vùng đất Kim Long.
Thủ tướng yêu cầu làm 24/7, mở đường dây nóng gỡ vướng Nghị định 46
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc khi triển khai Nghị định 46/2026 về kiểm tra thực phẩm xuất nhập khẩu, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ách tắc kéo dài, ảnh hưởng hoạt động doanh nghiệp.
Tổng bí thư: Tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng phải hiện đại, phù hợp với kỷ nguyên số
Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng phải hiện đại, sáng tạo, phù hợp kỷ nguyên số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Đà Nẵng đấu giá 64 lô đất với giá khởi điểm hơn 330 tỷ đồng
Các lô đất trên thuộc địa phận 6 phường, trải đều từ khu vực trung tâm, ven biển đến vành đai phía Tây – Bắc thành phố, tạo ra nguồn cung đa dạng cả về vị trí lẫn mặt bằng giá.
Cầu Rồng sẽ phun lửa từ 26 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết Bính Ngọ
Cầu Rồng sẽ phun nước, phun lửa vào các đêm từ 13 đến 22/2 (từ ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Riêng đêm 16/2 (đêm Giao thừa), cầu Rồng chỉ phun nước vào thời điểm 0h.
Khiến tòa tháp nghìn tỷ bỏ hoang, cựu tổng giám đốc Vicem lĩnh án 15 năm tù
TAND TP Hà Nội vừa tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan.
Nhận hơn 47 tỷ đồng từ Công ty dược LanQ, cựu viện trưởng ở TP.HCM bị tuyên 14 năm tù
HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP.HCM, bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Cần thủ kể phút giằng co với cá thu khủng dài 2 mét, nặng 63 kg
Sau hơn một giờ đồng hồ vật lộn căng thẳng, ông ông Lê Văn Hải (43 tuổi, trú TP Đà Nẵng) mới đưa được con cá vào gần bờ.