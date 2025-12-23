Honda Civic Type R sắp ngừng bán, khách Việt còn những lựa chọn xe thể thao nào dưới 2 tỷ đồng?

Sau khi Honda Civic Type R rời thị trường, khách hàng Việt vẫn còn nhiều lựa chọn xe thể thao từ Nhật Bản và châu Âu.

Sau hơn 3 năm có mặt tại Việt Nam, Honda Civic Type R sẽ ngừng phân phối khi lô xe cuối cùng được bàn giao đến khách hàng vào tháng 12/2026. Sự ra đi của Civic Type R buộc nhóm khách hàng đam mê xe thể thao phải tìm đến những lựa chọn khác.

Trong bối cảnh đó, thị trường Việt vẫn còn một số cái tên đáng chú ý, đến từ châu Âu và Nhật Bản, đi kèm mức giá "dễ chịu" hơn Civic Type R.

Skoda Octavia RS (1,608 tỷ đồng)

Skoda Octavia RS vừa được ra mắt tại Việt Nam với giá 1,608 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng nhóm xe hiệu năng cao. Đây là mẫu sedan thể thao đến từ Cộng hòa Czech, hướng đến nhóm khách hàng cần sự cân bằng giữa cảm giác lái và tính thực dụng.

Dù mang DNA của xe thể thao, mức giá 1,6 tỷ đồng có thể khiến Skoda Octavia RS gặp khó tại Việt Nam. Ảnh: Skoda.

Octavia RS sử dụng động cơ xăng 2.0 TSI tăng áp, cho công suất 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Sức mạnh truyền tới cầu trước thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG, kết hợp hệ thống treo thích ứng. Thông số này không quá "gắt" như Civic Type R, nhưng đủ mang lại trải nghiệm lái khác biệt trong điều kiện vận hành hàng ngày.

Lợi thế lớn của Octavia RS nằm ở không gian nội thất rộng rãi, cốp sau lớn và danh sách trang bị tiện nghi, an toàn dày dặn. Ở mức giá hơn 1,6 tỷ đồng, mẫu xe này trở thành lựa chọn dễ tiếp cận cho những ai muốn sở hữu một chiếc sedan thể thao châu Âu nhưng vẫn phục vụ tốt nhu cầu gia đình.

Tuy nhiên, bất lợi của Octavia RS là thương hiệu Skoda vẫn chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam, độ nhận diện chưa cao. Bên cạnh đó, mốc giá hơn 1,6 tỷ đồng cũng đặt Octavia RS vào vùng cạnh tranh với các sedan hạng sang như BMW 320i Sportline (khoảng 1,6 tỷ đồng) hay Mercedes-Benz C200 Avantgarde (khoảng 1,7 tỷ đồng), là những lựa chọn có lợi thế mạnh về thương hiệu, hình ảnh hơn mẫu xe của Skoda.

Volkswagen Golf R Performance (1,898 tỷ đồng)

Nếu Civic Type R rút lui để lại khoảng trống ở nhóm xe thể thao "thuần chủng" thì Volkswagen Golf R Performance được xem là cái tên tiệm cận nhất về hiệu năng. Phiên bản cao nhất của dòng Golf tại Việt Nam có giá 1,898 tỉ đồng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức.

Sức mạnh hơn 300 mã lực của Volkswagen Golf R giúp xe tăng tốc 0 - 100 km/h trong chỉ 4,6 giây. Ảnh: VW.

Golf R Performance sử dụng động cơ xăng 2.0 TSI tăng áp, cho công suất lên tới 315 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm. Trong khi Civic Type R đi kèm hệ dẫn động cầu trước thì Golf R có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion, đi kèm công nghệ phân bổ mô-men xoắn R Performance Torque Vectoring, giúp xe bám đường tốt và ổn định hơn khi vào cua ở tốc độ cao.

Theo công bố của hãng, Golf R Performance có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,6 giây, tốc độ tối đa lên đến 270 km/h. Với thông số này, mẫu hot hatch của Volkswagen không chỉ mạnh mẽ hơn Civic Type R mà còn mang đến trải nghiệm lái khác biệt, thiên về độ ổn định và kiểm soát.

Subaru WRX (1,7 - 1,8 tỷ đồng)

Subaru WRX là cái tên quen thuộc với cộng đồng chơi xe thể thao tại Việt Nam. Thế hệ hiện tại của WRX được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, tương tự Civic Type R.

Động cơ boxer 2.4 lít tăng áp trên WRX cho công suất 271 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD và hộp số MT hoặc CVT. Xe được bán tại Việt Nam với hai phiên bản có giá 1,7 - 1,8 tỷ đồng.

Subaru WRX được phân phối với hai phiên bản gồm số sàn 6 cấp và CVT. Ảnh: Minh Quân.

So với Civic Type R, Subaru WRX không quá nổi trội về công suất, nhưng bù lại là cảm giác lái đặc trưng, độ ổn định cao và khả năng vận hành tốt trên nhiều điều kiện mặt đường. Đây là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng yêu thích chất xe Nhật, đề cao sự bền bỉ và trải nghiệm lái mang hơi hướng rally.

Việc Honda Civic Type R ngừng bán tại Việt Nam khiến phân khúc xe thể thao hiệu năng cao trở nên kén chọn hơn. Tuy nhiên, với Skoda Octavia RS, Volkswagen Golf R Performance và Subaru WRX, khách hàng Việt vẫn còn những phương án thay thế đáng cân nhắc.