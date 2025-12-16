Gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền nắm bao nhiêu cổ phần DGC tại Hóa chất Đức Giang?

Chủ tịch CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền và người nhà của ông đang nắm cổ phần chi phối tại tập đoàn hóa chất hàng đầu Việt Nam.

DGC bất ngờ nằm sàn, hơn 18,5 triệu cổ phiếu trao tay

Trong phiên giao dịch ngày 16/12, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bất ngờ giảm kịch sàn về 86.500 đồng/cp - mức thấp nhất trong khoảng 8 tháng qua. Đáng chú ý, có thời điểm lực cung dồn dập khiến lượng cổ phiếu dư bán giá sàn “chất” lên tới hàng triệu đơn vị.

Bên cạnh đó, thanh khoản của cổ phiếu này cũng gia tăng đột biến. Kết phiên, có tới hơn 18,5 triệu cổ phiếu DGC được "sang tay", tương đương gần 4,8% tổng số cổ phần đang niêm yết. Con số này lập kỷ lục thanh khoản kể từ khi DGC lên sàn, đồng thời đưa DGC nằm trong top 8 những cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong phiên 16/12.

Cổ phiếu DGC bất ngờ rơi sàn trong phiên giao dịch 16/12. Nguồn: TradingView.

Được biết, Việt Nam hiện có 5 doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh phốt pho vàng, tập trung tại tỉnh Lào Cai. Trong đó, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang là doanh nghiệp có năng lực sản xuất phốt pho vàng lớn nhất cả nước với tổng công suất thiết kế là 69.800 tấn/năm, chiếm 56% công suất phốt pho vàng cả nước. Ngoài ra, công ty cũng là nhà sản xuất và xuất khẩu axit photphoric lớn nhất Việt Nam.

Ai đang nắm giữ Hóa chất Đức Giang?

Tính đến ngày 30/9/2025, theo báo cáo tài chính quý III/2025, Hóa chất Đức Giang có vốn điều lệ 379,78 tỷ đồng.

Trong đó, cá nhân ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị nắm giữ gần 69,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 18,3% vốn của công ty. Bà Ngô Thị Ngọc Lan – chị vợ của ông Huyền giữ cho mình 25,2 triệu cổ phiếu, tức 6,6% vốn. Còn ông Đào Hữu Kha – em trai vị Chủ tịch, nắm giữ 5,9% cổ phần công ty.

Hóa chất Đức Giang có 3 cổ đông lớn và đều là người nhà của Chủ tịch Đào Hữu Huyền. Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý III/2025.

Tuy nhiên trên báo cáo quản trị bán niên 2025, tại ngày 30/6, người nhà của ông Đào Hữu Huyền còn nắm giữ hàng triệu cổ phiếu DGC (không được công bố do không phải cổ đông lớn).

Chẳng hạn: người vợ Nguyễn Thị Hồng Lan nắm 3,7%; con trai là Đào Hữu Duy Anh sở hữu 3% vốn, con gái Đào Hồng Hạnh cầm 1,3%; em gái Đào Thị Quyên nắm 0,57%; chị dâu Lê Thị Lựu giữ 0,44%, con dâu Bùi Thị Hà Thu sở hữu 0,31%;…

Như vậy có thể thấy gia đình của vị Chủ tịch Đào Hữu Huyền vẫn đang chi phối cổ phần tại Hóa chất Đức Giang, tính sơ bộ tỷ lệ nắm giữ hơn 40,4% cổ phần.

Ở diễn biến khác, ngày 13/11 vừa qua, Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,0% về 4,9% vốn tại Hóa chất Đức Giang, qua đó không còn là cổ đông lớn của công ty hóa chất này. Như vậy 3 cổ đông lớn nhất hiện tại của tập đoàn hóa chất hoàn toàn là người nhà của vị Chủ tịch gốc Hưng Yên này.

Ngày 25/12 tới đây, Hóa chất Đức Giang sẽ chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%, tức 3.000 đồng/cp. Số tiền ước tính mà tập đoàn sẽ tạm ứng khoảng 1.140 tỷ đồng. Như vậy với việc nắm giữ hơn 40,4% cổ phần, gia đình của ông Đào Hữu Huyền sẽ nhận về khoảng 460 tỷ đồng tiền cổ tức.