CT Group đầu tư 2 tỷ USD xây khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN

CT Group đầu tư khu phức hợp UAV lớn nhất ASEAN trên diện tích 400 ha tại Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, với quy mô vốn 2 tỷ USD, định hướng là thành phố công nghệ UAV tích hợp và mở rộng sản xuất toàn cầu.

Khu phức hợp UAV (máy bay không người lái) lớn nhất ASEAN do CT UAV - công ty thành viên của CT Group - triển khai được quy hoạch trên diện tích 400 ha tại Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Với vốn đầu tư 2 tỷ USD, dự án được thiết kế như một thành phố công nghệ UAV tích hợp, bao gồm hệ thống nhà máy sản xuất cấu kiện UAV, viện nghiên cứu, sân bay huấn luyện - thử nghiệm, hầm gió, đại học và trường quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại cùng khu đô thị dành cho chuyên gia, kỹ sư và người lao động.

Đặc biệt, khu phức hợp này sẽ đóng vai trò là thành phố thử nghiệm cho kinh tế không gian cận biên, với hơn 600 sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao, hướng tới hình thàn hệ sinh thái Trung tâm Kinh tế Không gian Cận biên (LAE) hoàn chỉnh, tương tự các mô hình phát triển công nghệ quy mô lớn trên thế giới như Thâm Quyến.

Trung tâm Kinh tế Không gian Cận biên lớn nhất ASEAN được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân kết nối các công nghệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao và góp phần định vị Việt Nam như một trung tâm công nghệ cao của kỷ nguyên mới.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, cho biết khi triển khai hai dự án lớn, doanh nghiệp này đã băn khoăn, cân nhắc rất nhiều. Sự băn khoăn xuất phát từ chính câu hỏi mà lãnh đạo CT Group nhiều lần đặt ra và trao đổi thẳng thắn với nhau: Cơ sở khoa học của các quyết định này là gì, liệu có thực sự nên triển khai hay không.

"Bởi lẽ, khi đầu tư một nguồn lực tài chính rất lớn cho các sản phẩm khoa học công nghệ trình độ cao, yếu tố rủi ro luôn hiện hữu và đòi hỏi phải được phân tích hết sức thận trọng, nhiều vòng, nhiều chiều", Chủ tịch Trần Kim Chung nói.

Ông Chung bày tỏ rằng kinh doanh tại Việt Nam đã không dễ và kinh doanh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ còn khó khăn hơn rất nhiều. Các doanh nghiệp thiếu nhiều yếu tố nền tảng, từ hệ sinh thái, thể chế, chuỗi cung ứng, nền tảng công nghệ cho đến đội ngũ chuyên gia. Trong khi đó, lại tồn tại không ít rào cản và những yếu tố phiền phức không cần thiết, trong đó có tình trạng hợp tác thiếu lành mạnh.

Chủ tịch CT Group kêu gọi sự hợp tác rộng mở giữa các chủ thể trong mô hình 3 nhà, đặc biệt là vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và các ngành liên quan, nhằm cùng nhau tạo động lực phát triển cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trước đó, ngày 12/8, CT Group ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV cho Hàn Quốc. CT Group làm chủ và vận hành 5 nhà máy UAV do đội ngũ khoa học Việt Nam trực tiếp nghiên cứu, thiết kế và phát triển. Các nhà máy này hình thành một chuỗi sản xuất - công nghệ khép kín, từ nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo cấu kiện, lắp ráp cho đến hoàn thiện sản phẩm.

CT Group đang dẫn đầu về số lượng phát minh sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong năm 2025 tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các nước và là đơn vị dẫn đầu 'Make by Vietnam' và 'Vietnam Go Global' trong các ngành UAV, bán dẫn, sinh học,...