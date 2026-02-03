Đồng Nai tháo "nút thắt" kết nối giao thông với TP.HCM và các trung tâm logistics phía Nam

Ngày 3/2, tỉnh Đồng Nai đồng loạt thông xe hai tuyến đường gần 3.000 tỷ đồng, đây là hai tuyến giao thông huyết mạch với kỳ vọng tháo "nút thắt" lâu nay với TP.HCM và tạo sự kết nối các trung tâm logistics lớn tại phía Nam.

Trong đó, dự án trục trung tâm đô thị Biên Hòa dài 5,4 km, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng có điểm đầu tại cầu An Hảo và điểm cuối giao với đường Nguyễn Ái Quốc. Tuyến đường được xác định là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của Đồng Nai, đóng vai trò “mở nút thắt” giao thông từ TP.HCM vào trung tâm Biên Hòa, đồng thời tạo động lực phát triển trục đô thị ven sông Đồng Nai.

Việc đưa tuyến đường vào khai thác được kỳ vọng không chỉ chia sẻ lưu lượng cho Quốc lộ 1 vốn thường xuyên quá tải, mà còn cải thiện năng lực kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các đô thị trọng điểm của Đồng Nai với TP.HCM và khu vực sân bay Long Thành.

Tuyến đường có hai nhánh. Nhánh một dài hơn 3,7 km, điểm đầu giao đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao đường Đặng Văn Trơn tại nút giao cầu An Hảo, kết nối TP HCM. Nhánh hai dài hơn 1,7 km, điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh một, điểm cuối giao đường Đặng Văn Trơn tại nút giao đầu cầu Bửu Hòa, kết nối TP HCM.

Trên nhánh một, dự án đầu tư xây dựng cầu Thống Nhất bắc qua sông Đồng Nai, dài khoảng 765 m, trong đó cầu chính dài 559 m, quy mô 6-10 làn xe, bề rộng 45-95 m.

Cùng thời điểm, đường vành đai một đô thị Long Khánh cũng được thông xe kỹ thuật. Tuyến đường dài khoảng 4,4 km, vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, đi vòng qua trung tâm đô thị với quy mô nền đường rộng 45 m, mặt đường rộng 14 m; vỉa hè mỗi bên 6 m, dải phân cách giữa rộng 19 m. Dự án còn đầu tư hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải độc lập, bố trí bằng cống dọc hai bên tuyến.

Khi đưa vào hoạt động, tuyến đường sẽ giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 1 qua trung tâm, hoàn thiện trục vành đai bao quanh nội đô, tạo động lực thu hút đầu tư, kết nối sân bay Long Thành với các khu công nghiệp tại Cẩm Mỹ, Thống Nhất.

Tại lễ thông xe, đại diện chính quyền địa phương cho biết các dự án không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông mà còn tạo dư địa thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân trong khu vực.

Việc đưa hai tuyến đường vào khai thác giúp tăng khả năng liên kết vùng, đặc biệt trong bối cảnh Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp, logistics và đô thị vệ tinh xung quanh TP.HCM. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của địa phương.