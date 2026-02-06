Báo chí trở thành hạ tầng lan tỏa tri thức khoa học, công nghệ

Ngày 6/2, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025.
Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là kênh truyền tải thông tin, mà là hạ tầng lan tỏa tri thức, giúp công nghệ trở nên dễ hiểu, đổi mới sáng tạo trở nên gần gũi, và chuyển đổi số trở thành hành động của toàn xã hội.
"Vì vậy, báo chí chính là lực lượng tiên phong đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và từng địa phương", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nói. Ông cũng khẳng định mỗi tác phẩm báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hay chuyển đổi số không chỉ là thông tin mà là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực, giữa phòng thí nghiệm và nhà máy, giữa chính sách và cuộc sống.
Giải thưởng Báo chí năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ nét của báo chí viết về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của nước nhà. Điều đáng ghi nhận là nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh thành tựu, mà đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của phát triển: từ đổi mới thể chế khoa học và công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đến chuyển đổi số ở cơ sở, ứng dụng công nghệ trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và đời sống xã hội.
Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết đã có nhiều nhà báo đã đi cùng thực tiễn, đi cùng địa phương, doanh nghiệp và nhà khoa học, chứ không chỉ quan sát từ xa. Những tác phẩm đó cho thấy báo chí đã đi sâu hơn vào thực chất, đặt ra những câu hỏi đúng và gợi mở những lời giải có giá trị cho quá trình phát triển.
Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Giải thưởng Báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.
Giải thưởng năm 2026 tiếp tục được tổ chức với tinh thần đồng hành cùng việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tập trung phản ánh sâu sắc hơn quá trình đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ chủ trương, chính sách vào thực tiễn đời sống, vào sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội.
Các tác phẩm báo chí đạt giải thưởng Báo chí về Khoa học Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025:
Giải nhất:
- Nhóm tác phẩm: “Nghị quyết số 57/NQ-TW: Lối ra cho các viện nghiên cứu công lập” - Báo Hà Nội mới.
- Nhóm tác phẩm: “Dẫn SỐ đến bản làng biên giới” - Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.
- Nhóm tác phẩm: “Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ” - Báo Quân đội nhân dân.
- Tác phẩm: “Phép tính AI” - Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.
- Tác phẩm: “Bên trong khu điều chế thuốc phóng xạ cho bệnh nhân ung thư” - Báo VnExpress.
Giải Nhì:
- Nhóm tác phẩm: “Đưa Nghị quyết số 189/2025/QH15 vào cuộc sống: Dốc sức hiện thực hóa "giấc mơ" điện hạt nhân Ninh Thuận” - Báo Pháp luật Việt Nam.
- Nhóm tác phẩm: “Để những nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn” - Báo Đại Đoàn kết.
- Nhóm tác phẩm: “Nghị quyết 57/NQ-TW: Động lực tăng trưởng cho Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh trong kỷ nguyên mới” - Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
- Tác phẩm: “Công nghệ PRP - Sức mạnh tự thân” - Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
- Tác phẩm: “Chạy đua với thời gian, đưa dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên “về đích” đúng hạn” – Thông tấn xã Việt Nam.
Giải ba
- Nhóm tác phẩm: “Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: Đột phá thể chế” - Báo Tiền phong.
- Nhóm tác phẩm: “Công nghệ "chống trời": Khi chuyển đổi số trở thành lá chắn trước thiên tai” - Báo Sức khỏe và Đời sống.
- Nhóm tác phẩm: “Tháo gỡ điểm nghẽn để khoa học và công nghệ bứt phá" - Kênh VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Tác phẩm: “Kiến tạo môi trường thuận lợi cho khoa học công nghệ, khơi nguồn sáng tạo” - Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam.
- Tác phẩm: “Ẩn náu” - Truyền hình Công an nhân dân.
- Tác phẩm: “Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ Lâm Đồng đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng nông dân” - Thông tấn xã Việt Nam.
Giải Khuyến khích
- Nhóm tác phẩm: “Kiến tạo nền tài chính số an toàn, hiện đại và hội nhập” - Báo Sài Gòn giải phóng.
- Nhóm tác phẩm: “Dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Việt Nam và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới” - Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nhóm tác phẩm: “Bảo đảm an ninh kinh tế số: Từ ứng phó thách thức đến kiến tạo phát triển” - Báo Nhân Dân.
- Nhóm tác phẩm: “Đứng trên vai người khổng lồ để bứt phá” - Báo Dân trí.
- Tác phẩm: “Người gieo hạt giống hạnh phúc” - Báo và Đài PTTH Thanh Hóa.
- Tác phẩm: “Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất lúa gạo” - Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long.