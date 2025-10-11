TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp không ủy quyền nhận đặt cọc, mua bán

Sở Xây dựng TP.HCM vừa yêu cầu toàn bộ doanh nghiệp địa ốc trên địa bàn phải công khai thông tin dự án, không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ đầu tư dự án trên địa bàn, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định pháp luật về công khai thông tin dự án trước khi đưa vào kinh doanh.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp phải công khai thông tin bất động sản, tình hình giao dịch dự án ngay sau khi phát sinh, tuân thủ đúng biểu mẫu và quy định hiện hành. Báo cáo phải được gửi bằng văn bản giấy về Sở Xây dựng (số 60 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP.HCM), đồng thời chuẩn bị dữ liệu điện tử để kết nối với Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng triển khai trong thời gian tới.

Đặc biệt, Sở Xây dựng lưu ý các doanh nghiệp không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn thuộc dự án.

"Trước khi mở bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh xác nhận dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh", Sở Xây dựng nhấn mạnh.

Theo Sở Xây dựng, thông báo như trên nhằm quán triệt, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, công điện của Thủ tướng Chính phủ về thị trường bất động sản và tạo điều kiện, hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, dự án bất động sản trên địa bàn thành phố thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.

Động thái của Sở Xây dựng TP.HCM diễn ra trong bối cảnh vụ khách hàng được tòa sơ thẩm tuyên thoát khoản nợ 5 tỷ đồng đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Theo bản án được tuyên chiều 30/9, TAND Khu vực 7 - TP.HCM hủy hợp đồng cho vay giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và bị đơn là vợ chồng ông Trần Hồng Sơn vì văn bản thỏa thuận mua biệt thự song lập tại Novaworld Phan Thiết được dùng làm tài sản bảo đảm bị xác định vô hiệu.

Hội đồng xét xử cho rằng có đủ căn cứ để xác định Công ty Novareal nhân danh chủ đầu tư dự án Thung Lũng Đại Dương ký hợp đồng là đơn vị tư vấn, môi giới độc quyền sản phẩm bất động sản thuộc dự án.

Công ty Novareal chỉ là đơn vị môi giới bất động sản do đó không có quyền nhận tiền đặt cọc từ khách hàng, phạm vi hoạt động là môi giới cho người có nhu cầu mua bất động sản để chủ đầu tư và người mua giao kết hợp đồng.

Ngoài ra, trong các tài liệu do ngân hàng cung cấp không thể hiện bất kỳ thông tin dự án Thung Lũng Đại Dương do chủ đầu tư là Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận cung cấp, không có bất kỳ tài liệu, biên bản, chứng cứ thể hiện bất động sản được nêu trong văn bản thỏa thuận ngày 5-11-2020 đã được xây xong phần móng.

Hội đồng xét xử xác định trong hồ sơ vụ án cũng không có tài liệu thể hiện bất động sản hình thành trong tương lai là biệt thự song lập thuộc dự án Thung Lũng Đại Dương đã được xây xong phần móng.

Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận bị nghiêm cấm quyền ủy quyền cho Công ty Novareal ký hợp đồng đặt cọc các giao dịch về nhà ở. Do bất động sản này không có thật, việc Công ty Novareal nhận tiền đặt cọc của khách hàng là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện cả VPBank và Novareal đều đã nộp đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Đáng chú ý, chiều 9/10, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 7 (TP.HCM) cũng kháng nghị đối với phán quyết của tòa cùng cấp.

Như vậy, kết quả cuối cùng của vụ kiện giữa khách hàng, Novareal và VPBank vẫn đang chờ phán quyết của tòa phúc thẩm.