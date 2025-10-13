VN-Index giữ sắc xanh bất chấp tin Mỹ áp thêm thuế 100% với Trung Quốc

VN-Index sáng nay vẫn giữ được sắc xanh, tăng hơn 7 điểm (0,42%) lên 1.754 điểm, cho thấy sức đề kháng tốt của thị trường nội trước thông tin ông Trump tuyên bố áp thêm thuế 100% với Trung Quốc.

Phiên giao dịch sáng 13/10, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong tâm lý thận trọng sau thông tin ông Donald Trump tuyên bố áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về làn sóng căng thẳng thương mại mới.

Chốt phiên sáng nay, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh, tăng hơn 7 điểm (0,42%) lên 1.754 điểm

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,38% lên 274 điểm, còn UPCoM-Index bật mạnh 1,4% phản ánh dòng tiền lan tỏa rộng ra nhóm vốn hóa nhỏ. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 23.000 tỷ đồng, khối lượng giao dịch xấp xỉ 786 triệu cổ phiếu.

Nhóm bất động sản là lực đỡ chính của thị trường. Cổ phiếu CEO tăng mạnh +6,06%, VIC +4,74%, VRE 3,35%, TCH +2,83%. Tâm lý nhà đầu tư được hỗ trợ bởi kỳ vọng giảm lãi suất huy động và chính sách tháo gỡ pháp lý đang được đẩy nhanh.

Nhóm tài chính – ngân hàng có mã TCB tăng mạnh 4,96%, CTG +1,45%, HDB +1,26%, trong khi VCB, ACB, VPB giảm 1%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang chọn lọc, tập trung vào nhóm ngân hàng có nền tảng tài chính vững và kết quả kinh doanh quý III tích cực.

Ở nhóm chứng khoán, SSI tăng 1,35%, VCI +0,57%, cho thấy kỳ vọng tích cực về doanh thu môi giới trong quý cuối năm khi thanh khoản thị trường duy trì mức cao.

Ngược lại, VIX và SHS giảm nhẹ, phản ánh áp lực chốt lời cục bộ sau chuỗi tăng liên tục những ngày trước.

Trái chiều, nhóm nguyên vật liệu giảm sâu do lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. HPG giảm 1,86%, NKG mất 2,79%, PTB và DCM cũng giao dịch trong sắc đỏ. Đây là nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi biến động thương mại quốc tế và giá hàng hóa cơ bản.

Dòng vốn ngoại duy trì trạng thái bán ròng hơn 846 tỷ đồng, với giá trị bán ra 2.783 tỷ đồng, trong khi mua vào chỉ 1.936 tỷ đồng. Áp lực bán chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, phản ánh sự thận trọng trước diễn biến địa chính trị mới.

Tuyên bố của ông Trump sẽ tác động thế nào tới thị trường?

Dù tuyên bố áp thuế 100% với hàng Trung Quốc gây chấn động, nhiều chuyên gia nhận định tác động thực tế có thể chưa lớn trong ngắn hạn. Tổng giám đốc một công ty chứng khoán lưu ý rằng “lời nói và hành động của ông Trump thường có khoảng cách”, các đợt áp thuế trước đây từng được công bố ở mức rất cao, bao gồm cả với Trung Quốc, nhưng sau đó lại được điều chỉnh giảm khi bước vào giai đoạn đàm phán.

"Chính vì vậy, thị trường Việt Nam sáng nay phản ứng tương đối bình tĩnh. Dòng tiền trong nước đóng vai trò chủ đạo, giúp chỉ số duy trì đà tăng nhẹ dù tâm lý thận trọng bao trùm toàn cầu", vị tổng giám đốc nói.

Bình luận về diễn biến này, ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, dù thị trường chứng khoán Việt Nam chịu tác động nhất định từ biến động quốc tế, nhưng “không phải là cái bóng của thị trường Mỹ”.

Theo ông Phương, xung đột thương mại Mỹ - Trung và những tuyên bố cứng rắn từ phía ông Donald Trump có thể ảnh hưởng ở mức độ nhất định, song “sẽ không quá tiêu cực” như lo ngại. “Trong nhiều giai đoạn, Mỹ tăng mạnh nhưng Việt Nam lại điều chỉnh, hoặc ngược lại. Thị trường trong nước vận hành theo yếu tố nội tại, phụ thuộc nhiều hơn vào doanh nghiệp, chính sách và diễn biến vĩ mô trong nước”, ông nói.

Ông Phương cho rằng trong ngắn hạn, thị trường có thể rung lắc trong vài phiên do ảnh hưởng tin tức quốc tế hoặc hoạt động chốt lời, nhưng đó là điều cần thiết để hấp thụ lực cầu mới và củng cố nền giá.

Về trung và dài hạn, ông đánh giá xu hướng tăng điểm vẫn chiếm ưu thế, nhờ nhiều yếu tố nội tại tích cực. Trong đó, Việt Nam đã được FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn hàng tỉ USD từ các quỹ đầu tư quốc tế.

“Bên cạnh đó, quyết tâm chính trị lớn từ lãnh đạo cấp cao đang thể hiện rõ bước chuyển mình chiến lược cho nền kinh tế, tạo nền tảng vững cho thị trường chứng khoán,” ông Phương nhấn mạnh.