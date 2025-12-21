SUV đô thị: Mitsubishi Xforce tiếp tục dẫn đầu, "tân binh" Suzuki Fronx gây thất vọng

Xforce và Yaris Cross cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vương của năm, còn Suzuki Fronx chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Cuộc đua doanh số ở nhóm SUV đô thị trong tháng 11/2025 tiếp tục sôi động, nhất là trong bối cảnh thị trường bước vào cao điểm cuối năm và “mặt trận” khuyến mãi đang đẩy giá bán thực tế của nhiều mẫu xe xuống rất sâu.

Bảng xếp hạng tháng 11 cho thấy sự phân hóa ngày càng rõ: nhóm dẫn đầu bán hơn 1.000 xe/tháng, còn nhóm cuối bảng chỉ quanh 100 - 200 xe, trong đó có “tân binh” Suzuki Fronx.

Phần lớn mẫu xe trong phân khúc SUV đô thị ghi nhận mức tăng trưởng tốt trong tháng 11/2025. Nguồn: VAMA, TC Motor.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, Mitsubishi Xforce duy trì vị trí dẫn đầu trong tháng 11 với doanh số 2.203 xe, tăng 349 xe so với tháng 10. Thiết kế trẻ trung, trang bị cạnh tranh cùng các chương trình ưu đãi từ hãng và đại lý giúp chi phí lăn bánh của Xforce dễ tiếp cận hơn trong giai đoạn cuối năm, qua đó giúp mẫu xe này tạo lợi thế trước đối thủ trực tiếp Toyota Yaris Cross.

Mẫu xe của Toyota bán được 1.720 xe ở tháng 11, giảm 113 xe so với tháng trước, lỡ nhịp trong cuộc đua ngôi đầu theo tháng. Tuy nhiên, nếu nhìn đường dài, Yaris Cross vẫn đang giữ lợi thế doanh số lũy kế năm 2025 với 13.208 xe, trong khi Xforce đạt 12.091 xe. Khoảng cách này không quá lớn, đồng nghĩa cán cân hoàn toàn có thể đổi chiều nếu Xforce duy trì đà tăng, còn Yaris Cross tiếp tục “sẩy chân” trong tháng cuối cùng của năm.

Tuy thất thế ở cuộc đua tháng, Toyota Yaris Cross vẫn đứng đầu về doanh số cộng dồn của năm. Ảnh: Minh Quân.

Bất ngờ lớn nhất tháng 11 đến từ Honda HR-V. Mẫu xe của Honda tăng mạnh 508 xe, đạt 1.274 xe - mức tăng cao nhất toàn phân khúc - để vươn lên vị trí thứ 3 trong phân khúc. Hyundai Creta cũng có tháng tăng trưởng tích cực với 1.236 xe, tăng 214 xe, tiếp tục là cái tên ổn định trong top đầu. Toyota Corolla Cross đạt 988 xe, giảm nhẹ 32 xe nhưng vẫn giữ được vị trí trong top 5 nhờ sức mua bền đi kèm chương trình ưu đãi.

Ở nhóm giữa, bộ đôi Kia ghi nhận nhịp tăng rõ rệt. Kia Seltos bán 817 xe, tăng 185 xe trong khi “đàn em” Sonet bán 682 xe, tăng 160 xe. Những con số này càng đáng chú ý khi thị trường cuối năm đang chứng kiến cuộc đua giảm giá gay gắt ở phân khúc SUV đô thị. Nhiều mẫu xe được hãng và đại lý “mạnh tay” ưu đãi, kéo giá thực tế xuống thấp kỷ lục, tạo lực hấp dẫn lớn với nhóm khách mua xe lần đầu.

Bộ đôi Kia Sonet và Seltos đều cải thiện được doanh số trong tháng 11 nhờ các chương trình ưu đãi từ hãng. Ảnh: Kia.

Nửa dưới bảng xếp hạng tháng 11 lại là bức tranh kém sôi động hơn. Toyota Raize đạt 380 xe, tăng nhẹ 12 xe và vẫn là lựa chọn quen thuộc nhờ kích thước nhỏ gọn, chi phí sở hữu dễ tiếp cận. Hyundai Venue đạt 185 xe, gần như đi ngang khi chỉ tăng 1 xe. Mazda CX-30 “giậm chân” ở mức 119 xe, còn CX-3 đạt 102 xe, tăng 9 xe nhưng vẫn thuộc nhóm bán chậm nhất.

Dù được kỳ vọng sẽ tạo “làn gió mới” cho nhóm SUV cỡ nhỏ, tân binh Suzuki Fronx chỉ bán được 116 xe, qua đó đứng gần cuối phân khúc. Kết quả khiêm tốn này phần lớn đến từ việc Fronx chưa kịp tạo ra lợi thế đủ khác biệt trước những đối thủ đã có vị thế vững chắc và độ nhận diện cao. Mức giá khởi điểm rẻ bậc nhất phân khúc chưa phát huy được hiệu quả khi những mẫu xe khác liên tục ưu đãi giảm giá.

Được kỳ vọng là làn gió mới trong phân khúc, Suzuki Fronx có khởi đầu không mấy thuận lợi khi xếp gần cuối bảng xếp hạng. Ảnh: Q.T.

Nhìn chung, nhóm SUV đô thị đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt: giá bán thực tế giảm sâu tạo cơ hội lớn cho người mua, nhưng doanh số lại tập trung mạnh vào một số mẫu chủ lực. Ở nhóm dẫn đầu, cuộc đua giữa Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross cũng đang giằng co từng tháng, hứa hẹn còn nhiều biến động trong tháng cuối cùng của năm.

Với Suzuki Fronx, khởi đầu ở vị trí gần cuối phân khúc là tín hiệu không vui. Nếu không sớm có “cú hích” đủ mạnh để cải thiện sức bán, mẫu xe này rất dễ bị kẹt lại ở nhóm cuối bảng ngay trong mùa cao điểm nhất năm.