Ai đứng sau Zalo – ứng dụng nắm dữ liệu gần 80 triệu người dùng?

Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí do CTCP Tập đoàn VNG (Mã: VNZ) phát triển. Hai cổ đông sáng lập của VNG là ông Lê Hồng Minh và ông Vương Quang Khải.

Những ngày qua, nhiều người dùng Zalo nhận được thông báo cập nhật điều khoản sử dụng, liên quan đến dữ liệu cá nhân. Điểm đáng chú ý, người dùng chỉ có lựa chọn "đồng ý tất cả", không thể chọn lọc từng phần. Nếu từ chối, tài khoản sẽ bị xóa sau 45 ngày.

Động thái của Zalo khiến người dùng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan và dấy lên làn sóng bình luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ứng dụng Zalo gây tranh cãi khi cập nhật điều khoản dịch vụ mới.

Phản hồi về vấn đề này, Zalo cho rằng “việc cập nhật điều khoản sử dụng là một hoạt động phổ biến đối với tất cả ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ”.

Bên cạnh đó, Zalo cho rằng, cập nhật điều khoản sử dụng sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch đối với các hoạt động trong hệ thống và bảo vệ quyền lợi người dùng.

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), việc các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook hay TikTok, thường xuyên cập nhật điều khoản sử dụng là chuyện bình thường, không phải là dấu hiệu bất thường. Các nền tảng cập nhật điều khoản để tuân thủ luật mới, thêm tính năng, bảo vệ quyền lợi người dùng, cập nhật quyền riêng tư, dữ liệu.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng trong môi trường số, không có ứng dụng nào an toàn tuyệt đối. Mọi ứng dụng đều cần sử dụng dữ liệu người dùng ở những mức độ nhất định để có thể duy trì hoạt động

Nắm trong tay dữ liệu gần 80 triệu người dùng

Ra mắt từ năm 2012, Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí do CTCP Tập đoàn VNG (Mã: VNZ) phát triển. Đến nay, Zalo đã vươn lên trở thành ứng dụng nhắn tin được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam, vượt xa các “ông lớn” ngoại quốc như Facebook, Viber hay Telegram, theo báo cáo từ Decision Lab.

“Zalo không đơn giản chỉ là một nền tảng. Ứng dụng có thể thay đổi toàn diện cách hàng chục triệu người Việt kết nối, giao tiếp mỗi ngày, thúc đẩy chuyển đổi số và góp phần giúp Việt Nam trở thành một quốc gia công nghệ”, lời khẳng định từ báo cáo thường niên 2024 của VNG.

Cuối năm ngoái, ứng dụng có 77,8 triệu người dùng thường xuyên với gần 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Tính đến quý III/2025, Zalo ghi nhận số người dùng hàng tháng lên tới 79,2 triệu người, 2,1 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày và hơn 25.000 tài khoản Zalo OA trả phí.

Dữ liệu về số người dùng và lượng tin nhắn gửi đi của Zalo. Nguồn: VNG.

Bên cạnh việc phát triển ứng dụng nhắn tin miễn phí, Zalo tạo ra nguồn thu từ dịch vụ giá trị gia tăng và Business Services (non-ads revenue). Trong năm 2024, tỷ trọng doanh thu từ các dịch vụ này đã tăng gấp đôi so với năm 2023.

Vì vậy, tháng 2/2025, VNG thành lập Công ty TNHH Zalo Platforms chuyên cung cấp giải pháp doanh nghiệp trên Zalo. Công ty này liên tục thay đổi vốn điều lệ, gần nhất vào ngày 26/12/2025, Zalo Platforms tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Chủ sở hữu công ty là VNG.

Ai đứng sau VNG?

VNG, tiền thân là CTCP Trò chơi Vi na, sau đó đổi tên thành CTCP Tập đoàn Vi Na. Theo bản đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2013, công ty có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, trong đó ông Cao Toàn Mỹ góp 0,3% vốn, ông Lê Hồng Minh góp 1,05% vốn. Hai cá nhân Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Bảo lần lượt sở hữu 0,15% vốn, 0,3% vốn.

Trong hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào năm 2023, VNG lần đầu hé lộ cơ cấu cổ đông hiện hữu ở thời điểm đó. VNG Limited nắm 49% cổ phần trực tiếp trong VNG.

Hồ sơ khi đó nêu rõ cổ phiếu lưu hành của VNG Limited chia làm hai loại, là cổ phiếu phổ thông loại A (Class A) và cổ phiếu phổ thông loại B (Class B). Trong đó, 1 cổ phiếu loại B tương ứng với 10 quyền biểu quyết, trong khi 1 cổ phiếu loại A chỉ tương ứng với 1 quyền biểu quyết. Hai loại cổ phiếu này được phát hành cho hai nhóm cổ đông riêng biệt là các cổ đông nước ngoài và ban lãnh đạo của VNG.

Hai cổ đông sáng lập của VNG là ông Lê Hồng Minh và ông Vương Quang Khải sở hữu lần lượt 12,6 và 1,68 triệu cổ phiếu loại B, tương ứng với tỷ lệ quyền biểu quyết tại VNG Limited là 45% và 6%.

Hồ sơ gửi cho SEC vào năm 2023.

Trong khi đó, Tencent là cổ đông ngoại lớn nhất sở hữu hơn 65 triệu cổ phiếu loại A, tương ứng quyền biểu quyết là 23%. Sở hữu của Tencent gồm hơn 43 triệu cổ phiếu của Tenacious Bulldog Holdings Limited, 14,5 triệu cổ phiếu Prosperous Prince Enterprises Limited và hơn 7,5 triệu cổ phiếu sẽ phát hành sau khi hoàn tất IPO.

Các cổ đông ngoại khác của VNG Limited gồm GIC, thông qua Gamvest Pte nắm giữ 15,2 triệu cổ phiếu loại A, tương ứng 5,4% quyền biểu quyết và Ant Group, thông qua Ant International Technologies, sở hữu 7,77 triệu cổ phiếu loại A, tương ứng 2,8% quyền biểu quyết. Seletar Investments sở hữu 3,4%.

Thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại ngày 16/7/2025, VNG Limited (trụ sở ở Cayman Islands) là cổ đông nước ngoài nắm 47,93% vốn của VNG, còn lại phần vốn tư nhân trong nước nhưng không được đề cập chi tiết.

VNG kinh doanh ra sao?

Quý III/2025, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.894 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận lỗ sau thuế hợp nhất hơn 7 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 11 tỷ đồng), chủ yếu do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 7 tỷ đồng.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận 7.697 tỷ đồng doanh thu, tăng 11% so với cùng kỳ. Trò chơi trực tuyến vẫn là mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất (64%) với 4.919 tỷ đồng. Nguồn thu còn lại từ quảng cáo trực tuyến, các dịch vụ giá trị gia tăng trên internet, nhạc chờ và bản quyền bài hát.

Tính chung 3 quý, VNG báo lỗ sau thuế hơn 7,5 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với khoản lỗ cùng kỳ 596 tỷ đồng.

Kết quả này cũng có thể đánh giá là "tích cực", khi so sánh với mức lỗ sau thuế mà VNG dự kiến trong năm nay là 620 tỷ đồng.

Chốt phiên 29/12, cổ phiếu VNZ dừng tại 365.000 đồng/cp, tương đương với mức vốn hoá 10.722 tỷ đồng.