Cổ phiếu bất động sản “lao dốc”, VIC ngược dòng nâng đỡ VN-Index

VN-Index mất gần 7 điểm khi chịu sức ép mạnh từ nhóm bất động sản với loạt mã PDR, CEO, DIG lao dốc hơn 4%. Trái ngược, cổ phiếu VIC bật tăng hơn 3%, trở thành điểm sáng hiếm hoi giúp chỉ số tránh cú rơi sâu hơn.

Thị trường chứng khoán ngày 3/10 chìm trong sắc đỏ khi lực bán áp đảo trên diện rộng. VN-Index giảm 0,42%, lùi về 1.645 điểm với 513 mã giảm giá, 17 mã giảm sàn, 219 mã tăng. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, khối ngoại tiếp tục duy trì bán ròng, khiến tâm lý thị trường thận trọng và dè dặt.

Tâm điểm tiêu cực thuộc về nhóm cổ phiếu bất động sản khi hàng loạt mã lớn đồng loạt lao dốc. PDR mất tới 5,68%, CEO giảm 4,47%, DIG lùi 4,23%, trong khi nhiều mã khác như KDH, HDC, NLG cũng đồng loạt mất gần 4%. Áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng khiến nhóm bất động sản trở thành “tâm bão” của thị trường, kéo theo không khí bi quan lan rộng.

Nhóm bất động sản với loạt mã PDR, CEO, DIG lao dốc hơn 4%. Ảnh: Vietstock

Trong bức tranh đỏ lửa đó, mã VIC (Vingroup) nổi lên như điểm sáng hiếm hoi khi ngược dòng tăng 3,22% lên 176.500 đồng/cổ phiếu. Đà đi lên của VIC cùng với VRE (+3,15%) và VHM (+1,42%) đã góp phần giữ nhịp thị trường, giúp VN-Index tránh được một phiên giảm sâu hơn.

Diễn biến này cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi dòng tiền chọn lọc tập trung vào những cổ phiếu dẫn dắt có nền tảng cơ bản vững chắc, trong khi phần lớn các mã khác vẫn chịu áp lực bán tháo.

Ngoài bất động sản, nhóm tài chính – ngân hàng cũng không thoát khỏi sắc đỏ với VPB giảm 2,16%, STB mất 2,9%, SHB lùi 1,76%, trong khi VCB gần như đi ngang. Ngành thép tiếp tục suy yếu với HPG giảm 1,6%. Một vài điểm sáng lẻ tẻ xuất hiện như ANV tăng 6,93% hay LPB tăng 1,74%, song không đủ để xoay chuyển xu hướng chung.

Theo giới phân tích, việc thị trường phải dựa vào một vài trụ cột như VIC để giữ nhịp cho thấy VN-Index đang trong trạng thái thiếu động lực lan tỏa. Với áp lực chốt lời mạnh và thanh khoản èo uột, chỉ số nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng 1.640 – 1.680 điểm trong ngắn hạn.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi ở nhóm bất động sản đang giảm sâu, thay vào đó nên ưu tiên nắm giữ cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và sức chống chịu cao trước biến động thị trường.