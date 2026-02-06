Báo chí trở thành hạ tầng lan tỏa tri thức khoa học, công nghệ

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho rằng báo chí đã trở thành hạ tầng lan tỏa tri thức, giúp công nghệ trở nên dễ hiểu, đổi mới sáng tạo gần gũi hơn và chuyển đổi số trở thành hành động của toàn xã hội.

Ngày 6/2, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là kênh truyền tải thông tin, mà là hạ tầng lan tỏa tri thức, giúp công nghệ trở nên dễ hiểu, đổi mới sáng tạo trở nên gần gũi, và chuyển đổi số trở thành hành động của toàn xã hội.

"Vì vậy, báo chí chính là lực lượng tiên phong đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và từng địa phương", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nói. Ông cũng khẳng định mỗi tác phẩm báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hay chuyển đổi số không chỉ là thông tin mà là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực, giữa phòng thí nghiệm và nhà máy, giữa chính sách và cuộc sống.

Giải thưởng Báo chí năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ nét của báo chí viết về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của nước nhà. Điều đáng ghi nhận là nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh thành tựu, mà đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của phát triển: từ đổi mới thể chế khoa học và công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đến chuyển đổi số ở cơ sở, ứng dụng công nghệ trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và đời sống xã hội.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết đã có nhiều nhà báo đã đi cùng thực tiễn, đi cùng địa phương, doanh nghiệp và nhà khoa học, chứ không chỉ quan sát từ xa. Những tác phẩm đó cho thấy báo chí đã đi sâu hơn vào thực chất, đặt ra những câu hỏi đúng và gợi mở những lời giải có giá trị cho quá trình phát triển.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Giải thưởng Báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Giải thưởng năm 2026 tiếp tục được tổ chức với tinh thần đồng hành cùng việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tập trung phản ánh sâu sắc hơn quá trình đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ chủ trương, chính sách vào thực tiễn đời sống, vào sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội.