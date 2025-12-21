Xe tay ga đường trường Yamaha NMax 2025 ra mắt, cạnh tranh Honda ADV 160

Với giá bán khởi điểm 69 triệu đồng cùng hàng loạt nâng cấp, Yamaha NMax 2025 đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của dòng xe tay ga đường trường cỡ nhỏ tại Việt Nam.

Yamaha vừa giới thiệu mẫu xe tay ga NMax thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. NMax là mẫu xe thứ 3 thuộc dòng Max series được phân phối tại Việt Nam, sau TMax và XMax.

Thực chất, NMax không phải là mẫu xe xa lạ khi từng được phân phối vào năm 2015 với tên gọi NM-X nhưng tồn tại không lâu.

Yamaha NMax 2025 mang thiết kế mới, ảnh hưởng từ "đàn anh" XMax. Ảnh: Đ.T.

So với thế hệ trước, Yamaha NMax 2025 có sự lột xác khá rõ về thiết kế. Điểm nhấn nằm ở cụm đèn pha LED kép mới, tích hợp đèn ban ngày bố trí hai bên, kết hợp đèn báo rẽ dạng thẳng đứng. Cách tạo hình này giúp phần đầu xe trông sắc sảo và hiện đại hơn. Phía sau, cụm đèn hậu LED cũng được thiết kế lại, gọn gàng và cao cấp hơn.

Dàn áo trước mang phong cách thể thao với nhiều đường cắt xẻ, trong khi chắn bùn trước phối hai tông màu, tạo nét tương đồng với “đàn anh” XMax. Tổng thể NMax 2025 vẫn giữ dáng xe tay ga đường trường bề thế, nhưng được tinh chỉnh để trẻ trung và năng động hơn, phù hợp với người dùng đô thị.

Ở khu vực điều khiển, NMax 2025 được trang bị hai đồng hồ kỹ thuật số, gồm màn hình chính kích thước 4,2 inch phía dưới và màn hình phụ 3,2 inch phía trên. Cách bố trí này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, tình trạng xe và kết nối.

Trang bị trên NMax đầy đủ với hai màn hình đồng hồ, khóa thông minh, phanh ABS hai kênh. Ảnh: M.T.

Về thông số, Yamaha NMax 2025 có kích thước 1.935 x 740 x 1.200 mm, chiều dài cơ sở 1.340 mm, khoảng sáng gầm 125 mm. Yên xe cao 770 mm, thiết kế dạng phân tầng và được tinh chỉnh lại, mang đến tư thế ngồi thoải mái hơn khi di chuyển hàng ngày lẫn đường dài.

Xe sử dụng vành đúc 13 inch đa chấu, đi kèm lốp không săm, bánh trước 110/70 và bánh sau 130/70. Hệ thống phanh đĩa trước, sau tích hợp ABS, giúp tăng độ an toàn trong điều kiện giao thông đô thị.

Yamaha NMax 2025 tiếp tục sử dụng động cơ 155 cc, sản sinh công suất 15,1 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Ở phiên bản Tech Max, xe được trang bị hộp số vô cấp điện tử YECVT, cho phép người lái tùy biến trải nghiệm qua hai chế độ lái: T-Mode (đô thị) và S-Mode (thể thao).

NMax là mẫu xe thứ 2 tại Việt Nam được Yamaha trang bị hộp số YECVT, sau NVX 155. Ảnh: M.T.

Tại Việt Nam, Yamaha NMax 2025 được phân phối với hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn và Tech Max, giá lần lượt 69 triệu đồng và 79 triệu đồng.

Sau khi ra mắt, NMax 2025 sẽ cạnh tranh trực tiếp Honda ADV 160 (86,5 triệu đồng) và Aprilia SR GT 200 (97 triệu - 101,8 triệu). Nhìn chung, NMax có lợi thế hơn so với hai đối thủ khi vừa được phân phối chính hãng, vừa có giá dễ tiếp cận hơn.