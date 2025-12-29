Zalo thu thập thông tin người dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG báo cáo

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã yêu cầu Tập đoàn VNG, đơn vị chủ quản Zalo báo cáo về vấn đề thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng mạng xã hội.

Tối 29/12, xác nhận với VietTimes, Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia Trịnh Anh Tuấn cho biết đã yêu cầu CTCP Tập đoàn VNG (Mã: VNZ), đơn vị chủ quản của Zalo báo cáo về vấn đề thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng.

Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào ngày 31/12, để làm rõ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cơ quan chức năng yêu cầu VNG phối hợp báo cáo, cung cấp nhiều nhóm thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến người dùng cá nhân trên nền tảng Zalo.

Các thông tin pháp lý cơ bản của doanh nghiệp bao gồm tư cách pháp lý, vai trò của VNG trong việc sở hữu, quản lý, vận hành nền tảng Zalo tại Việt Nam, cũng như đối tượng người dùng của nền tảng này.

Ứng dụng Zalo gây tranh cãi khi cập nhật điều khoản dịch vụ mới.

Cùng với đó, VNG cần cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng Zalo hiện đang áp dụng đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam; các phiên bản điều khoản sử dụng đã được áp dụng trong thời gian 12 tháng gần nhất. Đối với từng phiên bản, đề nghị làm rõ thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực và hình thức công bố tới người dùng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng yêu cầu VNG cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật các điều khoản sử dụng, bao gồm: Cách thức thông báo cho người dùng, việc yêu cầu người dùng chấp nhận điều khoản mới và các hệ quả phát sinh trong trường hợp người dùng không chấp nhận các nội dung cập nhật.

Cung cấp toàn bộ các văn bản, tài liệu hiện hành quy định về việc thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin người dùng Zalo.

Trường hợp Công ty không ban hành một văn bản riêng về chính sách bảo vệ thông tin người dùng Zalo, đề nghị làm rõ hình thức thể hiện, vị trí công bố và cách thức để người dùng có thể tiếp cận, tìm hiểu đầy đủ các nội dung liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.

Ngoài các nội dung trên, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG báo cáo về cách thức tổ chức, vận hành và cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; quy trình cung cấp thông tin cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ; các lựa chọn mà người dùng được đưa ra khi chấp nhận hoặc không chấp nhận điều khoản, chính sách liên quan đến thông tin cá nhân…

Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí do VNG phát triển.

Những ngày qua, nhiều người dùng Zalo nhận được thông báo cập nhật điều khoản sử dụng, liên quan đến dữ liệu cá nhân. Điểm đáng chú ý, người dùng chỉ có lựa chọn "đồng ý tất cả", không thể chọn lọc từng phần. Nếu từ chối, tài khoản sẽ bị xóa sau 45 ngày.

Động thái của Zalo khiến người dùng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan và dấy lên làn sóng bình luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Phản hồi về vấn đề này, Zalo cho rằng “việc cập nhật điều khoản sử dụng là một hoạt động phổ biến đối với tất cả ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ”.

Bên cạnh đó, Zalo cho rằng cập nhật điều khoản sử dụng sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch đối với các hoạt động trong hệ thống và bảo vệ quyền lợi người dùng.