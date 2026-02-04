Đồ hộp Hạ Long lỗ nặng sau lùm xùm thịt lợn bệnh

Dù ghi nhận doanh thu tăng trưởng nhưng Đồ hộp Hạ Long báo lỗ sau thuế hơn 9 tỷ đồng trong quý IV/2025.

CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco – Mã: CAN) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2025 với doanh thu thuần hơn 192 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng của giá vốn nhanh hơn doanh thu khiến lãi gộp của công ty giảm 42% xuống 23 tỷ đồng. Vì vậy, biên lãi gộp cũng bị co hẹp, giảm từ 25,9% xuống 11,9% (tức cứ thu 100 đồng thì lãi gần 12 đồng trước khi trừ các khoản chi phí như lãi vay, lương thưởng nhân viên...)

Kỳ này, chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp đều tăng khiến công ty lỗ sau thuế hơn 9 tỷ đồng, trong khi quý IV/2024 lãi hơn 7 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Tính chung cả năm 2025, Đồ hộp Hạ Long ghi nhận hơn 662 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3% so với năm trước. Lãi sau thuế hơn 1,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 2,1 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, cổ đông Đồ hộp Hạ Long đặt mục tiêu tổng doanh thu thuần gần 704 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 10,4 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới thực hiện được 18% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng khởi tố 9 bị can liên quan việc thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi rồi đưa vào kho của Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Ngày 8/1, Đồ hộp Hạ Long đã công bố văn bản giải trình liên quan đến vụ việc. Công ty khẳng định 9 người bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

Công ty cũng xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn.

“Công ty khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường”, Công ty Đồ hộp Hạ Long cho hay.

Tuy nhiên, đến ngày 14/1, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 thành viên của Đồ hộp Hạ Long có liên quan tới vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận, gồm: Trương Sỹ Toàn - Tổng giám đốc; Phạm Thị Thúy Lan - Phó trưởng Phòng quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan và Lại Thị Thanh Hương, cùng là nhân viên Phòng quản lý chất lượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các quyết định tố tụng nêu trên được ban hành nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tiêu thụ trên địa bàn TP Hải Phòng và một số tỉnh, thành lân cận trong thời gian qua.