Những mẫu xe PHEV hạng sang vừa ra mắt khách hàng Việt

Từ MPV đến SUV, các dòng PHEV của BYD, Volvo, Mercedes-Benz mang đến lựa chọn chạy điện linh hoạt, phù hợp cho đô thị và đi xa.

Những tháng cuối năm 2025, thị trường Việt đón nhận thêm hàng loạt mẫu ô tô mới, sôi động nhất là nhóm xe hybrid cắm sạc - PHEV. Từ MPV cỡ lớn đến SUV hạng sang, các hãng mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng muốn chạy điện trong phố nhưng vẫn giữ sự linh hoạt của động cơ xăng khi đi xa.

BYD M9 (1,999 - 2,388 tỷ đồng)

BYD M9 là mẫu xe mới nhất được hãng xe Trung Quốc giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 11. Thuộc nhóm MPV cỡ lớn, M9 có thiết kế vuông vức và nhấn mạnh trải nghiệm “hạng thương gia” ở hàng ghế giữa. Bản cao nhất đi kèm các tính năng thương gia như ghế massage, bệ để chân, tủ lạnh, bàn làm việc và tính năng gập phẳng ghế phụ trước để mở rộng không gian nghỉ. Xe cũng có màn hình trung tâm 15,6 inch, cụm đồng hồ 12,3 inch, điều khiển giọng nói tiếng Việt và camera 360 độ.

Mức giá của BYD M9 phần nào khiến mẫu xe này gặp khó khi đối đầu trực diện với bộ đôi MPV ăn khách là Kia Carnival và Volkswagen Viloran. Ảnh: BYD.

Về truyền động, M9 dùng hệ thống PHEV kết hợp máy xăng 1.5 lít tăng áp và mô tơ điện, dẫn động cầu trước, hộp số CVT. Bản Advanced dùng pin 20,4 kWh cho tầm chạy điện 95 km, còn bản Premium dùng pin 36,6 kWh cho tầm chạy điện 170 km. Phiên bản cao hơn có thêm giảm chấn thông minh để tăng độ êm ái khi chở đông người.

M9 được phân phối với hai phiên bản có giá từ 1,999 - 2,388 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất của BYD tại Việt Nam. Dù sở hữu nhiều công nghệ, mức giá này phần nào khiến M9 gặp khó khi đối đầu với Volkswagen Viloran (2,088 - 2,288 tỷ đồng), GAC M8 (1,699 - 2,199 tỷ đồng) và Kia Carnival (1,299 - 1,849 tỷ đồng).

Volvo XC60 Plug-in Hybrid Ultra (2,75 tỷ đồng)

Cùng với S90, XC60 bản nâng cấp giữa vòng đời được Volvo giới thiệu đến khách hàng Việt cuối tháng 11 với hai phiên bản gồm MHEV và PHEV. Ở bản facelift này, XC60 được cập nhật lưới tản nhiệt mới, đèn định vị mảnh hơn và mâm 19 inch thiết kế mới. Nội thất cũng được nâng cấp với màn hình trung tâm 11,2 inch đi kèm giao diện mới.

Phiên bản Recharge ở đời trước nay đã được đổi tên thành Plug-in Hybrid Ultra, nhấn mạnh về hệ truyền động trên XC60 facelift. Ảnh: Volvo.

XC60 Plug-in Hybrid Ultra sử dụng động cơ xăng 2.0 lít tăng áp và mô tơ điện cho tổng công suất 462 mã lực, mô-men xoắn 709 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Xe có thể chạy thuần điện khoảng 89 km và các chế độ Hybrid, Power, Pure, Off-road và Constant AWD.

Được nhập từ Malaysia, XC60 Plug-in Hybrid Ultra có giá 2,75 tỷ đồng, cạnh tranh cùng các mẫu SUV hạng sang như Mercedes GLC (2,299 - 2,799 tỷ đồng), BMW X3 (2,279 - 2,629 tỷ đồng) và Audi Q5 (2,390 - 2,490 tỷ đồng). Lợi thế của XC60 nằm ở việc các mẫu xe đối thủ hiện chưa có cấu hình PHEV. Nhờ đó, mẫu xe Thụy Điển phù hợp người dùng cần chạy điện thường xuyên trong đô thị nhưng vẫn muốn SUV sang an toàn và sự tinh tế.

Mercedes-Benz GLE 400 e 4Matic (4,669 tỷ đồng)

Sau xe thuần điện, Mercedes-Benz bắt đầu “dấn thân” vào phân khúc plug-in hybrid tại thị trường Việt Nam với mẫu GLE 400 e 4Matic. So với GLE 450 bản máy xăng trước đây, GLE 400 e được tinh chỉnh nhẹ ở mặt ca-lăng, cụm đèn và bộ mâm 20 inch AMG. Khoang lái giữ bố cục hai màn hình 12,3 inch nối liền, bổ sung các trang bị như ghế trước thông gió, HUD và một số tiện nghi phục vụ đi đường dài.

So với GLE 450 đời trước, GLE 400 e sở hữu diện mạo mới mẻ hơn, lấy cảm hứng từ "đàn em" GLC. Ảnh: Mercedes-Benz.

Hệ truyền động plug-in hybrid trên GLE 400 e gồm máy xăng I4 2.0 lít tăng áp và mô tơ điện cho ra công suất 361 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp và dẫn động 4Matic. Bộ pin lithium-ion 25,28 kWh cho khả năng di chuyển thuần điện 95 - 114 km và mất gần 3 giờ để sạc đầy.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLE 400 e được bán với giá 4,669 tỷ đồng, cạnh tranh trực tiếp Volvo XC90 PHEV (4,37 tỷ đồng). Bên cạnh đó, GLE 400 e còn đối đầu với các mẫu xe hybrid tự sạc như BMW X5 (3,9 - 4,159 tỷ đồng) hay Lexus RX 350h (3,5 - 4,33 tỷ đồng).