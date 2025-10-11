Giảm nợ về 2.700 tỷ đồng, công ty của ‘đại gia’ Nguyễn Văn Hạnh vẫn chưa thoát lỗ

Sau khi giảm hơn 750 tỷ đồng nợ phải trả trong năm 2024, Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thế hệ mới của ông Nguyễn Văn Hạnh vẫn ghi nhận khoản lỗ hơn 6 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp kinh doanh không hiệu quả.

Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thế hệ mới vừa công bố thông tin tài chính năm 2024 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo báo cáo, tính đến ngày 31/12/2024, tổng nợ phải trả của Công ty Mua bán nợ Thế hệ mới còn 2.782,7 tỷ đồng, giảm hơn 754 tỷ đồng so với cuối năm 2023 (3.537,5 tỷ đồng). Động lực chính đến từ việc giảm mạnh nợ phải trả khác, từ hơn 3.064 tỷ đồng xuống còn 2.299 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản vay và nợ thuê tài chính cũng được thu hẹp đáng kể. Cụ thể, vay ngắn hạn giảm gần 50%, còn 76,7 tỷ đồng, vay dài hạn giảm từ 1 tỷ đồng xuống 79 triệu đồng.

Nhờ vậy, các chỉ số phản ánh mức độ đòn bẩy tài chính đều cải thiện, hệ số nợ phải trả/tổng tài sản giảm từ 0,87 xuống 0,85 lần, còn hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ 6,98 xuống 5,56 lần.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ghi nhận giảm nhẹ, còn 500 tỷ đồng so với 506 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty chỉ còn 521 triệu đồng, trong khi năm 2023 con số này đạt 6,75 tỷ đồng. Trong năm 2024, công ty tiếp tục báo lỗ trước thuế và sau thuế 6,23 tỷ đồng, dù mức lỗ đã giảm hơn 13% so với năm trước (7,19 tỷ đồng).

Do kết quả kinh doanh âm, hiệu suất sinh lời vẫn ở mức thấp. ROA (lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản) -0,19%, và ROE (lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu) là -1,25%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chưa được cải thiện rõ rệt.

Về nợ trái phiếu, doanh nghiệp đang duy trì 483,26 tỷ đồng trái phiếu phát hành, tăng khoảng 10 tỷ đồng so với năm 2023. Toàn bộ lượng trái phiếu này đều là trái phiếu chào bán riêng lẻ trong nước, không có phát hành quốc tế. Tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 0,97 lần, tăng nhẹ so với 0,93 lần năm trước, cho thấy áp lực nghĩa vụ nợ vẫn hiện hữu trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp.

Khả năng thanh khoản của công ty có phần suy giảm khi hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 1,23 lần xuống 1,09 lần, phản ánh biên an toàn tài chính thu hẹp. Tuy nhiên, việc giảm mạnh nợ ngắn hạn giúp doanh nghiệp duy trì khả năng cân đối dòng tiền ở mức chấp nhận được.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thế hệ mới được thành lập vào tháng 2/2017, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, mua bán nợ và tư vấn xử lý nợ. Doanh nghiệp có trụ sở tại tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, đường Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Tháng 3/2021, công ty tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, song danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu không được công bố.

Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty là ông Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1980) - người từng có mặt trong ban lãnh đạo hoặc Hội đồng quản trị của nhiều doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (SMA), Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX), Công ty Cổ phần DAP – Vinachem (DDV)...

Ông Hạnh đồng thời là Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á-DAS (nay đổi tên thành Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki - VikkiBankS), và còn đứng tên đại diện tại một số doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính VietCam, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch và Môi trường Eco&More…