VN-Index giữ nhịp xanh, cổ phiếu PDR, KBC tím trần

Dù áp lực chốt lời gia tăng và khối ngoại tiếp tục bán ròng, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh nhờ dòng tiền mạnh ở nhóm bất động sản và công nghiệp, với loạt cổ phiếu tăng trần như: PDR, KBC, PC1, VSC, HHV...

Cổ phiếu bất động sản và công nghiệp kéo thị trường

Phiên giao dịch ngày 18/8 ghi nhận diễn biến giằng co khi VN-Index có lúc bật tăng hơn 10 điểm ngay đầu phiên, sau đó nhanh chóng quay đầu giảm và cuối cùng hồi phục trở lại. Chốt phiên, VN-Index tăng 0,39% lên 1.636,37 điểm.

Toàn thị trường chứng kiến 460 mã tăng (48 mã tăng trần), 787 mã giữ tham chiếu và 358 mã giảm (gồm 3 mã giảm sàn). Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng trong phiên, tập trung vào nhóm ngân hàng và chứng khoán.

Điểm sáng của phiên hôm nay thuộc về nhóm bất động sản và công nghiệp, khi hàng loạt mã bứt phá mạnh, nhiều cổ phiếu tăng kịch trần hoặc gần trần. Điển hình PDR (Phát Đạt) tăng 6,88%, đạt 25.650 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất 52 tuần qua.

Theo đánh giá từ nền tảng đầu tư TOPI, dòng tiền vào PDR có tín hiệu tích cực nhờ sự tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại các dự án triển khai. Điều này làm tăng kỳ vọng khả năng triển khai thành công và giải ngân trong tương lai.

Còn theo chia sẻ trước đó của Chủ tịch Phát Đạt, công ty đã trải qua giai đoạn khủng hoảng và phục hồi nhanh chóng. Sau khi chạm đáy vào đầu năm 2023, giá PDR từng lập đỉnh gần 30.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2024. Mặc dù có những điều chỉnh giảm sau đó, xu hướng hồi phục dài hạn vẫn rõ rệt.

Các mã khác cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng: KBC (+6,86%), KDH (+4,23%), PC1 (+6,85%), HHV (+6,78%), VSC (+6,94%).

Theo giới phân tích, nhóm bất động sản đang thu hút dòng tiền mạnh mẽ nhờ kỳ vọng hồi phục lợi nhuận và sự hỗ trợ từ chính sách tín dụng, trong khi nhóm công nghiệp hưởng lợi từ đẩy mạnh đầu tư công.

Trái ngược với bất động sản, nhóm tài chính có sự phân hóa rõ nét. Nhóm ngân hàng có một số mã bật tăng như: TPB (+3,33%), SHB (+2,17%), VPB (+2,89%), ACB (+1,88%). Tuy nhiên, nhiều mã lớn như MBB, CTG, HDB giảm nhẹ từ -0,5% đến -1,6%.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh. Các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VND, HCM giảm 1-2%, trong khi chỉ một số mã ngược dòng như VIX (+6,63%).

VN-Index đã vượt qua mốc 1.600 có lúc chỉ số cán mốc 1.665 điểm trong phiên giao dịch 15/8.

Thị trường chứng khoán: Sôi động nhưng chưa quá nóng

SSI Research nhận định, dù VN-Index tăng mạnh thời gian qua, thị trường vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng quá nóng.

Về định giá, P/E dự phóng của Việt Nam khoảng 13,2 lần, tương đương trung bình khu vực và thấp hơn nhiều so với giai đoạn 2017-2018 hay 2020-2021 (15-17 lần). Với giả định lợi nhuận tăng trên 15% năm 2026, P/E forward còn về mức 11,4 lần. Lợi suất thu nhập (7,6%) cũng hấp dẫn hơn so với lãi suất gửi tiết kiệm (5-6%) hay lợi suất bất động sản (3-4%).

Về vĩ mô, SSI Research cho rằng mức tăng của VN-Index (3,4 lần kể từ 2010) mới chỉ phản ánh tương đồng với tăng trưởng GDP, chưa bao gồm các động lực sắp tới như cải cách thể chế, nâng hạng thị trường, hay GDP tăng trưởng hai con số trong thập kỷ tới. Tỷ lệ vốn hóa/GDP hiện 73%, thấp hơn giai đoạn 2020-2021 (85-93%) và khu vực.

Về dòng tiền, đơn vị này thông tin dư nợ cho vay ký quỹ cuối quý II/2025 tăng 33,9% so với cùng kỳ nhưng tỷ lệ margin/vốn chủ sở hữu chỉ 100%, thấp hơn nhiều so với đỉnh 127% năm 2021 và xa mức trần 200%. Thanh khoản cải thiện nhờ hệ thống KRX và mặt bằng lãi suất thấp, song biến động chỉ số vẫn hai chiều, chưa mang tính một chiều rủi ro.