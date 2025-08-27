Vì sao Porsche tạm dừng mở rộng sản xuất pin xe điện?

Nhà sản xuất xe thể thao hạng sang của Đức, Porsche, vừa công bố một sự thay đổi chiến lược lớn: tạm dừng kế hoạch mở rộng sản xuất pin xe điện và thay vào đó tập trung vào nghiên cứu và phát triển (R&D) pin hiệu suất cao.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng của thị trường xe điện toàn cầu chậm lại, đặc biệt là ở các thị trường chủ chốt như Mỹ và Trung Quốc. Ban đầu, công ty con về pin của Porsche, Cellforce Group GmbH, được giao nhiệm vụ sản xuất hàng loạt các cell pin lithium-ion (Li-ion) tiên tiến. Tuy nhiên, giờ đây, công ty sẽ chuyển hướng hoạt động, tập trung hoàn toàn vào R&D và sẽ trở thành một đơn vị độc lập.

Tiến sĩ Oliver Blume, Tổng giám đốc điều hành của Porsche, cho biết: “Do những điều kiện đầy thách thức, đặc biệt là ở các thị trường chính của chúng tôi là Mỹ và phân khúc xe điện hạng sang chưa phát triển tại Trung Quốc, chúng tôi đang tổ chức lại hoạt động sản xuất pin và tập trung vào phát triển hệ thống và pin”.

Từ sản xuất hàng loạt đến đổi mới công nghệ

Mặc dù Porsche là một trong những nhà sản xuất ô tô truyền thống thành công nhất trong quá trình chuyển đổi sang xe điện, Tiến sĩ Blume nhấn mạnh việc tiếp tục sản xuất pin nội bộ không khả thi về mặt kinh tế do hạn chế về sản lượng và quy mô. Thay vì theo đuổi sản xuất hàng loạt, gã khổng lồ ô tô này sẽ chuyển đổi Cellforce Group thành một đơn vị R&D độc lập.

Đơn vị này sẽ tiếp tục nghiên cứu các công nghệ pin tiên tiến nhằm hỗ trợ chiến lược điện khí hóa của Porsche. Đồng thời, họ cũng sẽ đóng góp chuyên môn cho Tập đoàn Volkswagen thông qua PowerCo, trung tâm năng lực pin của Volkswagen. PowerCo dự kiến sẽ đặt hàng trực tiếp với Cellforce để phát triển các cell pin hiệu suất cao.

Tiến sĩ Michael Steiner, thành viên hội đồng điều hành phụ trách R&D của Porsche, bày tỏ sự tiếc nuối khi phải đưa ra quyết định này. Ông chia sẻ: "Chúng tôi rất miễn cưỡng khi phải thực hiện bước đi này và chúng tôi nhận thức được rằng các nhân viên của Tập đoàn Cellforce đã dồn hết tâm huyết vào việc phát triển pin hiệu suất cao". Ông cảm ơn sự cống hiến của đội ngũ và giải thích rằng mô hình kinh doanh ban đầu không còn khả thi về mặt kinh tế, buộc công ty phải định hướng lại chiến lược.

Nắm bắt chuyên môn R&D

Kế hoạch ban đầu của Cellforce là đưa cơ sở tại Kirchentellinsfurt vào hoạt động như một "nhà máy khởi nghiệp" với công suất sản xuất khoảng 1 gigawatt-giờ (GWh), sau đó mở rộng sang một địa điểm thứ hai để tăng quy mô. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Steiner, điều này hiện là "không thực tế".

Trong tương lai, Cellforce Group sẽ tập trung vào R&D, tận dụng kiến thức chuyên môn đã tích lũy được trong những năm qua. Ông Steiner khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện với pin hiệu suất cao trong tương lai. Bộ phận R&D mới có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc này”.

Chuyên môn của Cellforce cũng sẽ hỗ trợ V4Smart, một công ty sản xuất pin tròn lithium-ion hiệu suất cực cao của Đức mà Porsche đã mua lại vào tháng 3 năm 2025. Pin V4Smart hiện đã được sử dụng làm pin tăng cường trong mẫu xe Porsche 911 GTS, và nhiều mẫu 911 hybrid khác sẽ tiếp nối.

Trong một thông cáo báo chí, Tiến sĩ Steiner kết luận: “Tại đây, chúng tôi kết hợp kinh nghiệm của mình trong việc phát triển các cell pin hiệu suất cao và cũng đóng góp cho Tập đoàn. Do đó, PowerCo sẽ sử dụng bộ phận R&D độc lập và đặt hàng phát triển các cell pin hiệu suất cao tại đó”.

Thay đổi chiến lược này cho thấy Porsche đang thích ứng với những biến động của thị trường, thay vì chạy đua sản lượng, họ tập trung vào việc duy trì lợi thế công nghệ. Quyết định này không chỉ định hình lại tương lai điện khí hóa của Porsche mà còn góp phần củng cố vị thế của Tập đoàn Volkswagen trong cuộc đua phát triển pin xe điện toàn cầu.

Theo Interest Engineering