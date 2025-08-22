Sắc đỏ bao trùm, VN-Index “rơi sâu" 42 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 22/8 khép lại với sắc đỏ bao trùm, VN-Index mất hơn 42 điểm, nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản giảm sàn. Áp lực chốt lời mạnh sau chuỗi tăng nóng, cộng thêm khối ngoại bán ròng.

Ngay từ khi mở cửa phiên sáng, áp lực bán đã xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số VN-Index có lúc giảm tới hơn 60 điểm, trước khi hồi nhẹ vào cuối phiên và chốt ở mức 1.645 điểm, mất 42,53 điểm (-2,52%).

Rổ VN30 càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn, giảm tới 60,89 điểm, dừng ở 1.814 điểm. Trên sàn Hà Nội (HNX), chỉ số cũng mất 11,91 điểm (-4,19%), trong khi UPCoM đỏ lửa theo xu hướng chung. Sắc đỏ áp đảo toàn thị trường với 647 mã giảm, trong đó có 52 mã cổ phiếu giảm sàn.

Hai nhóm cổ phiếu được xem là “dẫn sóng” trong nhịp tăng trước là ngân hàng và chứng khoán trở thành tâm điểm của lực xả hôm nay.

Ở nhóm ngân hàng, mã VPB (VPBank) và SHB đồng loạt chạm sàn, lần lượt giảm -6,99% và -6,76%. VND (Chứng khoán VNDirect) cũng rơi sàn với mức giảm -6,85%. SHS (Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội) bốc hơi -5,64%, mất trắng thành quả tăng gần đây.

Loạt mã lớn như SSI, VCI, HCM, BSI, FTS, MBS giảm sâu từ -3,5% đến gần -7%, khiến toàn bộ nhóm chứng khoán bị bán tháo.

Ở nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu bluechip như VIC, VHM, GVR, DIG, CII cũng giảm. Đáng chú ý, DIG giảm -6,78%, NVL (-5,64%), CEO (-5,24), KDH (-5,29%) góp phần kéo chỉ số chung xuống mức thấp.

Các mã công nghệ và viễn thông như FPT, CMG, ELC cũng đồng loạt điều chỉnh, giảm trên 2-4%.

Chứng khoán đỏ lửa. Ảnh: BanggiaSSI.

Trong “biển lửa” chứng khoán, một vài mã ngân hàng vốn hóa lớn đóng vai trò lực đỡ, giúp VN-Index không rơi quá sâu. BID tăng +2,25%, VCB giữ được đà tăng +O,62%, MSB tăng 3,15%. Đặc biệt, VDS (Chứng khoán Rồng Việt) bất ngờ tăng trần 6,84%, trái ngược hoàn toàn với xu hướng lao dốc của nhóm chứng khoán.

Điểm nổi bật của phiên hôm nay là thanh khoản bùng nổ. Riêng trên HoSE, giá trị giao dịch đạt 62.300 tỷ đồng, tăng hơn 10.700 tỷ đồng so với phiên trước. Tính chung ba sàn, con số này buổi sáng đã vượt 34.700 tỷ đồng – mức rất cao trong lịch sử gần đây.

Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng phiên thứ 12 liên tiếp, với giá trị hơn 1.300 tỷ đồng. Các mã bị xả mạnh nhất gồm HPG, VPB, OIL, STB. Ở chiều ngược lại, khối này có gom nhẹ tại VIX và PDR nhưng không đủ bù đắp.

Nhịp giảm sốc hôm nay đến từ áp lực chốt lời sau khi thị trường đã tăng nóng suốt nhiều phiên. Nhóm ngân hàng và chứng khoán vốn là tâm điểm hút tiền trong giai đoạn vừa qua, nhưng cũng là nhóm dễ chịu rủi ro điều chỉnh mạnh khi dòng tiền đảo chiều.

Thêm vào đó, tâm lý phòng thủ trước thông tin khối ngoại bán ròng liên tục, cộng với những biến động quốc tế (Fed duy trì lãi suất cao, dòng vốn ngoại rút khỏi thị trường mới nổi), đã khiến nhà đầu tư trong nước hành động quyết liệt hơn.